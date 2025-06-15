Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah - Son Dakika
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Dünya

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
15.06.2025 09:51
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İran dün gece yarısı İsrail'i balistik ve hipersonik füzelerle yangın yerine çevirirken saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 208 kişi yaralandı. Misilleme sonrası açıklamalarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog "Çok üzücü ve zor bir sabah" dedi. İran'ın saldırılarını kınayan Herzog yaralıların iyileşmesi ve kayıp olanların bulunması için dua edeceğini belirtti.

İsrail ile İran arasındaki savaş 3. gününde devam ediyor. İran dün gece yarısı İsrail'e karşı savaşta ilk kez hipersonik füzelerle kullanırken Demir Kubbe'yi kolaylıkla aşan füzeler ülkenin büyük bir enkaza dönüşmesine neden oldu. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybederken bilançoyu paylaşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "Çok üzücü ve zor bir sabah" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ 3. GÜNDE DEVAM EDİYOR

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi yaralandı.

DEMİR KUBBE'Yİ KOLAYLIKLA AŞTILAR

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırıyı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bat Yam ve Rehovot'ta onlarca kişi yaralandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

HERZOG: KARDEŞLERİMİZ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda bilançoyu da aktardı. İran saldırılarında 10 İsraillinin hayatını kaybettiğini 208 kişinin de yaralandığını aktaran Herzog "Çok hüzünlü ve zor bir sabah. Dün gece İran'ın Bat Yam, Tamra ve diğer kentlerde sivilleri hedef alan saldırılarında kardeşlerimiz öldürüldü ve yaralandı.

"BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Yahudiler ve Araplar, uzun süredir burada yaşayanlar ve yeni gelenler, çocuklar ve yetişkinler, kadınlar ve erkekler. Bu acı trajedi nedeniyle kurbanların ailelerinin acısını paylaşıyorum. Tanrı'dan yaralılara acil şifalar vermesini ve kayıpların ailelerine güvenli bir şekilde geri dönmesini diliyorum. Aynı acıyı yaşıyoruz, bu zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu sabah ayrıca Tamra ve Bat Yam belediye başkanlarıyla da görüştüm, masum kurbanlar için başsağlığı dileklerimi ilettim ve etkilenen topluluklara ve sakinlerine mümkün olan her türlü desteği sağlama görevimizi ve tam dayanışmamızı vurguladım." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK BÖLGEDE PATLAMALAR YAŞANDI

İsrail'e gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı. Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti. Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİLİM ENSTİTÜSÜ FÜZELERİN HEDEFİ OLDU

Öte yandan, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu. Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

BAZI BİNALARIN YIKILMA TEHLİKESİ BULUNUYOR

Öte yandan İran'ın füze saldırısında başkent Tel Aviv'de hedef alınan bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin kentte isabet ettiği bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesi bulunduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Güncel, Herzog, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ismail:
    nice 10 lara inşallah 147 1 Yanıtla
  • Musfik Ozturk:
    Müslümanlar 617 gündür o zor sabahların iliklerine kadar yaşıyor. sen daha ne yaşadınki. 144 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    başınız sağ olsun chp liler 33 99 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    Allah sayılarını arttırsın 87 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    ALLAH BETER ETSİN MASUM ÇOCUKLAR SİLAHSIZ HALK AKLINIZA GELSİN KATİLLER 39 0 Yanıtla
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