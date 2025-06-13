İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı

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İsrail\'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
13.06.2025 15:29
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İsrail\'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
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İsrail geceden bu yana İran'ın nükleer tesislerini, balistik füze tesislerini ve askeri karargâhlarını vuruyor. İsrail'in sabah saatlerinde vurduğu Tahran'daki yerleşim yerlerinden peş peşe acı haberler geldi. İran medyası 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını yazdı.

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı. Bu saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı

TEBRİZ'E ŞİDDETLİ SALDIRI

Gece yarısı başlatılan saldırıları sürdüren İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. İran basını, saldırıyı "Tebriz İsrail'in şiddetli saldırısının hedefinde" sözleriyle duyurdu.

NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU AZERBAYCAN TÜRKÜ

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz, bölgenin en büyük Türk şehri olarak biliniyor. Nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu kent, aynı zamanda İran'ın dördüncü büyük şehri ve önemli bir sanayi merkezi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı

BİR SALDIRI DA ŞİRAZ VE HAMEDAN'A

İsrail ordusu, Tebriz'in ardından Şiraz kentini de vurdu. İsrail'e ait savaş uçakları Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üsse bomba yağdırdı. İran'ın batısındaki Hamedan'da bulunan İran radar üssünde de saldırılar sonucu patlamalar yaşandı.

20 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in İran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldü.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı

6 BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan; İsrail saldırılarında altı İranlı nükleer bilim insanı da öldürüldü. Saldırılarda Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zülfikari, Seyyid Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi adlı 6 bilim insanının öldürüldüğü bildirildi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İran basını, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi hayatını kaybetti.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı

Güncel, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Journalist:
    Amerika ve NATO önceden uyarı ve tespit gemileri, uçakları vs neden bölgeye geldi? Ardından hemen savaş başladı? Amerika vuruyor İsrail vurdu diyor. Hee he biz de inandık. Kimlerin eli var söyleyin. 152 3 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    hani bunlar herkese kafa tutuyordu ne oldu . hiç mi hava savunma sistemi yokmuş . 52 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne israili ya abd deyin şuna yılanın başı abd 40 7 Yanıtla
  • child cartoon:
    anlamadığım tek şey sadece İsrail’in yaptığı olayları haber yapmanız İsrail yanadışımısın 24 9 Yanıtla
  • murat özdemir:
    İran sırtını bize yaslasaydı böyle olmazdı, tamam türkler müslümanlığı irandan öğrenmiş olabilir ama iranında bizden savaş sanatını öğrenmesi lazım... 1 23 Yanıtla
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