Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe

Geniş Video İzle

Bakan Yerlikaya, Mart 2025'te düzenlenen operasyonlarda 120 kaçakçı ve 519 göçmen yakalandığını açıkladı.

09.04.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya: "19- 27 Mart 2025 tarihleri arasında; Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 519 düzensiz göçmen yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında; Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenledikleri operasyonlarda; 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 519 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında; Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda; 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 519 düzensiz göçmen yakalandığını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ağrı, Amasya, Aydın, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da operasyonlar gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.

Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"9 günlük Ramazan Bayramı Tatili süresince 81 ilimizde 270 Mobil Göç Noktası aracımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ise; 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 1.951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen mücadele kapsamında; Mobil Göç Noktası araçlarımız ve kolluk birimlerimizle koordineli olarak, şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimler gerçekleştirildi.

Tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve 81 ilimizin tamamında uygulanan etkin Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisi sayesinde ülkemiz; düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktı. 19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken; bu oran 2025 yılı Mart ayında yüzde 1,9'a kadar düşürüldü.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları ve denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum.

Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kaçakçılık, Göçmenler, Güvenlik, Politika, 27 Mart, 3-sayfa, Sağlık, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:59 Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
19:01 Bu takım şampiyonluğa oynuyor Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı
18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:24 ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
18:15 Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:56 İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
17:50 Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 14:37:22. #7.13#
SON DAKİKA: Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement