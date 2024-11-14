Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde operasyonlara devam edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 299'u Irak'ın, bin 206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, terör inlerine girmeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiğini dile getirdi. Aktürk ayrıca, son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı teröristin daha Ceylanpınar'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Hudut hattında 1'i terörist 149 kişi yakalandı

Hudutlarda çok katmanlı emniyet sistemi ile güvenliğin sağlandığını belirten Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 149 şahıs yakalanmış, bin 443 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 610'a, engellenen kişi sayısı da 87 bin 755'e yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı TUSAŞ'ı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Bakanımız bugün de resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanını ağırlayacak, akabinde her iki bakan geçtiğimiz günlerde menfur terör saldırısına uğrayan savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ı ziyaret edeceklerdir" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ottowa Sözleşmesi kapsamında ülkemizin mayın temizlik faaliyetlerinde tecrübe ettiği iyi uygulamaların ve alınan derslerin paylaşılması ile Nijerya Federal Cumhuriyeti'nde Mayın Faaliyet Merkezi kurulması çalışmalarına destek maksadıyla Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Ottowa Sözleşmesi Uygulama Destek Biriminden oluşan heyet, 4-8 Kasım tarihleri arasında Milli Mayın Faaliyet Merkezini ziyaret etmiştir. Diğer yandan 1- 10 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan ve derece elde eden, 8-10 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde toplamda 17 altın, 25 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan, 'kurbağalama' branşında ise Türkiye rekoru kıran Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımımızın sporcularını bir kez daha kutluyoruz."

İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Aktürk, " Filistin'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla masum Filistin halkının ölümüne sebep olan İsrail, Lübnan'a saldırmaya, İran ile gerilimi tırmandırmaya devam etmektedir. İnsani yardımların ulaşmasına da engel olan İsrail'in saldırganlığı bölgenin güvenliği ve istikrarı için büyük tehdit oluşturmaktadır. İsrail'in soykırımına, ilhak girişimlerine ve bölgede oluşturacağı gerilimlere karşı uluslararası toplum ve bölge ülkelerini bir kez daha gerekli kararlılığı göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Yerli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın caydırıcılığının arttırılmasına devam edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca F-4E uçaklarının envantere girişinin 50'nci yılı kapsamında Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında 15-17 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "2024 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay, eczacı sınıfı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuruları bugün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuruları ise yarın sona erecektir" şeklinde konuştu.

Bakan Güler'in Eurofıghter teminine ilişkin son açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, Bakan Yaşar Güler'in son açıklamaları kapsamında Eurofighter tedarikine yönelik son duruma ilişkin sorular üzerine, "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik olarak konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya tarafından daha önce onay verilmiş, Almanya tarafından uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesi'nin görevlendirilmesine onay verilmiştir. Bu hususun tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirilmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla bir alternatif olabileceği değerlendirilen Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir" dedi.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın bugün Bakan Yaşar Güler'i ziyaretinde Eurofighter konusunun da gündeme geleceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı'nın güney sınırlarıyla ilgili son açıklamaları

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güney sınırlarımızla ilgili açığı kapatacağız" şeklindeki sözlerinden sonra Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon/harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."

GKRY üslerinin ABD tarafından kiralanacağı iddiaları

Bakanlık kaynakları, GKRY'deki üslerin ABD tarafından kiralanacağı iddiaları ile ilgili şunları söyledi:

"Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Yabancı devletlerin Ada'da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişimlere karşı KKTC'nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

Sosyal medyaya yansıyan Bosna Hersek'te görevli personelin görüntüleri

Bakanlık kaynakları, Bosna Hersek'te görev yapan bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığına dair görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Sosyal medyadaki görüntüler maalesef doğrudur. Tank Uzman Çavuş Ümit Kökçıkaran'ın 28 Ekim tarihinde yurt dışı geçici görevlendirilmesi sonlandırılmış, akabinde 4 Kasım 2024 tarihinde sözleşmesi feshedilerek TSK'dan ilişiği kesilmiştir. Ayrıca adı geçen personel hakkında adli süreç başlatılmış, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

TSK'da Afgan bir doktorun görev yaptığı iddiaları

Bakanlık kaynakları, TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddialarına, "TSK'nın askeri sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır. Bahse konu haber, kasten ve halkı yanıltıcı bir ifade şekliyle Bakanlığımızı ve TSK'yı yıpratma ve karalama amacı taşımaktadır" cevabını verdi.

Astana süreci toplantıları

Bakanlık kaynakları, Astana süreci toplantılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Astana'da 11-12 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, garantör ülkeler İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin katılımı ile icra edilmiştir. Bu kapsamda terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü zayıflatan ve sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı durma konularında birlikte çalışmaya devam edilecek, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) katılımıyla Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü için uygun koşulların oluşturulması, siyasi sürecin canlandırılması ve tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz aktarılmasının sağlanması için Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde yeniden tesis edilmesine yönelik çabalar sürdürülecektir." - ANKARA