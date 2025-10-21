Japon deprem uzmanı o bölgeyi işaret etti: "400 yıldır biriktirdiği nokta var, dikkatli olunmalı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Japon deprem uzmanı o bölgeyi işaret etti: "400 yıldır biriktirdiği nokta var, dikkatli olunmalı"

Japon deprem uzmanı o bölgeyi işaret etti: "400 yıldır biriktirdiği nokta var, dikkatli olunmalı"
21.10.2025 09:31  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde, özellikle Bandırma'da yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğuna dikkati çekerek "Dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde özellikle Bandırma hattında yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğunu belirterek, "Bu bölgede dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği" başlıklı konferansta konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerindeki konumuna dikkat çekti. Prof. Dr. Orhan Doğan moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Japonya ile Türkiye'nin benzer sismik özellikler taşıdığını vurgulayan Moriwaki, depreme dayanıklı yapıların önemini anlattı.

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

"BANDIRMA'DA 400 YILDIR DEPREM OLMADI"

Konferansın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi'nde riskin devam ettiğini belirterek "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla ve İzmir depremleri oldu. Ancak İzmir fay hattı henüz kırılmadı. Marmara Bölgesi'nde Yalova- Çınarcık hattı 1999'da, Çanakkale- Gelibolu hattı ise 1912'de kırılmıştı. Ancak Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar olan 170 kilometrelik hat üç bölüme ayrılabilir. Silivri açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu ama bu bölge tam anlamıyla rahatlamış değil. Küçükçekmece-Yalova arasında 70 kilometrelik kesim büyük deprem üretme potansiyelini koruyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Balıkesir ve Ayvalık yönünde uzanan bir fay hattı var. Bandırma'da yaklaşık 350-400 yıldır büyük bir deprem yaşanmadı. Bu nedenle orada enerji birikimi söz konusu, dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

"KIRIKKALE'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR"

Moriwaki, İç Anadolu'daki sismik duruma da değinerek, "Kırıkkale'nin güneyinde kısa bir fay hattı var, bu hat Tuz Gölü yönüne gidiyor. Çankırı'nın kuzeyinde de aktif bir fay mevcut. Ancak Ankara zemini kaya yapıda ve doğrudan fay hattı üzerinde değil. Bu nedenle Kırıkkale'de büyük bir deprem beklenmiyor. Fakat Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde küçük sarsıntılar zaman zaman yaşanabilir" dedi.

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

"HERKES DEPREME HAZIRLIKLI OLMALI"

Japon uzman, Türkiye'de bireysel hazırlığın önemine de dikkat çekerek, "Deprem her an olabilir, bu nedenle herkesin hazır olması gerekiyor. Acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar mutlaka bulunmalı. Evdeki eşyalar sabitlenmeli ve aile üyeleri önceden toplanma noktası belirlemeli. 2011'de Japonya'da deprem olduğunda ailemle buluşamadım. Bu yüzden herkes önceden nerede buluşacağını bilmelidir" diye konuştu.


Kaynak: İHA

Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi, Enerji, Deprem, Yerel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japon deprem uzmanı o bölgeyi işaret etti: '400 yıldır biriktirdiği nokta var, dikkatli olunmalı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin
Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı Kazandı Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
Bahçeli talimat verdi MHP “Hayırlı Günler Komşum“ ziyaretlerine başlıyor Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf Protesto sırasında arbede yaşandı Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı
6-0’lık maçı yönetmişti İşte Galatasaray-BodøGlimt karşılaşmasının hakemi 6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı Yeni ayrıntılar 3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı

10:09
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
09:55
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
09:44
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye’ye getirilmesi kısıtlandı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı
09:43
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
09:14
Türk futbolunun acı kaybı 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti
09:08
Edremit katliamının perde arkası Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
08:46
Tuba Büyüküstün’den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki
08:44
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
08:26
Sürücüler dikkat Akaryakıta indirim geliyor
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
08:11
Türkiye istedi, İsrail kabul etti Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze’den çıktı
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 10:20:37. #7.11#
SON DAKİKA: Japon deprem uzmanı o bölgeyi işaret etti: "400 yıldır biriktirdiği nokta var, dikkatli olunmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.