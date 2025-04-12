CHP ve İyi Partili Bursa Milletvekilleri ile Bursa Barosu Yetkilileri, Tutuklanan Avukat Ahmet Keskin'i Ziyaret Etti

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - CHP ve İYİ Partili Bursa milletvekilleri ile Bursa Barosu yetkilileri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemler nedeniyle tutuklanan avukat Ahmet Keskin'i ziyaret etti. Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun, "Bursa dışında birçok ilde tutuklamalar son bulurken, burada Ahmet Keskin'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklu bulunması kabul edilemez, hukukla izah edilemez" dedi.

Bursa'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde Avukat Ahmet Keskin'in de aralırında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Daha sonra 4 kişi serbest bırakıldı.

Bursa Barosu'nun çağrısıyla CHP Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu bugün Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi önünde Keskin için açıklama yaptı. CHP ve İYİ Parti Bursa milletvekilleri, açıklamanın ardından tutuklananları cezaevinde ziyaret etti.

Cezaevi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, şöyle konuştu:

"19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasıyla ilgili başlayan protesto gösterileriyle ilgili şu anda Bursa'da 15 kişi tutuklu bulunmakta. O süreçte yaklaşık 52 kişi gözaltına alındı. İlk etapta 33 kişi serbest bırakıldı, 19 kişi tutuklandı. Akabinde Sulh Ceza Hakimliği'nden sonraki süreçte mahkemelere iddianameler hazırlanmaya başlandı ve tensiple beraber 4 arkadaşımız tahliye oldu. Aralarında Avukat Ahmet Keskin'in de 15 kişi hala tutuklu olarak şu anda arkamızda gördüğünüz H Tipi cezaevinde tutuluyor. Arkadaşlarımızın yaptığı tek şey Anayasa'nın 34. maddesindeki ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesindeki barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmaktı. Bunun haricinde bunun barışçıllığına yönelik herhangi bir eylemde bulunmadılar. Kaldı ki aynı konumda olan 4 kişi tensiple beraber tahliye edildiler ve diğer 15 kişiyle beraber Ahmet Keskin de olaylara karıştığına dair hiçbir şey yokken sadece Altıparmak'ta yapılan gösteri esnasında oradaki hukuksuzluklara itiraz için oradaydı.

Avukat sadece cübbe giydiği anda değil, her türlü haksızlığı gördüğü anda üzerinde cübbe olmasa bile itiraz eden kişidir. İtirazı da sosyal medyada açık bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Haksız yere gözaltına alınarak tutuklandı ve haksız yere tutukluluğu devam ediyor. Vatandaşlarımız artık bizden çok daha iyi biliyorlar 2918 sayılı yasa gereği toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak Anayasal bir hak zaten bir şiddete bulaşmadıysa. Bursa'da da zaten herhangi bir şiddet olayı olmadı. Orada bulunan Ahmet Keskin'in ya da diğer arkadaşların barışçıllığı engelleyen herhangi bir eylemi de olmadı. Bursa dışında birçok ilde tutuklamalar son bulurken, burada Ahmet Keskin'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklu bulunması kabul edilemez, hukukla izah edilemez. Ceza alsa bile yatarı olmayan suçlamalarla beraber arkadaşlarımız hala özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Süreçlerini de takip etmek için buradayız."

"Biz adaletimizi istiyoruz"

hmet Keskin'in annesi ise, "Benim oğlum avukatlık görevini yaparken oradaki hukuksuzluğa karşı geldiği için tutuklandı. Diğer çocuklarla beraber salıverilmesini istiyorum. Yapılan şey hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Biz adaletimizi istiyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise şunları söyledi:

"Şu anda Bursa Ceza ve İnfaz Kurumu H Tipi Cezaevinin önündeyiz. Üzgünüz. Özgürlüklerinden, ailelerinden, hatta bayramdan koparılmış arkadaşlarımız içerideler, cezaevindeler. Bursa'da anlayamadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Sadece hukuksuzluk değil ayrıca bir özel muamele gördüğünü düşünüyoruz. Bursa barışçıl bir kenttir. Bursa'da uzunca bir süredir buna dair bir ağır baskı politikası olmamıştı. Yargı böylesine bir karar vermemişti. Bugünlerde özel bir çaba var Bursa'da. Arkadaşlarımız ısrarla işlerde tutulmak istenmekte. Israrla salıverilenler hakkında bile tekrar tutuklama üzerine bir talepte bulunulmakta. Dolayısıyla Bursa'da şunu görüyoruz. Siyasal iktidarın teslim aldığı yargı sistemi maalesef iktidara çalışmaya devam ediyor. Siyasetin yargıdan elini çekmesi gerekiyor. Anayasa ve yasalardan aldıkları hakla, gösteri ve yürüyüş haklarını kullananlara yapılan bu muamele ne insanidir, ne vicdanidir, ne de hukukidir. Kısaca arkadaşlarımız derhal salıverilsin, özgürlüklerine kavuşsun. Bu alınan kararların tümünü hukuki bulmuyoruz. Siyasi buluyoruz. Siyaset, elini yargının üzerinden elini derhal çeksin."

"Hiçbir siyasi tutsak oralarda esir kalmayacaktır"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şu ifadeleri kullandı:

"Her biriyle gurur duyduğumuz, tek suçları ülkesini sevmek olan bu gençlerimiz bugün bu cezaevinde tutsaklar. İnanın o gençlerimizin vatan sevgisi bugün bu ülkeyi yönetenlerde olmuş olsaydı bugün bu topraklarda açlık, yoksulluk ve sefalet yaşanmamış olurdu. Anayasanın 34. maddesindeki haklarını kullanan avukat Ahmet Keskin ve gençlerimiz serbest bırakılana kadar mücadelemizi büyük kararlılıkla devam ettireceğiz. İstanbul'da, Silivri'de tutsak bulunan belediye başkanlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiçbir gencimiz, hiçbir siyasi tutsak oralarda esir kalmayacaktır."

"Gençler bir an önce tahliye edilmeli"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta da burada ziyaret etmiştik. Toplam Bursa'da 19 tutuklu arkadaştan hala 15'i içeride. Böyle bir çifte standart olmaz. 2911 sayılı yasaya muhalefetten tutuklu olan, bir kısmı öğrenci, bir kısmı çalışan, bir tane de avukatımız var. Bunların bu şekilde keyfi ve siyasi bir tavırla içeride tutulmaları gerçekten hukuk adına, demokrasi adına utanç vericidir. Niye tutuyorsunuz kardeşim hala? Bir kısmı aynı şekilde iddianame hazırlandı, serbest bırakıldı. Diğerlerine bu şekilde muamele hususen demek istiyor ki Bursa'daki karar verici yargı mensupları, 'siyaset bize böyle emretti, biz de böyle davranıyoruz' diyor. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Böyle bir yargılama olmaz. Bu çifte standarttan bir an önce vazgeçilmeli. Zaten hukuksuz bir şekilde içeride tutulan bu insanlarımız, bu gençlerimiz bir an önce tahliye edilmelidir."

"Gençler ne kadar haklı olduğunun farkında"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, şöyle konuştu:

"Aslında anayasanın ilgili maddelerini hepimiz söylüyoruz, ifade ediyoruz ama okunup anlaşılma şeklinin farklı olduğunu, aslında bugün anayasanın ve ilgili hukukun genel anlamda uygulanmadığını, siyasi ve devletin tüm kurumlarının aslında bir siyasallaşma ve bir sopa aracı olarak kullanıldığının hepimiz farkındayız. Çünkü bu gençlerimizin, Ahmet Keskin arkadaşımız ve onunla beraber Bursa'daki gençlerimiz, Türkiye'deki tüm gençlerimizin aslında ortak davranışı aslında hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve anayasanın okunup anlaşılma biçimine karşı gösterdikleri bir tepki. Bu tepki sonucunda da aslında sindirilmeye, susturulmaya çalışılan, özellikle gelecekleri için meydanları dolduran gençlerimizin bu onurlu mücadelesi ve barışçıl mücadelesi sonucunda verilen yatarı olmayan cezalarla bugün içeride tutsak edilmelerinin ana nedeni susturulmaları ve sindirilmeye çalışılmaları. Ama ben buradan bunu yapanlara sesleniyorum. Mustafa Kemal'in de Türkiye'nin geleceğini emanet ettiği gençlerin bu davranışlar karşısında susacağını, sindirileceğini zannediyorsanız çok çok fazla yanılıyorsunuz."

"Korku iklimi yaymaya çalışıyorlar"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise şöyle konuştu:

"Anayasadan kaynaklanan barışçıl gösteri haklarını kullanan yurttaşların tutuklanması asla kabul edilemez. Avukat Ahmet Keskin'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen olaylar sırasında ben de yanındaydım. Herhangi bir suç işlememiştir. Tutuklanması için hiçbir gerekçe yoktur. Korku iklimi yaymaya çalışıyorlar. Buradan söylüyorum, başaramayacaksınız."