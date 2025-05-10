23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

Bütün hafta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu 7-8 derece birden düşecek. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken; yağışın pazar günü de süreceği bildirildi. 23 ile ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar nedeniyle "sarı" alarm verilen 23 ilimiz şöyle; Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.
ANKARA: 28, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
BURSA: 24, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
BALIKESİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 26, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 27, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 32, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 34, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu
Son Dakika › Dünya › 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı - Son Dakika
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