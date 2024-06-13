Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya Zirvesi\'nde konuştu

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenen Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı;

"Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu güzide forumda aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Toplantılarımızın ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ilerlemesine, yeni ortaklıkların tesisine vesile olmasını diliyorum.

Kıymetli dostum Sanchez'e nazik misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dostumuz ve NATO müttefikimiz İspanya'yla her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve güçlü ilişkiler, iş dünyamızın attığı cesur ve vizyoner adımlardan da besleniyor. İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasına siz değerli iş insanlarımızın katkısı büyüktür.

Son yıllarda gerek Kovid-19 salgını gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar, küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve işbirliğimiz hayati önemdedir."

İSPANYA İLE TİCARET

"Ekonomi, ticaret ve yatırımlar, Sayın Sanchez birlikte başkanlık edeceğimiz hükümetler arası zirve toplantımızın temel sütunları arasında yer alacak."

"2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk."

"İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur."

"Bölgesinin cazibe merkezi olan Türkiye, İspanya'dan çok daha fazla sayıda yatırımcıyı özellikle ev sahipliği yapmak üzere ülkemize davet ediyoruz. Müteahhitlik firmalarımız İspanya'da yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 6 proje üstlenmiştir. Barcelona'daki stadyum projesi, bu alandaki işbirliğimizin en somut örneklerindendir."

MEDENİYETLER İTTİFAKI

"Gelecek yıl Medeniyetler İttifakı'nın 20. Yıldönümünü idrak edeceğiz. Malum Medeniyetler İttifakı'nı İspanya ile Türkiye olarak birlikte kurduk. Öyleyse bunu birlikte geliştireceğiz. Türkiye ve İspanya bu ittifakın iki önemli kurucu üyesidir. İttifakımız kuruluşundan bu yana çok kritik roller üstlenmiştir.

GAZZE

Dünyamızın savaşlar ve katliamlarla sarsıldığı günümüzde İttifaka olan ihtiyaç daha da artıyor. Bilhassa Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi, 85 bin sivil yaralandı."

"Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. ve bu konuda değerli dostum Pedro Sanchez'in takındığı tavrı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

"İspanya'nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Tabi, işin başından itibaren Sayın Sanchez, ilk günden bu yana gerçekten ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimseyerek hem İspanya halkının hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir."

AVRUPA BİRLİĞİ

"Değerli katılımcılar, tüm bu gayretlerimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik projemizin hayata geçirilmesiyle taçlanacaktır. Ne var ki AB'ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarını düşünen Türkiye'nin Birliğe sağlayacağı katma değeri görme yeteneğinden yoksun bir takım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa kıtasında endişeyle izlenen aşırı sağ siyaset bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının henüz başlanmaması, iş insanlarımıza yönelik katı vize uygulamaları ekonomik ve ticari alandaki müşterek potansiyelimizi tam kapasite kullanımını engelliyor.

Kıymetli dostum Sayın Sanchez başta olmak üzere İspanya'nın ülkemizi AB'ye üyelik sürecine verdiği samimi destek için müteşekkirim."