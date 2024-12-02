MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken MİT'ten bu noktaya dikkat çeken bir operasyon geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Tel Rıfat'a düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi.

02.12.2024 10:09
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirirken MİT bölgeye kritik bir operasyon düzenledi.

MİT terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/ YPG'nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

KIRMIZI LİSTEYE NOKTA OPERASYON

Terörist Yaşar Çekik, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de yer alıyordu. Ayrıca İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu. PKK/YPG'li Çekik, MİT'in de öncelikli hedef listesindeydi. Terörist Çekik, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. MİT'in istihbarat ağı sayesinde, ÇEKİK'in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali Dinçer'in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. Örgüt, Yaşar Çekik'i Şehba Bölgesi'nde görevlendirildi.

MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

AJANLAR TERÖRİSTİN HAREKETLERİNİ ANLIK OLARAK MERKEZE AKTARDI

MİT'in istihbari çalışmaları sonrasında terörist Çekik'in Şehba Bölgesi'ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı. PKK/YPG'li Yaşar Çekik'in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod Yaşar Çekik Suriye Tel Rıfat'ta MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

MİT, ÇUKURCA EYLEMLERİNİN İNTİKAMINI ALDI

Yaşar ÇEKİK, örgüte katıldığı 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldı:

  • Hakkari/Çukurca'da 20.07.2010'da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile birlikte Çukurca Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenledi.
  • 19.10.2011'de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları, Çukurca/Asayiş Tepe'de bulunan Çukurca Jandarma Asyş. Komd. Bl. K.lığı ve Çukurca 1.Mekanize Piyade Tabur K.lığı'na ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu 18 askerin ise yaralandığı eylemleri bizzat yönetti.
  • 09.02.2012'de Çukurca'da örgüt mensuplarınca altı ayrı noktaya düzenlenen ve bir Jandarma Onbaşı'nın şehit olduğu, 13 Jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladı ve talimatlarını verdi.
  • 15.09.2012'de Çukurca/Oğul Köyü mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldı.
  • Suriye'de, 2021'de Suriye/Şehit Cemşit Tugayı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü dönemde BPH Alanındaki ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerin talimatını verdi.
  • 2021'de verdiği talimatla içerisine 500-600 kilogram patlayıcı madde yerleştirilmiş 7-8 adet minibüs tarzı araçlar hazırlanmıştı, araçların güvenlik güçlerine karşı fedai eylem veya uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kullanılmasını planlanmış ancak güvenlik güçlerinin tespiti üzerine örgüt tarafından eylem gerçekleştirilememişti.
MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

YAŞAR HAKKARİ KOD ADLI YAŞAR ÇEKİK KİMDİR?

1993'te PKK/KCK kırsal kadrosuna katılan Yaşar Çekik, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında eğitim gördü. Aldığı eğitim sonrasında PKK/HPG'nin Şırnak/Beytüşşebap sorumlusu oldu. 2005-2006'da Irak/Zap'ta, 2007-2010'da Hakkari/Kato kırsalında, 2010'dan 2014'e kadar da Irak kuzeyinde PKK/HPG bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

Suriye'ye 2014'te geçen Yaşar ÇEKİK, Tel Tamir sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2015-2016'da Suriye'de Ş.Arin kadro Tugayı Genel sözde Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam etti. Suriye'den Irak'a 2017'de geçen Yaşar ÇEKİK, Kuzey Irak'ta PKK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdi. Irak/Gare'de örgüt mensuplarına askeri, siyasi ve ideolojik eğitimler verdi. Haziran 2017'de Irak/Mahmur'da yaralandı. Tedavisi sonrasında faaliyetlerine devam etti. 2019'da PKK/YBŞ Sincar Genel sözde Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve aynı yıl Suriye'ye geçti.

MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

PKK/YPG'nin Suriye Kurumlar Komutanlığı yürütmesine 2019'da düzenlemesi yapıldı ve ilerleyen süreçte örgüt tarafından Ş.Cemşit Kadro Tugayı sözde Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. Ekim 2021'de örgüt tarafından Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak düzenlemesi yapıldı. Cezire Bölge Sorumluluğunu Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER (Kırmızı Kategori) ile birlikte yürüttü. MİT tarafından etkisiz hale getirilen, PKK/Halk Savunma Merkezi yönetiminde yer alan Sofi Nurettin Kod Halef El Muhammed'in (Kırmızı Kategori) en yakın arkadaşıydı. Son olarak PKK/YPG Şehba Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

MİT\'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat\'a operasyon! Terör örgütü PKK\'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

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Son Dakika Dünya MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ateş:
    Elinize sağlık.Devam ke. 105 5 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Bir gün TÜRKİYE Devletinin gücünü tanıyacaksınız! Ülkede terörle, teröristle iş tutanlar bekleyin sizede sıra gelecek. 104 6 Yanıtla
  • Halil ARI:
    Ateşi bol olsun 104 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    süper olmuş 103 4 Yanıtla
  • Mehmet Kurt:
    güzel haberlere ihtiyaç var. 89 4 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    Allah askerimizin polisimizin ayağına taş değdirmesin yâr ve yardımcısı olsun inşallah.. 90 2 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Ellerinize sağlık ?????????? bol bol bol olsun inşallah 54 4 Yanıtla
  • Mustafa Kilic:
    Şerefsizin biri gebermiş 45 1 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Önemli dağ kadrosu hepsi Avrupa da 37 2 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Toprağa yazık,atın lağım çukuruna. 32 2 Yanıtla
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