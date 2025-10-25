Yeni Nesil Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Yeni Nesil Suç Örgütüne Operasyon

Haberin Videosunu İzleyin
25.10.2025 10:56  Güncelleme: 12:56
Haberin Videosunu İzleyin
Yeni Nesil Suç Örgütüne Operasyon
Haber Videosu

İstanbul, Mardin ve Edirne'de düzenlenen operasyonda 89 şüpheli yakalandı, 62'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, polis ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik 105 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yeni nesil suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Liderinin yurt dışında olduğu belirlenen suç örgütüne ilişkin yapılan 5 aylık çalışmaların ardından örgüte ait faaliyetleri deşifre etmek için 4 farklı operasyon düzenlendi. İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "ikamet kurşunlama", "araç kurşunlama", "nitelikli yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 33 eyleme karışan şüphelilerin önce kimlikleri sonra yerleri tespit edildi.

İSTANBUL, MARDİN VE EDİRNE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin, tespiti yapılan şüphelileri yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde İstanbul, Mardin ve Edirne'de 105 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ilde 105 adrese baskın: 89 kişi gözaltına alındı

ŞÜPHELİLERİN ARASINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNANLAR DA VAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. 62 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 11 adet tabanca ve 145 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan şahısların da olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

