Kamuya yüzlerce personel alınacak - Son Dakika
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Kamuya yüzlerce personel alınacak

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Kamuya personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yüzlerce pozisyona yeni personel alınacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru detayları henüz açıklanmadı. Adayların ilanları takip etmeleri öneriliyor.

19.12.2024 11:04
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A GRUBU MEMUR (KARİYER MESLEK) İLANLARI

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı alacak. (11 Kasım - 23 Aralık)

Sağlık Bakanlığı 25 müfettiş yardımcısı alacak (13 Aralık - 27 Aralık)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 5 fon denetçi yardımcısı, 40 fon uzman yardımcısı, 15 fon avukatı alacak (27 Aralık - 10 Ocak)

Ticaret Bakanlığı 10 ticaret müfettiş yardımcısı alacak (9 Aralık - 20 Aralık)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzman yardımcısı alacak (16 Aralık - 30 Aralık)

Karayolları Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak (9 Aralık - 20 Aralık)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzm. yrd. alacak (16 Aralık - 30 Aralık)

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu 35 meslek personel yardımcısı alacak (12 Aralık - 26 Aralık)

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 12 uzman yardımcısı alacak (16 Aralık - 22 Aralık)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 stajyer kontrolör alacak (3 Şubat - 6 Şubat)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 35 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alacak (6 Ocak - 17 Ocak)

Avrupa Birliği Başkanlığı 12 Avrupa Birliği işleri uzman yardımcısı alacak (3 Ocak - 17 Ocak)

Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak (6 Ocak - 17 Ocak)

B GRUBU MEMUR İLANLARI

Fatih (İstanbul) Belediye Başkanlığı 25 zabıta memuru alacak (20 Ocak - 24 Ocak)

Yargıtay Başkanlığı 70 memur alacak (19 Aralık - 29 Aralık)

Turgutlu Belediye Başkanlığı 2 mimar alacak (3 Şubat - 7 Şubat)

Bartın Belediye Başkanlığı 9 memur alacak (27 Ocak - 31 Ocak)

Hacıabdullah Belediye Başkanlığı 1 itfaiye eri alımı (27 Aralık - 31 Aralık)

Narman Belediye Başkanlığı 3 memur alacak (23 Aralık - 27 Aralık)

Arnavutköy Belediye Başkanlığı 40 memur alacak (16 Aralık - 19 Aralık)

Pınarhisar Belediye Başkanlığı 1 memur alacak (17 Aralık - 19 Aralık)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanı (9 ocak - 17 ocak)

İnönü Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak (18 aralık - 2 ocak)

Balıkesir Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak (18 aralık - 2 ocak)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak (17 aralık - 31 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 sözleşmeli programcı (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 sözleşmeli mütercim-tercüman (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 22 sözleşmeli mühendis (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 46 sözleşmeli tekniker (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 sözleşmeli büro personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 118 sözleşmeli büro personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 48 sözleşmeli destek personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 154 sözleşmeli destek personeli (4/b) alacak (16 aralık - 27 aralık)

Hacettepe Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak (16 aralık - 30 aralık)

Mersin Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak (15 aralık - 29 aralık)

Mersin Üniversitesi iptal ilanı (13 aralık - 25 aralık)

Hacettepe Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak (12 aralık - 26 aralık)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 128 sözleşmeli personel alacak (12 aralık - 26 aralık)

Ege Üniversitesi 172 adet sözleşmeli personel alımı düzeltme ilanı (12 aralık - 25 aralık)

Mersin Üniversitesi 70 sözleşmeli personel alacak (11 aralık - 25 aralık)

Ege Üniversitesi 172 adet sözleşmeli personel alacak (9 aralık - 20 aralık)

Ege Üniversitesi ege üniversitesi 1 adet sözleşmeli gemi adamı alınacak (9 aralık - 20 aralık)

Türk-Alman Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alacak (9 aralık - 23 aralık)

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel temini (28 kasım - 28 aralık)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 sözleşmeli personel alacak (10 aralık - 23 aralık)

Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli bilişim personeli alacak (12 aralık - 22 aralık)

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi finans ve ihale birimi 5 sözleşmeli personel alacak (1 aralık - 31 ocak)

Kamuya yüzlerce personel alınacak

İş Dünyası, Ekonomi, 3-sayfa, Gündem, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamuya yüzlerce personel alınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamuya yüzlerce personel alınacak - Son Dakika
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