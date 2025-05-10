23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı - Son Dakika
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Dünya

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul ve Ankara için saat verilirken, 23 il sarı kod ile uyarıldı. Hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu 7-8 derece birden düşeceği belirtildi. İstanbul'da yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ve pazar günü de süreceği bildirildi.

10.05.2025 08:13
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Bütün hafta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu 7-8 derece birden düşecek. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken; yağışın pazar günü de süreceği bildirildi. 23 ile ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar nedeniyle "sarı" alarm verilen 23 ilimiz şöyle; Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

ANKARA: 28, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

BURSA: 24, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

BALIKESİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 26, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

KASTAMONU: 27, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 32, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 34, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu

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Son Dakika Dünya 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 78908900:
    "Havalar nasıl olursa olsun ,sizin havanız iyi olsun" __ " 4 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Şu ülkede işini düzgün yapan ve gerçekten iyi çalışan tek kurum meteoroloji olsa gerek. 0 0 Yanıtla
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