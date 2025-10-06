Kendisini bıçaklayıp uzaklaştırma alan eşini bankta yatarken görüp eve aldı, kendi evsiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kendisini bıçaklayıp uzaklaştırma alan eşini bankta yatarken görüp eve aldı, kendi evsiz kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Kendisini bıçaklayıp uzaklaştırma alan eşini bankta yatarken görüp eve aldı, kendi evsiz kaldı
06.10.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kendisini bıçaklayıp uzaklaştırma alan eşini bankta yatarken görüp eve aldı, kendi evsiz kaldı
Haber Videosu

Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki emekli Necdet T'nin hayatı, kendisini 17 yerinden bıçaklayan ve daha sonra şartlı tahliye olan eşiyle barışmasının ardından yeniden kabusa döndü. Eşinin sokakta yaşadığını öğrenip eve aldığı Necdet T, bir tartışma sonrası eşine tokat attı ve eşinin aldığı darp raporu ve uzaklaştırma kararı ile kendini yeniden sokakta buldu. Necdet T, parkta kurduğu çadırda yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki emekli Necdet T'nin hayatı 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenmesinin ardından adeta kabusa döndü. Evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istemesiyle başlayan tartışmalar Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzandı. Necdet T'nin cezası sicili temiz olduğu için ertelendi. Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan Necdet T, Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Eşinin ısrarı üzerine ilk başta dairenin tapusunu ortak tapu olarak yaptırdı. Bunun üzerine Z.T. bir süre sonra evden ayrıldı.

4 AY HURDA OTOMOBİLDE YAŞADI

Eşi Z.T'nin "Evin tamamını vermezsen gelmem" sözü üzerine yuvasını kurtarabilmek için bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. 10 Ağustos 2024'te eşinin cep telefonunda başka bir erkekle samimi fotoğraflarını görmesinin ardından yaşanan bir tartışma sonrasında Z.T.'nin aldırdığı evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya başladı. O dönemde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan, arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan Necdet T, yaklaşık 4 ay boyunca hurda otomobilinde yaşamını sürdürdü.

62 yaşındaki adamın hayatını cehenneme çeviren gece! Eşini eve aldı, kendi evsiz kaldı

EŞİ TARAFINDAN UYKUSUNDA 17 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra eşi Z.T.'nin barışma teklifi ile yeniden evinde yaşamaya başladı. Ancak Necdet T'nin yaşadığı kabus gibi hayat bundan sonra da devam etti. İddiaya göre, 25 Mayıs tarihinde evine dönen Necdet T, akşam saatlerinde yemeğini yiyip çayını içtikten sonra üzerine çöken ağırlık ile uykuya daldı. Bir süre sonra eşi Z.T.'nin bıçak darbeleri ile uyanan Necdet T, can havli ile kendisini evden dışarı attı. Komşularından yardım isteyen Necdet T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eşi Z.T. ise"kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

62 yaşındaki adamın hayatını cehenneme çeviren gece! Eşini eve aldı, kendi evsiz kaldı

2 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 17 bıçak darbesi yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Necdet T, yaklaşık 2 ay Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde fizik tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya dönen Necdet T, bu süreçte cezaevinde bulunan eşi Z.T.'nin şartlı tahliye edildiğini öğrendi. Eşine uzaklaştırma kararı verildiğini ve elektronik kelepçe takıldığını öğrenen Necdet T'ye eşinin bulunduğu konuma yaklaşması durumunda kendisini uyarması için bir cihaz verildi. Bir süre evinde yaşamını sürdüren Necdet T'nin tanıdıkları kendisine eşi Z.T.'nin parklarda yaşamını sürdürdüğü bilgisini verdi.

62 yaşındaki adamın hayatını cehenneme çeviren gece! Eşini eve aldı, kendi evsiz kaldı

HAYATI YENİDEN KABUSA DÖNDÜ

Eşinin parklarda yaşamını sürdürmesine gönlü elvermeyen Necdet T, Z.T.'yi şehir merkezinde bir parkta bankta yatarken buldu. Bir kadının parklarda yaşamını sürdürmesine vicdanı elvermediği için Z.T. hakkında ki uzaklaştırma kararını kaldırtan ve elektronik kelepçeyi çıkarttıran Necdet T, tekrar eşi ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre eşi ile birlikte normal bir yaşam süren Necdet T'nin hayatı geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası yeniden kabusa döndü. Eşi ile birlikte alkol aldıkları bir akşam Z.T.'nin daha önce ilişki yaşadığı şahısla olan münasebetlerini anlatmaya başladığını belirten Necdet T, eşi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada eşine bir tokat attığını belirten Necdet T, gece saatlerinde karakola giden eşinin darp raporu alarak hakkında bir kez daha uzaklaştırma kararı aldırması ile yeniden kendisini sokakta buldu.

62 yaşındaki adamın hayatını cehenneme çeviren gece! Eşini eve aldı, kendi evsiz kaldı

"KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM"

Uzaklaştırma kararı sonrası evine yakın bir noktada bulunan park içerisinde yaşamaya başlayan Necdet T, evden bazı eşyalarının polis ekipleri tarafından alındığı belirtti. Yaklaşık 1 haftadır park içerisine kurduğu çadırda yaşamını sürdüren Necdet T. zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Eşi ile 2021 yılında elendikleri ve 1 yıl sonra evin tapusunu eşinin üzerine geçirmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü belirten Necdet T, "4 yıldır bir tek canım kalmıştı. Onu da gel barışalım diyerek tiyatro ile beni eve götürüp çayıma uyku ilacı atarak uykumda 17 yerimden bıçakladı. Şu anda Türk Halk Müziği türkülerinden en sevdiğim şarkı 'Kendin ettim, kendim buldum" dedi.

62 yaşındaki adamın hayatını cehenneme çeviren gece! Eşini eve aldı, kendi evsiz kaldı

"DOSTLARIM 'BUNDAN KURTUL, DAHA BÜYÜK BELALAR AÇACAK' DEDİ, DİNLEMEDİM"

Dostlarının kendisini sürekli uyardığını söyleyen Necdet T, "Dostlarım bana sürekli 'Bundan kurtul, bu sana çok daha büyük belalar açacak' dedi, dinlemedim. Şizofren olduğunu düşünüyorum. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünde 82 dikiş atıldı vücuduma, 6 gün yoğun bakımda kaldım. Öldürmeyen Allah, öldürmedi. 60 gün Isparta'da hastanede kaldım. Taburcu olup Antalya'ya geldiğimde polis bana cihaz vereceklerini söyledi. Eşim Z.T'ye elektronik kelepçe takıldığını onun cihazını vereceklerini söylediler. Antalya'da parkta banklarda yattığını duydum. Gidip polise başvurarak aradık. Bankta uyuduğunu gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki adamın hayatını cehenneme çeviren gece! Eşini eve aldı, kendi evsiz kaldı

"EVE GETİRDİM, İLK FIRSATTA BENİ SOKAĞA ATTI"

Bir kadının banklarda uyumasına vicdanının elvermediğini belirten Necdet T, "Burası Antalya, bir kadının banklarda uyumasına vicdanım elvermedi. Uğursuzu var, arsızı var. Ertesi gün avukatıma avukatıma bile söylemeden gidip elektronik kelepçesini çıkarttırdım. 17 bıçak yememe rağmen, toplumu karşıma aldım. Dilekçe verdim, uzaklaştırma kararını kaldırttım. Eve getirdim, ilk fırsatta beni sokağa attı. Birlikte balkonda oturuyorduk, alkolde alıyorduk. Beni aldattığı şahısla ilgili bütün ilişkisini detayları ile anlatmaya başladı. 'Sus, duymak istemiyorum" dedim. Israrla bütün ayrıntıları ile anlattı" şeklinde konuştu.

62 yaşındaki adamın hayatını cehenneme çeviren gece! Eşini eve aldı, kendi evsiz kaldı

PARKTA ÇADIRDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Bu olayın sonucunda çıkan tartışmada eşine bir tokat vurarak evden kovduğunu söyleyen Necdet T, "Bir gün sonra kapımı polisler çaldı. Eşimin darp raporu alarak uzaklaştırma kararı aldırdığını ve evi terk etmem gerektiğini söylediler. Bir haftadır dışarıdayım. Beni aldatma ilişkisini asla kabul edemem. Eşyalarımı istedim vermedi. Yasağı ihlal etmemek için mahallenin çocuklarını gönderdim. Çocukları azarlayıp kovdu. En son dün 112'yi aradım. Ekim ayında olduğumuzu üşüdüğümü, yardım etmelerini istedim. 2 polis memuru geldi, durumumu onlara da izah ettim. Gidip eşyalarımı aldılar. Birlikte eşyaları indirdik. Buraya getirdim, çadırı kurdum. Çöpten bulduğum kovaya su doldurup güneşe koyuyorum. Ilıklaşınca başımı yıkıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Antalya, evsiz, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisini bıçaklayıp uzaklaştırma alan eşini bankta yatarken görüp eve aldı, kendi evsiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu günlere dikkat Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak Bu günlere dikkat! Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak
Halk sandık başına gitti Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti
10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu Mutlu Kaya yeniden sahnede 10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede
Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz, ben de bir numaralı eşeğim Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz, ben de bir numaralı eşeğim
Halil Umut Meler, Samsunspor’un golünün neden iptal edildiğini açıkladı Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı
Belediye başkanı ’’Bunları annene yedirir misin’’ diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi Belediye başkanı ''Bunları annene yedirir misin?'' diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme
Mert Hakan Yandaş ve Samsunspor taraftarı arasında gerilim Mert Hakan Yandaş ve Samsunspor taraftarı arasında gerilim
Madonna’dan Elon Musk’a büyük şok Servet değerindeki teklifi elinin tersiyle geri çevirdi Madonna'dan Elon Musk'a büyük şok! Servet değerindeki teklifi elinin tersiyle geri çevirdi
Göztepe fırtına estirmeye devam ediyor Göztepe fırtına estirmeye devam ediyor
İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze niyetini belli etti: Ateşkes yok İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze niyetini belli etti: Ateşkes yok
Nelson Semedo’dan maç sonu çarpıcı sözler Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler
Karadeniz’in son yıllardaki en büyük festivali 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun
Göztepeli Juan’dan şahane gol Göztepeli Juan'dan şahane gol
Bu skoru beklemiyordu Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı Bu skoru beklemiyordu! Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı
Büyük sürpriz Türkiye’de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti Büyük sürpriz! Türkiye'de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti
Ağızları açık bırakan olay Gelinlikleri uyuşturucu ticareti için kullanmışlar Ağızları açık bırakan olay! Gelinlikleri uyuşturucu ticareti için kullanmışlar
Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor
Acı üstüne acı Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı Acı üstüne acı! Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı
Bursa’da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1’in altına düştü Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
Serdar Öktem’in aracına kurşun yağmuru İşte olay yerinden ilk görüntüler Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı

18:32
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a bir ceza daha
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha
18:05
Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı
Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı
17:44
Serdar Öktem’in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
17:38
Serdar Öktem’in aracına kurşun yağmuru İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler
17:12
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı
16:13
Bursa’da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1’in altına düştü
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
15:52
Borç batağından MOSSAD ajanlığına İşte İstanbul’da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar
15:18
Aralarında Greta da var İsrail’in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
15:12
Siklon dalgası yola çıktı geliyor İstanbullular bu saate dikkat
Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat
14:24
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı
14:21
Ünlü yazar Ayşe Kulin, CHP’ye üye oldu Özel kendi rozetini taktı
Ünlü yazar Ayşe Kulin, CHP'ye üye oldu! Özel kendi rozetini taktı
13:59
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı Fatih Terim’e soğuk duş
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi
13:12
2025 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi belli oldu
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
13:12
FIFA’dan 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı
13:07
Erdoğan’dan Özel’e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır
12:59
Güllü’nün adli tıp raporu ortaya çıktı
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı
12:58
İsrail’den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı
İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı
12:50
Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
12:24
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
12:09
Ne İstanbul ne de Ankara İşte son 10 yılda Türkiye’nin en çok zenginleşen ili
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili
11:54
Fenerbahçe’de 12 futbolcu Samandıra’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
11:42
Darphane’den 8 ay sonra bir ilk Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
11:15
Dünyanın en büyüğü Bahçeli’nin bağışladığı arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı
Dünyanın en büyüğü! Bahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılan cemevi külliyesi için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 18:46:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kendisini bıçaklayıp uzaklaştırma alan eşini bankta yatarken görüp eve aldı, kendi evsiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.