Kamuya yüzlerce personel alınacak

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı alacak. (11 Kasım - 23 Aralık)
Sağlık Bakanlığı 25 müfettiş yardımcısı alacak (13 Aralık - 27 Aralık)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 5 fon denetçi yardımcısı, 40 fon uzman yardımcısı, 15 fon avukatı alacak (27 Aralık - 10 Ocak)
Ticaret Bakanlığı 10 ticaret müfettiş yardımcısı alacak (9 Aralık - 20 Aralık)
Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzman yardımcısı alacak (16 Aralık - 30 Aralık)
Karayolları Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak (9 Aralık - 20 Aralık)
Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzm. yrd. alacak (16 Aralık - 30 Aralık)
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu 35 meslek personel yardımcısı alacak (12 Aralık - 26 Aralık)
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 12 uzman yardımcısı alacak (16 Aralık - 22 Aralık)
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 stajyer kontrolör alacak (3 Şubat - 6 Şubat)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 35 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alacak (6 Ocak - 17 Ocak)
Avrupa Birliği Başkanlığı 12 Avrupa Birliği işleri uzman yardımcısı alacak (3 Ocak - 17 Ocak)
Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak (6 Ocak - 17 Ocak)
Fatih (İstanbul) Belediye Başkanlığı 25 zabıta memuru alacak (20 Ocak - 24 Ocak)
Yargıtay Başkanlığı 70 memur alacak (19 Aralık - 29 Aralık)
Turgutlu Belediye Başkanlığı 2 mimar alacak (3 Şubat - 7 Şubat)
Bartın Belediye Başkanlığı 9 memur alacak (27 Ocak - 31 Ocak)
Hacıabdullah Belediye Başkanlığı 1 itfaiye eri alımı (27 Aralık - 31 Aralık)
Narman Belediye Başkanlığı 3 memur alacak (23 Aralık - 27 Aralık)
Arnavutköy Belediye Başkanlığı 40 memur alacak (16 Aralık - 19 Aralık)
Pınarhisar Belediye Başkanlığı 1 memur alacak (17 Aralık - 19 Aralık)
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanı (9 ocak - 17 ocak)
İnönü Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak (18 aralık - 2 ocak)
Balıkesir Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak (18 aralık - 2 ocak)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak (17 aralık - 31 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 sözleşmeli programcı (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 sözleşmeli mütercim-tercüman (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 22 sözleşmeli mühendis (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 46 sözleşmeli tekniker (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 sözleşmeli büro personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 118 sözleşmeli büro personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 48 sözleşmeli destek personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 154 sözleşmeli destek personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)
Hacettepe Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak (16 aralık - 30 aralık)
Mersin Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak (15 aralık - 29 aralık)
Mersin Üniversitesi iptal ilanı (13 aralık - 25 aralık)
Hacettepe Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak (12 aralık - 26 aralık)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 128 sözleşmeli personel alacak (12 aralık - 26 aralık)
Ege Üniversitesi 172 adet sözleşmeli personel alımı düzeltme ilanı (12 aralık - 25 aralık)
Mersin Üniversitesi 70 sözleşmeli personel alacak (11 aralık - 25 aralık)
Ege Üniversitesi 172 adet sözleşmeli personel alacak (9 aralık - 20 aralık)
Ege Üniversitesi ege üniversitesi 1 adet sözleşmeli gemi adamı alınacak (9 aralık - 20 aralık)
Türk-Alman Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alacak (9 aralık - 23 aralık)
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel temini (28 kasım - 28 aralık)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 sözleşmeli personel alacak (10 aralık - 23 aralık)
Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli bilişim personeli alacak (12 aralık - 22 aralık)
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi finans ve ihale birimi 5 sözleşmeli personel alacak (1 aralık - 31 ocak)
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamuya yüzlerce personel alınacak - Son Dakika
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