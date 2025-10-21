Japon deprem uzmanı o bölgeyi işaret etti: "400 yıldır biriktirdiği nokta var, dikkatli olunmalı"

Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde özellikle Bandırma hattında yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğunu belirterek, "Bu bölgede dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği" başlıklı konferansta konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerindeki konumuna dikkat çekti. Prof. Dr. Orhan Doğan moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Japonya ile Türkiye'nin benzer sismik özellikler taşıdığını vurgulayan Moriwaki, depreme dayanıklı yapıların önemini anlattı.

"BANDIRMA'DA 400 YILDIR DEPREM OLMADI"

Konferansın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi'nde riskin devam ettiğini belirterek "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla ve İzmir depremleri oldu. Ancak İzmir fay hattı henüz kırılmadı. Marmara Bölgesi'nde Yalova- Çınarcık hattı 1999'da, Çanakkale- Gelibolu hattı ise 1912'de kırılmıştı. Ancak Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar olan 170 kilometrelik hat üç bölüme ayrılabilir. Silivri açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu ama bu bölge tam anlamıyla rahatlamış değil. Küçükçekmece-Yalova arasında 70 kilometrelik kesim büyük deprem üretme potansiyelini koruyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Balıkesir ve Ayvalık yönünde uzanan bir fay hattı var. Bandırma'da yaklaşık 350-400 yıldır büyük bir deprem yaşanmadı. Bu nedenle orada enerji birikimi söz konusu, dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

"KIRIKKALE'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR"

Moriwaki, İç Anadolu'daki sismik duruma da değinerek, "Kırıkkale'nin güneyinde kısa bir fay hattı var, bu hat Tuz Gölü yönüne gidiyor. Çankırı'nın kuzeyinde de aktif bir fay mevcut. Ancak Ankara zemini kaya yapıda ve doğrudan fay hattı üzerinde değil. Bu nedenle Kırıkkale'de büyük bir deprem beklenmiyor. Fakat Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde küçük sarsıntılar zaman zaman yaşanabilir" dedi.

"HERKES DEPREME HAZIRLIKLI OLMALI"

Japon uzman, Türkiye'de bireysel hazırlığın önemine de dikkat çekerek, "Deprem her an olabilir, bu nedenle herkesin hazır olması gerekiyor. Acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar mutlaka bulunmalı. Evdeki eşyalar sabitlenmeli ve aile üyeleri önceden toplanma noktası belirlemeli. 2011'de Japonya'da deprem olduğunda ailemle buluşamadım. Bu yüzden herkes önceden nerede buluşacağını bilmelidir" diye konuştu.



