ABD, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha veto etti - Son Dakika
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Dünya

ABD, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha veto etti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'deki insani durum giderek ağırlaşırken BMGK'de ateşkes tasarısı oylandı. ABD, bir kez daha BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.

20.02.2024 19:04  Güncelleme: 20:42
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ABD, bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES ABD'NİN ENGELİNE TAKILDI

BMGK'de Cezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylamaya sunuldu. 15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu verdi.

ABD, Gazze'deki ateşkesi yine veto etti
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail, Hamas, Mısır ve Katar'la esirlerin serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğünü anımsatarak, bu alanda anlaşma sağlanması halinde çatışmalara da 6 haftalık ara verileceğini bildirdi. Greenfield, diplomasinin zaman aldığını ve sahadaki gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, Cezayir'in karar tasarısının yürütülen müzakereleri olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. ABD'nin yeni karar tasarısı sunduğunu bildiren Greenfield, "Doğru zamanda, doğru şekilde hareket edelim." dedi.

"HER FİLİSTİNLİ ÖLÜM VE SOYKIRIMIN HEDEFİNDE"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, "Karar tasarısına karşı çıkmak Filistin halkının maruz bırakıldığı vahşi şiddet ve toplu cezalandırmayı desteklemek anlamına gelir." ifadesini kullandı. Her Filistinlinin "ölüm ve soykırım"ın hedefinde olduğuna dikkati çeken Bendjama, "Konsey ateşkes çağrısı yapmadan önce daha kaç masum canın kurban edilmesi gerek?" sorusunu yöneltti.

ABD, Gazze'deki ateşkesi yine veto etti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ülkesinin 16 Ekim 2023'te ateşkes çağrısı yaptığını ancak kabul edilmediğini anımsatarak, "Eylemsizliğin maliyeti 28 binden fazla can kaybı. Bunun toplu sorumluluğu, BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı ülkelerindedir." diye konuştu.

CEZAYİR'İN KARAR TASARISI

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu. Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu. Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım gerçekleşmesi talep ediliyordu. Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.

ABD, Gazze'deki ateşkesi yine veto etti

ABD'DEN YENİ TASARI GİRİŞİMİ

AA'nın ulaştığı ABD tasarısında, "mevcut koşullarda Refah'a yönelik kara saldırısının, sivillere büyük zarar vereceği ve yerlerinden edilmelerine yol açacağı" konusunda uyarı yapılıyor. Bunun çok ciddi bölgesel ve güvenlik sorunlarına yol açacağı uyarısına yer verilen karar tasarısında, "Mevcut koşullarda bu saldırı gerçekleşmemeli." ifadesi kullanılıyor. ABD'nin tasarısında ilk kez "ateşkes" ifadesi kullanılarak, "Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılması halinde uygulanabilecek en kısa sürede geçici bir ateşkese destek veriyoruz." mesajı veriliyor.

ABD DAHA ÖNCE DE ATEŞKES ÇAĞRILARINI VETO ETTİ

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti. ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

ABD, Gazze'deki ateşkesi yine veto etti

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 30 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ABD, Gazze'deki ateşkesi yine veto etti

575 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 237'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 575 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD, Gazze\'deki ateşkesi bir kez daha veto etti
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Gazze, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha veto etti - Son Dakika

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