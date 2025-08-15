Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek

Haberin Videosunu İzleyin
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
15.08.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşecek zirve öncesi, görüşmeye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Görüşmenin Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde yapılacağı öğrenilirken; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov zirvenin bir uçakta gerçekleşeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde yapılacak Putin ve Trump görüşmenin bir uçakta gerçekleşeceğini söyledi.

Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşecek zirveye çevirdi.

İŞTE MASADAKİ GÜNDEMLER

Görüşmede 2022'den bu yana devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

"ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.


Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan görüşmeye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde yapılacağı öğrenilirken; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov zirvenin bir uçakta gerçekleşeceğini söyledi.

"6-7 SAAT SÜREBİLİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskoviki lider arasındaki görüşmelerin toplamda 6-7 saat sürebileceğini de ifade etti. Peskov, bire bir görüşmeye yardımcıların da katılacağını bildirirken; görüşmenin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek


LAVROV'DAN SSCB MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam gerçekleşecek görüşmesi için Alaska'ya giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tişörtü dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde "SSCB" tişörtü giydi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN TEHDİT

Sabah saatlerinde ise Trump'tan Putin'e yönelik tehdit dolu sözler gelmişti. Trump, Putin savaşın bitirilmesine razı olmazsa Rusya'nın karşılaşacağı sonuçların caydırıcı olacağını belirttirken olası ekonomik yaptırımlarla ilgili "Evet, çok ciddi olacak" dedi. Trump, gazetecilerin zirve öncesi Rusya'nın saldırılarını artırdığı yönündeki sorusu üzerine Putin'in öldürerek müzakere ettiğini savundu.

PUTİN, ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER OLACAK

Geçmişte ABD'yi SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov'un yanı sıra Rusya'dan Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska'ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek

RUSYA 1867'DE ALASKA'YI ABD'YE SATMIŞTI

Mihail Gvozdev ve İvan Fedorov adlı iki kaşif tarafından 1732'de keşfedilen Alaska, sonraki yıllarda tüccarlar tarafından değerlendirilmeye başlandı ve Ruslara kürk ticareti üzerinden gelir sağlıyordu. Bölgede 1799'da Rus-Amerikan Şirketi kuruldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Kırım Savaşı'nın ekonomiye getirdiği yük, Ruslar için zor finansal koşullar yarattı. Bunun üzere Alaska'daki toprakların ABD'ye satılması teklif edildi. Fikir ilk kez 1857'de dönemin Rus Çarı 2. Aleksandr'ın kardeşi Knez Konstantin Nikolayeviç tarafından ortaya atılsa da Alaska, 30 Mart 1867'de Çar'ın onayı ile ABD'ye satıldı.

Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek

GÜNÜMÜZÜN ENFLASONU İLE 153 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Alaska için Ruslara ödenen miktar da 1867-2024 döneminde ortalama dolar enflasyonu yüzde 1,97 olarak alındığında, bugün yaklaşık 153 milyon dolara karşılık geliyor. Bu alışverişte, dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Seward önemli rol oynadı. Ancak Seward, o dönem birçok kesimin ağır eleştirisine maruz kaldı. ABD medyası, Alaska'nın satın alınmasını "Seward'ın aptallığı" olarak nitelendirdi.

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Kremlin, Alaska, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 20:17:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.