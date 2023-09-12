7 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti - Son Dakika

7 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

Son Güncelleme: 12.09.2023 17:18

Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 901'e yükseldi. Batı Sahra sorunu nedeniyle uzun yıllardır gerginlik yaşadığı Cezayir'den gelen insani yardım teklifini Fas kabul etmedi.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 901'e yükselirken, Fas, Cezayir'den gelen insani yardım teklifini reddetti.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

FAS'TA CAN KAYBI ARTIYOR

Afrika ülkesi Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen, merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fas İçişleri Bakanlığı, depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can kaybının 2 bin 901'e, yaralı sayısının ise 5 bin 530'a çıktığı belirtildi.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

4 ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİNE OLUMLU YANIT VERDİLER

Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

FAS, CEZAYİR'İN YARDIM TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fas, uzun yıllardır diplomatik ilişki kurmadığı Cezayir'den gelen yardım teklifini ise reddetti. Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir hükümeti, Fas Krallığı'ndan Cezayir'in önerdiği insani yardıma ihtiyaç duymadığını ifade eden resmi bir yanıt aldı." ifadesi kullanıldı. Cezayir'in her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde insani yardım malzemesiyle dolu üç uçağı hazır beklettiği belirtilen açıklamada, Fas Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'nün Cezayir'in Kazablanka Başkonsolosu'na "ülkesinin Cezayir'in yardımına ihtiyacı olmadığı" mesajını ilettiği aktarıldı.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

CEZAYİR, 3 YARDIM UÇAĞI HAZIRLAMIŞTI

Cezayir Dışişleri Bakanlığından 10 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Rabat'ın kabul etmesi halinde Fas Krallığı'na acil lojistik ve maddi yardım planı teklif ediyor." ifadelerine yer verilmişti. Bunun üzerine Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, dün, Cezayir'in yardım teklifinin Fas Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kabul edilebileceğini vurgulamış, Cezayir de tıbbi ekipman, çadır, battaniye ve yatak gibi insani yardımın yanı sıra, arama kurtarma, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yer aldığı 3 uçak hazırlamıştı.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

CEZAYİR, YILLAR SONRA HAVA SAHASINI AÇMIŞTI

Cezayir, Fas'taki depremin ardından, 2021'den bu yana kapalı olan hava sahasının yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açıldığını duyurmuştu. Cezayir Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada, "Cezayir, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Fas halkına en içten taziyelerini iletir, yaralılara acil şifalar diler." ifadesi kullanılmıştı.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

FAS-CEZAYİR İLİŞKİLERİ

Fas ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 2020'de normalleşmesinin ardından dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 11 Ağustos 2021'de ilk defa Rabat'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Lapid, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Cezayir'in bölgede artan rolünden ve İran'la yakınlaşmasından endişe duyduklarını açıklamıştı.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

2021'DE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞLERDİ

Bunun üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın İsrail'i Cezayir'e karşı "tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri olduğu" belirtilmişti. Söz konusu açıklamadan sonra dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

BATI SAHRA SORUNU

Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır Batı Sahra sorunu nedeniyle gerginlik hakim. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti. Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybını 2 bin 901, yaralı sayısını da 5 bin 530 olarak açıklamıştı.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti
7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya 7 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan Fas, Cezayir'in yardım teklifini reddetti - Son Dakika


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