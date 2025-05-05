Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var - Son Dakika
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Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu, emniyetteki ifadesinde devletten yaşlılık aylığı aldığını söyledi. Tengioğlu, "Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Cezaevinden çıktıktan sonra biriktirdiğim bankadaki vadeli hesabımda yaklaşık 380.000 lira civarında param bulunmaktadır." dedi.

05.05.2025 21:52
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Çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tenbgioğlu (66) gözaltına alındı. Olayın ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

ÖZEL'E SALDIRAN ŞAHSIN YENİ İFADESİ

Tengioğlu'nun emniyetteki yeni ifadesi ortaya çıktı. Ekol TV'de yer alan habere göre, Tengioğlu geçimini yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlar ile karşıladığını söyledi.

BANKA HESABINDA 380 BİN LİRASI VARMIŞ

Beyoğlu'nda pansiyonda konaklayan Tengioğlu'nun 2020 yılında cezaevinden tahliye olduğunu, çamaşırhane, otel gibi iş yerlerinde dönemlik olarak çalıştığını belirtti. Bir süredir işsiz olduğunu, saldırı günü iş aramak için Taksim Meydanı etrafında gezdiğini söyleyen saldırganın banka hesabındaki parası ise dikkat çekti. Tengioğlu, bankada 380 bin lirasının olduğunu dile getirdi.

DEVLETTEN YAŞLILIK AYLIĞI ALIYOR

Saldırı karşılığında kimseden para almadığını belirten Selçuk Tengioğlu şunları söyledi: "Hayır kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim bankada yaklaşık 380.000 lira civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır" yanıtını verdi. Öte yandan Selçuk Tengioğlu, devletten yaşlılık aylığı aldığını ifadesinde söyledi.

Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu'nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana'da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

MARANGOZLUK BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya'da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya'ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.

KAHVALTI YAPIP AKM'NİN ÖNÜNE GİTMİŞ

Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmak için AKM'nin bulunduğu Taksim Meydanı'na geldiğini söylediği öğrenildi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ BİR ANDA GÖRÜNCE ANLIK OLARAK KARAR VERDİM"

Olay günü AKM'nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel'in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.

Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

GÖZALTI SÜRESİ 1 GÜN UZATILDI

Savcılık tarafından 1 gün daha gözetim izni verilen şüphelinin sorgusunun aralıksız devam ettiği, olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'da B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan dolayı sabıkası olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunan ve müebbet hapis cezası alan saldırganın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı. Evlat katilinin tahliye edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Özgür Özel\'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

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Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Özkan Özdemir:
    yemek kartıu diyodu bu nasıl komplo ya 27 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Demekki kemiğinin karşılığı 380 binmiş 13 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    ulan esnaflık yapıorum bankada 1000 tl param yok senin nasıl 380 binin var kimden aldın acaba parayı 5 0 Yanıtla
  • Aytekin Saraçlı:
    Gitsin aynı şekilde cumhur başkanına vursun yiyormu çerçeve yapıp duvara asarlar 3 0 Yanıtla
  • Hanefi Çukur:
    2 yıldır cezaevinden çıkmış yanilmiyorsam..2 yılda 380 bin..iyi toplamış. Eger ki işin içinde hile yoksa 0 0 Yanıtla
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