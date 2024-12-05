30 İlde PKK/KCK Operasyonları: 147 Terörist Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

30 İlde PKK/KCK Operasyonları: 147 Terörist Yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı, 30 ilde düzenlenen 'Gürz-28' operasyonlarında 147 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

05.12.2024 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 ilde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür düzenlenen "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür düzenlenen "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 30 ilde son 10 gündür jandarma tarafından terör örgütlerine yönelik "Gürz-28" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Terör, YPG, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 30 İlde PKK/KCK Operasyonları: 147 Terörist Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:23 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak İşte masadaki rakam En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
07:12 Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama’da yaralandı Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı
06:51 Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu
12:36 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen hakkında yeni gelişme Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen hakkında yeni gelişme
12:30 OECD Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminini güncelledi OECD Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini güncelledi
12:27 Mike Tyson’ı deviren Jake Paul’den radikal karar Mike Tyson'ı deviren Jake Paul'den radikal karar
12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:16 Züğürt Ağa’ya damga vurmuştu İşte güzeller güzeli Kiraz’ın son hali Züğürt Ağa'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 08:49:11. #1.11#
SON DAKİKA: 30 İlde PKK/KCK Operasyonları: 147 Terörist Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.