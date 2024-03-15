CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu\'nun İsmi Sosyal Yaşam Merkezi\'nde Yaşatılıyor

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçen yıl hayatını kaybeden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu'nun ismini yaşatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Kadirhan Kadıoğlu'nun eşi Fatoş Kadıoğlu, "Kendi ellerimle sonsuzluğa uğurlamak için mezar koyduğum iyi bir eş ve iyi bir aile babası olan arkadaşım Kadirhan Kadıoğlu'nun ismin sosyal merkeze verilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bundan sonra üstümüze düşen görev, Kadirhan'ın söylediği gibi mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz" diye konuştu.

Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu'nun ismini yaşatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde taziye evi, engelsiz yaşam merkezi, kütüphane, atölye ve toplantı salonu bulunan Fındıklı Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Merkezi açılış töreni yapıldı. Açılışa Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kadirhan Kadıoğlu'nun eşi Fatoş Kadıoğlu, Rize CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve vatandaşlar katıldı.

"MECİ İLE HER ŞEY GÜZELLEŞECEK"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şunları söyledi:

"Bugün burada yoldaşlığın, kardeşliğin en önemli örneklerinden biri var. Evet bir yaşam sürecimiz var ama bu bina sürekli var olacak kimin sayesinde var olacak; yoldaş dediğimiz, abi dediğimiz, büyük dediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu yoldaşımız sayesinde ve Belediye Meclisi sayesinde bu bina bize armağan edildi. Fındıklı'da meci var dedik, meci ile her şey güzelleşecek. Yaklaşık 17 gün sonra bu güzelliği örgütlü hale çevireceğiz bu halk bunu biliyor. Meci anlayışımızla geleneğimizi geleceğimize taşıyacağımıza söz veriyoruz."

Kadirhan Kadıoğlu'nun eşi Fatoş Kadıoğlu, "Kadirhan, Fındıklı sevdalısı, ilçesinin ve dünyada yaşayan tüm canlıların özgürce, demokratik haklarına saygı göstererek, yaşam alanlarının olması gerektiğine inanmış bu doğrultuda örgütlü mücadele içerisinde devrimci ruhla yol ve hayat arkadaşlığı yoldaşlığı yapmayı yaşam felsefesi olarak benimsemişti. Kendi ellerimle sonsuzluğa uğurlamak için mezar koyduğum iyi bir eş ve iyi bir aile babası olan arkadaşım Kadirhan Kadıoğlu'nun isminin sosyal merkeze verilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bundan sonra üstümüze düşen görev, Kadirhan'ın söylediği gibi mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN SELAMLARINI GETİRDİM"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, "Fındıklı halkım, ailem mensubu bulunduğum Fındıklı'ya ve gurur duyduğum Fındıklı'ya çalışmaktan onur duyduğum Ekrem İmamaoğlu'nun selamlarını getirdim. Gördüğünüz bu yapı özgün mimarisiyle Fındıklı'nın sosyal değerlerine çok büyük değerler katacağına inandığımız bir proje oldu. Özellikle bu bölgenin mimarisiyle modern mimariyi bir araya getirdik oldukça başarılı ve güzel bir iş çıktı" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Bu tesisi yapan İmamoğlu'na buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz ama, bu bize aynı zamanda bir görev de yüklüyor. O görev de nedir; buradan çıktığımız zaman ne kadar hemşehrimiz, akrabamız olsun olmasın ne kadar hemşehrimiz varsa telefon açıp sayın Ekrem İmamoğlu için telefon açıp oy istemektir. Bu sadece Ekrem İmamoğlu için değil Türkiye'nin her yerinde demokrasi için, laiklik için Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak isteyen tüm adaylar için hepinizden bir oy için özellikle istiyoruz" diye konuştu.

"ON BİN ÇAYKUR İŞÇİSİ RİZE MEYDANINDA OLACAK"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da "CHP Genel Başkanımız haftaya salı günü burada bizimle beraber olacak miting yapacağız ancak, 22 Mart 2024 tarihinde Çaykur işçi Rize'nin on bin işçisi Rize meydanında olacak onların yanında olmaya davet ediyorum sizleri" dedi.

CHP Kocaeli milletvekili Harun Yıldızlı ise "Ercüment abi meci var burada kalktık geldik, memleketimize geldik abilerimizi, amcalarımızı gördük böyle bir tesisin açılmasından çok mutlu olduk hem de önceki dönem il başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak sekiz yıl bu örgüte gönül vermiş ilçe başkanlığı yapmış 2019 yılında da Fındıklı'nın alınmasında büyük emeği olan Kadirhan abimizin ismin bu tesise verilmesi bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN AYRIŞMASINDAN VE BU KAVGADAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bu kente defalarca geldim ve adım adım bir nasıl bir değişimden geçtiğine şahitlik ettim. Bu güzel kent dayanışmanın kamucu anlayışın, demokrasinin ve aynı zamanda da şeffaflığın hesap verebilirliğin kenti haline dönüştü. Ben bu vesileyle belediye başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu tesisi sizler yaşatacaksınız Kadirhan kardeşimizin ismini sizler yaşatacaksınız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "2024 seçimlerinde üzülerek söylüyorum, iktidar şöyle bir algı geliştiriyor; iktidara yakın belediyeler daha güçlü olur. Peki bunu kenara koyalım. Konya belediyemizle, Mersin belediyemizin bütçesi aynı, İstanbul'un, Ankara'nın, Diyarbakır'ın, Edirne'nin, Rize'nin bütçesi aynı, demek ki iktidarla yakın olup olmamak meselesi değil bu. Mesele halka dokuna bilmek, halkla yürüyebilmek belediyenin bütçesini halka verebilmek. İşte veriyorlar mı; burada İstanbul belediyesi. Ben bu ülkenin tüm renklerini seviyorum, ülkenin ayrışmasından ve bu kavgadan üzüntü duyuyorum yoksa, eminim ki Konya belediyesi gitse İmamoğlu'na derdini anlatsa ona da yardımcı olur" diye konuştu.

"HORONLARIN OYNANACAĞI BELEDİYE SAYIMIZ ARTACAK"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise şunları söyledi:

"Tahsin Bey 22 Mart tarihinde çay mitingi olacağını söyledi. 19 Mart saat 16.00'da Fındıklı ilçemize kardeş bir iktidar belediyemiz daha geliyor. Genel başkanımız salı günü saat 16.00'da Pazar'da. Şimdi önce çok teşekkür edeceğiz bir tanesi partimizin görev başındaki şehidimiz Kadirhan Kadıoğlu'nun ailesine, eşine tüm ailesine CHP büyük ailesine sevgi ve selamlarımı iletiyorum. O bizim her zaman anılarımızda yaşayacak. Başarılı bir belediye başkanı kendi yakınında bulunan ilçelerde olumlu yönde etkiliyor. Şimdi biz Rize'de tek bir belediyemiz vardı ama 31 Mart gecesi saat 21.00'den sonra davulların çalınacağı horonların oynanacağı belediye sayımız artacak."