Kurtulmuş: Filistin İçin Uluslararası Destek Yetersiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ağustosun ilk haftasında ilk çalışmasına başlayacağını belirterek, "Önemli stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk, yani beşte üç çoğunluğu arayacağız ki bu hep beraber bütün katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konferansta, Filistin başta olmak üzere uluslararası sistemle ilgili önemli mesajlar verdiğinin ifade edilmesinin ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki soykırıma başladığı andan itibaren bütün platformlarda Filistin halkının sesi olmayı, Filistin'in haklı davasını her atmosferde desteklemeyi bir vazife olarak telakki ettiklerini, bunu bir milli sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda da çok net çok açık bir şekilde Filistin'deki soykırımı kınadıklarını ve bunun bir an evvel durdurulması için uluslararası camianın harekete geçmesini, iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını ifade ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Üzülerek söylemek isterim ki bütün bu uluslararası platformlarda, zaman içerisinde daha kuvvetli bir Filistin desteği görülmekle birlikte uluslararası camianın duyarsızlığı halen devam ediyor" diyerek, bu durumu konferans vesilesiyle bir kez daha gördüklerini kaydetti.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bazı ülkeler cılız da olsa bazı destekler verdiler. Ama bunlar da son derece kısıtlı kaldı. Biz, Filistin'in haklı davasına destek olmaya devam edeceğiz. Özellikle Batı dünyasında halkların kendi hükümetlerinin tavrına, tarzına rağmen Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olması, onların da birtakım tavırlarını değiştirmeye zorlayacaktır. Bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinin son zamanlarda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını ifade eden sözleri, bu anlamda pozitif bir adımdır. Ama maalesef hala bu kadar uluslararası camianın kuruluşlarına rağmen, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların toplantılar yapıyor olmasına rağmen, Filistin halkının yanında çok güçlü bir destek hala görünmüyor. Bunu da üzüntüyle ifade etmek isterim."

Parlamentolar Arası Birlik 152'nci Genel Kurulu'nun gelecek yıl Türkiye'de yapılacağının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, en son 1996'da bu Genel Kurul'un Türkiye'de yapıldığını, 2026'daki Genel Kurul'a Türkiye'nin talip olduğunu söyleyerek, "İnşallah İstanbul'da önümüzdeki yıl nisan ayında Parlamentolar Arası Birlik'in Genel Kurulu'nu yapacağız. Bu da şu demektir. Dünyanın bütün parlamentolarının temsilcileri, başkan, başkan vekilleri olmak üzere gelecek. Bir önceki Genel Kurul, Özbekistan Taşkent'teydi. Orada da 2 bin-2 bin 500 kişi katıldı. Fevkalade önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacağız. Dünya parlamentolarından, farklı siyasi kanatlardan görüşlere sahip olan insanlar Türkiye'ye gelecekler. 2-3 günlük süre içerisinde çok çeşitli meseleler konuşulacak ve dünya parlamentolarının liderleri de İstanbul'dan dünyaya seslenme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.

Gazze'de çok büyük bir kıtlığın yaşandığının ve bugün açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 154 çıktığının hatırlatılmasının ardından Kurtulmuş, "Yazıklar olsun. Bu kadar açık bir insanlık suçuna ortak olmaktır. İsrail'i durdurmamak, İsrail'in ortaya koymuş olduğu, bu açlığı da artık bir silah olarak kullanma siyasetine karşı uluslararası camianın hiçbir şey yapamamış olması hepimiz için bir utanç vesilesidir. Gazze'ye çok acil yardımlar yapılmalıdır. Artık bu utancın altında Amerika da kalır, Avrupa ülkeleri de kalır, İsrail'e şimdiye kadar destek veren ülkeler de kalır" diyerek, meselenin artık İsrail-Netanyahu meselesi olmaktan çıktığını, meselenin; insan olup olmama arasında bir ayrıma geldiğini belirtti.

Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar büyük bir insanlık suçuna duyarsız kalmak… Maalesef biz burada konuşurken Gazze'de insanlar ölüyor. Ben konuşurken utanıyorum. Bu uluslararası platformlarda bile Gazze'nin hakkını, hukukunu savunmaktan bile hicap duyuyorum. Buna karşı insanlık camiası olarak bir şey yapmamız lazım. Yoksa bu suçun altında hep beraber kalacağız. Batılıların sessizliğini anlamaya çalışırken, geçenlerde Batılı bir diplomat Türkiye'de bize şunu söyledi. 'Biz şunu gördük, Avrupa'daki bazı ülkeler Hitler'in Yahudilere karşı yapmış olduğu soykırım karşısında duydukları o utancı, babalarının, dedelerinin ortaya koyduğu utancı unutamadıkları için böyle bir sessizlik içerisindeler. Şimdi de İsrailliler birkaç nesil sonra büyük bir utancın paydaşı olacaklar.' Bunu biraz daha genişletmek lazım. Buna sessiz kalan, destek olan, başından itibaren 'ama, fakat' diyerek Filistin'de gerçekleşen bu insanlık suçuna yardımcı olan herkes tarih önünde sorumludur."

Terörsüz Türkiye süreci ve bu sürece ilişkin kurulan komisyon hakkında Kurtulmuş, sürecin başından itibaren mümkün olduğu kadar az konuşarak, dikkatlice, hassas bir süreci yürütmeye çalıştığını belirtti. Bunun Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıllık cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terörle geçmiştir. On binlerce insanımızı kaybettik. 2 trilyon doların üstünde maddi bir kaybımız var terör dolayısıyla. Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga olarak bunlar vuruldu. Şimdi bundan kurtulmak için tarihi bir fırsat ortaya çıktı. İmralı çağrıda bulundu, örgüt dedi ki 'Evet ben kendimi feshediyorum.' Şimdi bundan sonra bizim başından itibaren söylediğimiz, silahların bırakılmaya başlanmasıyla birlikte o zaman sürecin takibiyle ilgili sorumluluk siyasi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bir taraftan bırakılmaya devam ediyor. Şimdi bundan sonra parlamentoda çok hassas bir sürecin yürütülmesi lazım."

Komisyonun, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ayrıca çok önemli meselelerden birisi de kamuoyunun bu konudaki hassasiyetlerini, kırılganlıklarını göz önünde bulundurarak sürecin çok açık, şeffaf ve hep birlikte yürütülmesidir. Bunun için diyoruz ki burada da altın oran; Kürt'ün onuru, Türk'ün gururudur. Bunu ısrarla vurgulayarak söylüyorum. Bunu sağlayacağız. Komisyon, çok sayıda insanı dinleyecek. Sadece parlamenterler değil, sivil toplum kuruluşlarını, hukuk camiasını, bu konuyla ilgili fikri olan, çalışmaları olanları dinleyecek. Herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili birtakım projeleri olan toplum kesimlerine de bunun açık olduğunu ifade etmek isterim. Ama sonuçta bu, politik tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir. Burası A partisinin, B partisinin siyasi mücadele alanı değildir. Burası topyekun bütün Türkiye'nin, 86 milyon milletimizin hep birlikte cumhuriyet tarihimizin en önemli sorununu tamamıyla ortadan kaldırmak için ortaya koyacağı, fedakarca bir çalışmanın gerçekleştirileceği bir süreçtir. Ben bunun için bu komisyonun, partiler üstü bir komisyon olduğunu, milletimizin tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu görüyorum. Bütün siyasi partilerin defaatle görüşlerini en ince ayrıntısına kadar dinledim. Sonuç itibarıyla burada bir çalışmayı yürüteceğiz."

Kurtulmuş, komisyonun yasaları hazırlayacağını ve TBMM'ye sunacağını, TBMM Genel Kurulu da bunu yasalaştırırsa önemli bir adım atmış olacağını vurguladı. Komisyonda başka konuların da gündeme geleceğini söyleyen Kurtulmuş, komisyonun odağında, terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni sürecin nasıl çözümleneceği, hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin çalışmaların olacağını belirtti.

Kurtulmuş, "Ağustosun ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Ondan sonra zaten kararımızı vereceğiz. Yani komisyon bir araya geldiği zaman rutin kararlarımızı vereceğiz. Ama nitelikli kararlar için, önemli stratejik kararlar için de nitelikli çoğunluk, yani beşte üç çoğunluğu arayacağız ki bu hep beraber bütün katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin" diye konuştu.

'Partilerden gelen tavırdan memnun musunuz' sorusu üzerine Kurtulmuş, "Şimdiye kadar sürekli ikili görüşmelerimiz oldu, grup başkanvekilleriyle toplantılarımız oldu, parti başkanlarını ziyaret ettim. Ben bu sürece destek veren bütün parti başkanlarına, yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Komisyonun çalışmasında da dediğim gibi bunu bir partiler arası mücadele, münakaşa alanı olmanın dışına çıkarmamız ve milletin beklentilerini karşılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.