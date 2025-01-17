ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

Geniş Video İzle

ABD yönetimi, yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatının sıkılaştırılmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yapay zeka çiplerinin ihracatına getirilen kısıtlamadan müttefik ülkeler etkilenmezken Türkiye de yasak kapsamına alındı.

17.01.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, güvenlik endişeleri gerekçesiyle yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını kısıtlama getirdi.

EKONOMİ VE GÜVENLİK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hem ekonomik güç hem de ulusal güvenlik açısından yapay zekanın stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede, 'Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural' isimli bir düzenleme yaşama geçirildi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ YARATAN ÜLKELERE KISITLAMA

Açıklamaya göre, uluslararası arenada ABD teknolojisinin yayılımı desteklenirken, çip ihracatı güvenlik endişesi yaratan ülkelere kısıtlanacak. Açıklamada, bu ülkelerin eğitim için gerekli yüksek bilgi işlem gücüne ve gelişmiş yapay zeka sistemlerine erişiminin sınırlandırılacağı kaydedildi.

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

18 ÜLKE KISITLAMALARDAN MUAF TUTULACAK

ABD'nin yeni düzenlemesinden 18 müttefik ve ortak ülkeye muaf tutulacak. Söz konusu ülkeler arasında; Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç ve Tayvan bulunuyor.

İleri düzey grafik işlem birimleri (GPU) bu 18 ülke tarafından lisans şartı aranmaksızın tedarik edilebilecek. Ayrıca, yüksek güvenlik standartlarına sahip kuruluşlar, "Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı" statüsü alarak ek kolaylıklardan yararlanabilecek.

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

120 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Müttefik ülkeler dışında kalan ülkeler ile doğrulaması yapılmamış kullanıcılar ise ülke başına sadece 50 bin ileri düzey GPU'ya eş değer tutarda alım gerçekleştirebilecek. Yeni düzenleme, yayımlandığı tarihten 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

AVRUPA BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'nin yeni düzenlemesine tepki ise gecikmedi. AB Komisyonu Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üye Maros Sefcovic yaptıkları ortak açıklama ile endişelerini ifade etti. Kısıtlama hakkında 'endişeli' olduklarını belirten yetkililer, AB ülkelerinin teknoloji yatırımları üstünde kararın olumsuz etkiler oluşturabileceğini kaydetti.

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

TÜRKİYE'YE DE KISITLAMA GELECEK

Öte yandan ABD'nin yeni kısıtlamalarında Türkiye'nin de etkileneceği ve 50 bin GPU sınırlamasına tabi ülkeler içerisinde yer aldığı öngörülüyor. Söz konusu durum, Ankara'nın yapay zeka teknolojilerinde ilerleme kaydetmesini etkileyebilecek bir engel olarak değerlendiriliyor.

ABD\'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede

Yapay Zeka, Kısıtlama, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali :
    Siz kisitladikca, ambargi koydukca biz dahada gücleniyoruz. Böyle devam... sonunda bize muhtac kalacaksiniz. 145 8 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    bunların hiç kafası çalışmıyor, biz ne güzel her isteyene iha siha helikopter uçak satıyoruz. parayı veren düdüğü çalar. 132 3 Yanıtla
  • Cenk null:
    dostumm trumpp 47 64 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Daha iyi şimdi ona da el atarız daha iyisini ve daha az maliyetlisini yaparız 108 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    İsrail işi 56 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye yi men ett 17 5 Yanıtla
  • 19815530:
    bayraktar cip fabrikasinin temeli atilir yakinda ))))))))))) 17 2 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Kötü sözde müttefik bize SİHA ve İHA satmayarak bugün bu teknolojilerde zirveye gelmemizi sağladı inşallah çip işinde de öyle oluruz. böyle devam ameriga 13 1 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    kötü komşu ev sahibi yaparmis, DAHA iyisini yaparız, ASELSAN a hayırlı olsun 10 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Tüm emperyalisler aynı.hiç birine güven olmaz. 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.