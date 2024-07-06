Sesini Değiştirme Yeteneğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sesini Değiştirme Yeteneğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Denizli'de bir restoran işletmesini dolandıran ve daha önce 25 ilde birçok dolandırıcılık olayına karışan şüpheli, sesini değiştirme yeteneğiyle kendisini farklı mesleklerde tanıtıyordu. Yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken, 'Neden dolandırdınız?' sorusuna 'Hak ettikleri için dolandırıyorum' cevabını verdi.

06.07.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sesini değiştirme yeteneği ile kendisini önce 'sekreter', sonra 'turizmci' ve son olarak da 'tatlıcı' olarak tanıtan dolandırıcı, son işinde yakayı ele verdi. 25 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayından aranan, Denizli'deki ilk vurgunundan 24 saat geçmeden yakalanan şüphelinin adliyeye sevkinde verdiği cevap ise hayrete düşürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde bulunan bir restoran işletmesini telefonla arayarak kendisini 'turizmci' olarak tanıtan Murat Ç. (51), onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı. Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç., getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep'ten gelmesi gerektiğini söyledi. Murat Ç., talebini kabul eden işletme sahibine Gaziantep'ten sürekli sipariş verdikleri sözde bir Antep baklavacısının numarasını verdi. İşletme sahibi H.A.'nın telefonunu açan Murat Ç., bu kez de kendisini 'tatlıcı' olarak tanıtarak, 59 bin TL'lik sipariş aldı. Parayı da peşin ödeyen işletme sahibi H.A, rezervasyon günü geldiğinde ise neye uğradığını anlayamadı. Hem tatlılar hem de turist kafilesinin gelmediği restoran işletmecisi H.A, jandarmaya ihbarda bulundu.

"Hak ettikleri için dolandırıyorum"

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada Murat Ç.'nin işletmeleri önce 'sekreter', sonra 'turizm' patronu ve son olarak ise 'tatlıcı' olarak tanıttığı, sesini değiştirme yeteneğine sahip olduğu belirlendi. JASAT timleri titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcılık olayının şüphelisinin Murat Ç., olduğunu belirledi. JASAT timleri kimliğini belirlediği Murat Ç.'nin İzmir'de olduğunu tespit ederek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Murat Ç.'nin dolandırdığı mağdurlardan gelen paraların yattığı banka hesabı sahibi, 18 suç kaydı bulunan İsmail Y.(25) de JASAT timlerince yakalandı. 24 saat içerisinde JASAT timlerince İzmir'de yakalanan 2 şüpheli Denizli'ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcının "Neden dolandırdınız?" sorusuna verdiği cevap ise pes dedirtti. Murat Ç., kendisine yöneltilen soruya "Hak ettikleri için dolandırıyorum" cevabını verdi.

Suç kaydı görenleri hayrete düşürdü

Yapılan sorgulamalarda Murat Ç.'nin Kars, Kütahya, Sakarya, Samsun, İzmir, Mersin, Tokat, Edirne, Konya, Çanakkale, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar, Kırklareli, Bursa, Ordu, Kayseri, Sivas, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, Isparta ve Bingöl olmak üzere 25 ilden aynı dolandırıcılık yöntemi ile 35 adet yakalama kararı olduğu, 40 ilde karıştığı 97 adette suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca Murat Ç.'nin daha önce Diyarbakır merkezli düzenlenen 'Alo Tatil Operasyonu'nda da örgüt lideri olduğu ve yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Murat Ç., ve İsmail Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ordu, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sesini Değiştirme Yeteneğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Bolu’da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı Bolu'da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 14:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sesini Değiştirme Yeteneğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement