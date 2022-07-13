Diyarbakır'da yaz sıcağından korunmak için ay ışığında çalışan saman işçilerinin günlük ücreti şaşkına uğratıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da yaz sıcağından korunmak için ay ışığında çalışan saman işçilerinin günlük ücreti şaşkına uğratıyor

13.07.2022 09:31

Evine ekmek götürebilmek için büyük mücadele gösteren saman işçileri zorlu koşullar altında çalışıyor. Diyarbakır'da saman işçileri, yaz aylarının sıcak havalarından korunmak için gece ay ışığında saman işçiliği yaparak ailelerini geçindiriyor. Saman işinde bir işçi günlük ortalama 500 lira kazanabiliyor. Ekip işi olan saman işçiliğinde aynı zamanda bir ekipte en az 6 işçi bulundurulması şartı var.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan saman işçileri, ailelerinin geçimine katkı sağlamak için Diyarbakır'da saman yükleme işi yapıyor. Diyarbakır'da yaz aylarının bunaltıcı sıcak havalarından korunmak için gece zifiri karanlıkta ay ışığında çalışan işçiler, sıcak havada bu işi yapmanın 2 kat daha zor olduğunu, bu nedenle gece saatlerinde ayın ışıltısı ve el fenerleri yardımıyla gündüz sıcağına nazaran gece serinliğinde daha rahat çalıştıklarını ifade ettiler. Zor koşullarda günlük ortalama 500 lira kazanan işçiler, saman işçiliğinde ağır saman yükü kaldırmanın yanı sıra samanlardan çıkan tozlarla da ayrı bir mücadele ediyor.

Ay ışığında çalışıyorlar, günlük 500 lira kazanıyorlar

6 KİŞİ OLMADAN BU İŞ OLMAZ

Ekip işi olan saman işçiliğinde aynı zamanda bir ekipte en az 6 işçi bulundurulması şartı var. Aksi takdirde kamyona yük yüklemek imkansız hale geliyor. Torbalara doldurulan samanların kamyona yüklenmesi aşamasında 3 kişi kamyon üzerinde getirilen torbaları düzeltirken, 2 kişi kapı üzerinde getirilen torbaları yukarıya, kamyonun en üst bölgesine atmakla ile görevli. Son bir işçi ise yerdeki saman torbalarını kapı üzerine taşıyarak kapı üzerinde çalışan işçilerin işini kolaylaştırıyor.

Ay ışığında çalışıyorlar, günlük 500 lira kazanıyorlar

"ÇIKAN TOZLAR KÖR EDİYOR"

Saman işçisi Emrah Dağ İhlas Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada, "Saman işçiliği için şanlıurfa'dan Diyarbakır'a geliyoruz. Gündüz sıcak olduğu için daha çok gece saatlerinde çalışıyoruz. Geçimimizi samancılık işi ile kazanıyoruz. 300, 400, 500 TL'ye kadar kazanabiliyoruz. Daha ağır olması için torbaları yere vuruyoruz. Samanlardan çıkan tozlar adeta kör ediyor. Hem de torbaların ağır olmasından dolayı bel ağrısı yaşıyoruz. Sonuçta kilo başı para ile para kazanıyoruz. Torbalar ne kadar ağır olursa bizim için o kadar iyi" dedi.

Ay ışığında çalışıyorlar, günlük 500 lira kazanıyorlar

SICAK HAVADA DAHA DA ZOR

Saman işçisi Erkan Akarsu ise yaptığı açıklamada, "Yaz aylarının bunaltıcı sıcak havalarından dolayı daha çok gece saatlerinde çalışıyoruz. Sıcak havada bu iş çok zor oluyor ve çok terliyoruz. Nefesimiz daralıyor. Saman torbaları genellikle 30-40 kilo aralığında geliyor. Aile geçimimizi samancılıkla sağlıyoruz" diye konuştu.

Ay ışığında çalışıyorlar, günlük 500 lira kazanıyorlar

DİYARBAKIR'DAN TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNE

Kamyon şoförü Aydın Dağ ise "Samancılık işi çok zor bir meslektir genellikle yaz aylarında olur. Zor bir iş olması sebebiyle bu işi gece yapıyoruz. Gündüz işçilerimiz çok zorlanıyor. Gece serin olduğu için o yüzden daha çok gece çalışıyoruz. Saman işçiliğinde daha çok toz olduğu için gece çalışılması kolaylık sağlamış oluyor. İşçilerimiz günde ortalama 400 - 500 TL kazanabiliyor. Türkiye'nin her yerine saman taşıyoruz. Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kars, Sarıkamış, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Elazığ, Bitlis, Van, Muş, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Osmaniye gibi illere saman taşıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da yaz sıcağından korunmak için ay ışığında çalışan saman işçilerinin günlük ücreti şaşkına uğratıyor - Son Dakika

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