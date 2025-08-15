Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde yapılacak Putin ve Trump görüşmenin bir uçakta gerçekleşeceğini söyledi.

Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşecek zirveye çevirdi.

İŞTE MASADAKİ GÜNDEMLER

Görüşmede 2022'den bu yana devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

"ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.





YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan görüşmeye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde yapılacağı öğrenilirken; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov zirvenin bir uçakta gerçekleşeceğini söyledi.

"6-7 SAAT SÜREBİLİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskoviki lider arasındaki görüşmelerin toplamda 6-7 saat sürebileceğini de ifade etti. Peskov, bire bir görüşmeye yardımcıların da katılacağını bildirirken; görüşmenin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.





LAVROV'DAN SSCB MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam gerçekleşecek görüşmesi için Alaska'ya giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tişörtü dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde "SSCB" tişörtü giydi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN TEHDİT

Sabah saatlerinde ise Trump'tan Putin'e yönelik tehdit dolu sözler gelmişti. Trump, Putin savaşın bitirilmesine razı olmazsa Rusya'nın karşılaşacağı sonuçların caydırıcı olacağını belirttirken olası ekonomik yaptırımlarla ilgili "Evet, çok ciddi olacak" dedi. Trump, gazetecilerin zirve öncesi Rusya'nın saldırılarını artırdığı yönündeki sorusu üzerine Putin'in öldürerek müzakere ettiğini savundu.

PUTİN, ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER OLACAK

Geçmişte ABD'yi SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov'un yanı sıra Rusya'dan Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska'ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

RUSYA 1867'DE ALASKA'YI ABD'YE SATMIŞTI

Mihail Gvozdev ve İvan Fedorov adlı iki kaşif tarafından 1732'de keşfedilen Alaska, sonraki yıllarda tüccarlar tarafından değerlendirilmeye başlandı ve Ruslara kürk ticareti üzerinden gelir sağlıyordu. Bölgede 1799'da Rus-Amerikan Şirketi kuruldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Kırım Savaşı'nın ekonomiye getirdiği yük, Ruslar için zor finansal koşullar yarattı. Bunun üzere Alaska'daki toprakların ABD'ye satılması teklif edildi. Fikir ilk kez 1857'de dönemin Rus Çarı 2. Aleksandr'ın kardeşi Knez Konstantin Nikolayeviç tarafından ortaya atılsa da Alaska, 30 Mart 1867'de Çar'ın onayı ile ABD'ye satıldı.

GÜNÜMÜZÜN ENFLASONU İLE 153 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Alaska için Ruslara ödenen miktar da 1867-2024 döneminde ortalama dolar enflasyonu yüzde 1,97 olarak alındığında, bugün yaklaşık 153 milyon dolara karşılık geliyor. Bu alışverişte, dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Seward önemli rol oynadı. Ancak Seward, o dönem birçok kesimin ağır eleştirisine maruz kaldı. ABD medyası, Alaska'nın satın alınmasını "Seward'ın aptallığı" olarak nitelendirdi.