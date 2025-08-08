Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı - Son Dakika
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

08.08.2025 17:02
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı'nın geçici süreyle tüm sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI VE ÇANAKKALE HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yangın nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, Çanakkale Havalimanı'nın da saat 20.00'ye kadar tüm sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye edildi. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları bölgedeki tahliyelere destek verdi.

VALİ TORAMAN: ŞU AN İÇİN ŞEHİR MERKEZİNİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi. Toraman, şöyle konuştu: "Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı Köyü, Ahmetçeli Köyü ve Doğanca Köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." denildi.

ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi. Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Ekipler şu anda tüm tedbirleri almış durumda. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.

