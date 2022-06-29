Gölbaşı Belediyesi'nden Kurban Güzellik Yarışması

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en güzel kurbanı seçmek için Kurban Güzellik Yarışması düzenleyecek.

Gölbaşı Belediyesi, bu sene 2'incisini düzenleyeceği Kurban Güzellik Yarışması için hazırlıklarına başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıkların yarışacağı yarışma 2 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de gerçekleşecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in jüri üyesi olarak görev alacağı yarışmada hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp yansıtmadığına bakılacak. Oğulbey Mahallesi 10. kilometresinde hizmete giren Ankara'nın en modern kurban kesim ve satış tesisinde gerçekleşecek olan yarışmada ilk üçe giren hayvanlara ve sahiplerine ödüller takdim edilecek.

Geçen yıl yapılan organizasyon sonrası çok güzel bir motive sağlandığını, özellikle hayvan sahiplerinin çok mutlu olduklarını dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Geçtiğimiz yıl almış olduğumuz güzel tepkiler sonrası geleneksel güzellik yarışmamızın bu sene ikincisine ev sahipliği yapacağız. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvan sahiplerimizin üzerindeki yorgunluğu ve stresi bir nebze rahatlatmak" açıklamasında bulundu. - ANKARA