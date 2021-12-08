Biden, Putin'in gözlerinin içine bakarak tehdit etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında bugün Biden ve Putin'in video konferans yoluyla Ukrayna konusunda yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

EKONOMİK YAPTIRIM UYARISI

Görüşmede Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda getireceği ekonomik yaptırımları konusunda uyardığını aktaran Sullivan, "Biden Putin'e, (Ukrayna'yı işgal etmeleri) bu durumda şu anda yaptığımızın üstünde ve ilerisinde Ukrayna'ya savunma mühimmatı desteği vereceğimizi ve NATO'nun doğu cephesindeki müttefiklerimize askeri desteği artıracağımızı söyledi." bilgisini paylaştı.

"BIDEN DURUŞUNU NET ŞEKİLDE GÖSTERDİ"

Sullivan, Biden'ın Putin'e diplomasinin de diğer bir yol olduğunu açıkça dile getirdiğini aktararak, "Görüşmede herhangi bir tehditkar tutum yoktu ancak Biden, ABD'nin duruşunu çok net şekilde belirtti." ifadesini kullandı.

BIDEN, ZELENSKY İLE PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Biden'ın Putin ile konuşmasının ardından Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ilerleyen saatlerde de ABD Kongresinden isimlerle konuşacağını belirten Sullivan, "Biden, perşembe günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüşecek." dedi.

Sullivan, ilerleyen günlerde bölgede gerginliğin artması durumunda atılacak adımları değerlendirmek için yoğun bir gündemleri olduğunu da sözlerine ekledi.

BIDEN'DAN PUTIN'E GÖZDAĞI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya gibi bölgedeki müttefiklerinin kendilerini güvensiz hissedeceklerini, bu nedenle de bu ülkelere ek asker gönderebileceklerini dile getiren Sullivan, "Biden, Putin'in gözlerinin içine baktı ve 2014'te atmadığımız adımları şimdi atabileceğimizi söyledi." bilgisini paylaştı.

Sullivan, görüşmede Putin'in tutumu konusunda bir yorum yapmayacağını ancak Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığını henüz bilmediklerini söyledi.

RUSYA'YA "KUZEY AKIM 2" MESAJI

Almanya ile Kuzey Akım 2 konusunda yakın iletişimde olduklarının altını çizen Sullivan, "Putin, Kuzey Akım 2'den gaz akmasını istiyorsa, Ukrayna'ya işgal ederek bunu riske atmaz." uyarısında bulundu.

"GERÇEKLEŞMEYECEK SENARYO"

Bir gazetecinin, Rusya'nın Ukrayna'yı ve Çin'in Tayvan'ı aynı anda işgal etmesi durumunda ABD'nin buna karşılık verecek durumda olup olmadığını sorması üzerine, "Ukrayna işgalinde caydırıcı olmak için çalışıyoruz. Tayvan ise asla gerçekleşmeyecek bir senaryo." yanıtını verdi.

KREMLİN'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen görüşmenin samimi havada geçtiğini belirtti. Açıklamada, iki ülke liderinin, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması konusunda özel sorumluluğa sahip 'Rusya ve ABD'nin diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi.

CENEVRE RUHUNUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede, 2021 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen Rusya-ABD Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanması ele alındı. En üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının ve ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ve ABD arasında çıkan diğer sorunlar değerlendirilirken 'Cenevre ruhunun' korunmasının önemine dikkat çekildi" ifadesine yer verildi.

MÜTTEFİKLİK VURGUSU

Ülkelerinin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki müttefik olduğunu anımsatan liderlerin, savaşta verilen kayıpların unutulmaması ve müttefikliğinin, günümüzdeki temaslar kurulurken ve ortak çalışmalar yapılırken örnek olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

UKRAYNA KRİZİ

Görüşmenin büyük kısmını, Ukrayna'daki kriz ve 2015 Minsk anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili sorunların teşkil ettiğini belirten Kremlin, "Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in, Normandiya formatında varılan Minsk anlaşmasını tamamen yok etmeye yönelik yıkıcı politikasını somut örneklerle anlattı ve Kiev'in Donbas'a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili büyük tedirginliğini dile getirdi" diye açıkladı.

ABD Başkanı Biden'in de Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırı yakınlarında 'tehdit edici' iddia ettiği niteliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, Biden'in, gerilimin tırmanması durumunda ülkesinin ve müttefiklerinin uygulamaya koymaya hazır olduğu yaptırımlardan bahsettiği belirtildi.

PUTİN NATO'YU SUÇLADI

Vladimir Putin, buna yanıt olarak, sorumluluğun Rusya'ya yıkmamaları gerektiğini, çünkü Ukrayna topraklarında tehlikeli hareketlerde bulunan ve Rusya sınırlarında savaş potansiyelini giderek artıran tarafın NATO olduğunu kaydetti. Putin'in, NATO'nun doğuya genişlemesi ve Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantilere büyük ilgi duyduklarını dile getirdiği aktarıldı.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.