Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında! 14 isimden sadece birine vurgu yaptılar

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Zirvesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında diğer ülkelerin lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında yankı uyandırırken, en çok görüştüğü 14 isimden biri olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile toplantısına vurgu yapıldı.

İLK GÖRÜŞMESİNİ JAPONYA BAŞBAKANI FUMİO İLE YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk teması, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile oldu. Erdoğan, zirvenin ilk gününde iki oturuma katılırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

İSLAMOFOBİ'Yİ GÜNDEMİNE ALDI

Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro'nun yer aldığı MIKTA toplantısında, "Hemen her gün 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

İKİLİ İLİŞKİLER MASADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve zirveye özel davetle katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

DÜNYA BASINI YAKIN TAKİPTE

Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında kendine yer bulurken en geniş kısım ise Sisi ile yaptığı görüşmeye ayrıldı. Arab News "İki lider, ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ve enerji iş birliğini ele aldı" dedi. Times of India; "Erdoğan, Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'nde Mısırlı Abdülfettah El Sisi ile bir araya geldi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. AFP görüşmenin Türkiye ve Mısır arasında 10 yılı bulan anlaşmazlığın ardından gerçekleştiğini vurguladı. Katar merkezli Al Jazeera ise buluşmayı "Erdoğan ve Sisi özel bir toplantı yaptı" başlığıyla duyurdu.

Baron's ise haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında on yıldır süren anlaşmazlığın ardından Pazar günü Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesi sırasında Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el-Sisi ile yüz yüze görüştü" ifadesine yer verdi.