Erdoğan\'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN: AZİZ KARDEŞİM SİSİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasına başlarken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için kullandığı ifade dikkat çekti. Erdoğan, "Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan Aziz kardeşim Es Sisi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi. Erdoğan daha sonra Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

"İSRAİL'E ULUSLARARASI ALANDA TECRİT EDİLMELİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: " İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. Silah satışının durdurulması girişimimize aralarında Güvenlik Konseyi'nin daimi iki ülkesinin de bulunduğu 52 ülke ve iki uluslararası teşkilat destek vermiştir.

Uzun soluklu hedefimiz ise iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır. Ateşkesin sağlanması konusunda Katar ve Mısır'ın sürdürdüğü müzakerelere güçlü destek vererek bir an evvel neticeye ulaşmalıyız.

"LÜBNAN'DA SİYASİ DAĞINIKLIĞIN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır. Lübnan'ın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde hep birlikte kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Ülkemizin Lübnan'a gönderdiği insani yardım sevkiyatlarının toplamı bin 500 tona ulaşmak üzeredir. Filistin'de olduğu gibi Lübnan'da da siyasi dağınıklığın devam etmesine izin vermemeliyiz.

Filistin'in, Lübnan'ın ve Suriye'nin iç barışının sağlanması için yeni dinamiklerin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Bölge ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmadan kendi aralarında güçlü bir dayanışma içine girmesi şüphesiz büyük önem taşıyor. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız."

MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

2013'te o dönem Savunma Bakanı olan Sisi liderliğindeki Mısır ordusu darbeyle yönetime el koymuştu. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbeye çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisi için birçok defa "katil ve darbeci" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi yaptığı kampanya konuşmasında "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı. Diplomatik ilişkilerin kesildiği yıllar süren sürecin ardından Erdoğan ve Sisi ilk kez 2022'de, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış töreninde bir araya gelmişti.

ERDOĞAN, ŞUBATTA MISIR'A GİTMİŞTİ

2013'teki darbe sonrası Kahire ile köprüleri atan Erdoğan, şubat ayında 12 yıl aradan sonra Mısır'a giderek Sisi ile görüşmüştü. Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için yarın Ankara'ya gelecek.

Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan ve Sisi bu ziyarette, ikili ilişkileri üst seviyeye taşıyacak anlaşmaları imzalayacak. İki lider ayrıca başta Libya ve Gazze olmak üzere bölgesel konuları ele alacak. Mısır liderinin bakanların ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Türkiye ve Mısır liderleri, 14 Şubat'ta yaptıkları görüşmelerinde ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini bildirmişti.