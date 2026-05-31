Putin\'in Görsel İmaj Stratejisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidarda bulunduğu süre boyunca görsel imajın gücünün son derece farkında oldu.

Onunla ilk kez 2001 yılında röportaj yaptığımda, kameralar yayına girmeden hemen önce bir yardımcısı masanın üzerindeki küçük su bardaklarını kapıp götürmüştü.

"Neden yaptınız bunu?" diye sordum.

"Kimsenin onların votka olduğunu düşünmesini istemeyiz" yanıtını verdi. "Hem canlı yayında bir bardağın devrilmesi riskini de alamayız. Tanıtım söz konusu olduğunda televizyon bir nükleer bomba gibidir."

Yazar ve siyaset analisti Peter Pomerantsev'e göre, "Rusya'da herkes ama özellikle Putin, televizyonun iktidarı sağlamlaştırmanın anahtarı olduğunu anlamıştı."

Putin yıllar içinde Rusya'yı kırılgan bir demokrasiden büyük ölçüde kendisi etrafında şekillenen otoriter bir devlete dönüştürdü. Aynı zamanda kendisini de köklü biçimde yeniden yarattı.

İlk dönem fotoğraflarında kameradan çekinen, zayıf yapılı ve içine kapanık bir figür görülüyor. Peki nasıl oldu da sessiz ve geri planda duran bu çocuk ve mütevazı bürokrat, ilgi odağında olmayı böylesine seven bir devlet başkanına dönüştü?

Televizyonun yarattığı lider

Putin'in imajın gücüne duyduğu ilgi, iktidara yükselmesinden çok daha önceye dayanıyor.

1960'lar ve 70'lerde büyüyen pek çok çocuk gibi o da televizyon çağının çocuğuydu. Rol modelleri, Sovyet televizyon dizileri ve filmlerindeki casus kahramanlardı.

Putin'in kendi anlatımına göre, Sovyet devletinin düşmanlarıyla mücadele eden bu güçlü ve sessiz ajanlar, onu Sovyetler Birliği'nin istihbarat teşkilatı KGB'de kariyer yapmaya yönlendirdi.

KGB görevlisi ve ardından çalışkan bir parti bürokratı olarak dikkat çekmekten kaçındı. Ancak 1999 yılında bir anda devlet başkanlığı görevine vekâleten getirildiğinde ve birkaç ay sonra seçimleri kazandığında, kendisi ve halkla ilişkiler danışmanları görsel imajın başkanlık kimliğini şekillendirmedeki öneminin son derece farkındaydı.

Bu imaj inşasının bir parçası, işe yaramayan unsurları ortadan kaldırmaktı. Böylece Putin neredeyse hiç alkol tüketmeyen biri gibi sunuldu.

Valday Tartışma Kulübü'nün dış politika uzmanlarıyla düzenlenen yıllık toplantılarında konuklara kaliteli şaraplar servis edilirken Putin yalnızca ballı çay içiyordu.

İçki içtiği nadir durumlarda ise yardımcıları bunu gizlemeye çalışıyordu. Bir keresinde yerel bir müzenin yöneticisi bana, Putin'le birlikte üzerine votka sürülmüş Rus kreplerinden yediklerini anlatmıştı.

"Ama bunu kimseye söylemeyin" diye yalvarmıştı. "Bu konuda çok katılardı. Başım büyük derde girebilir."

Planın diğer bir ayağı da Putin'in selefi Boris Yeltsin'den tamamen farklı biri olduğu mesajını vermekti. Çünkü Yeltsin'in kamuoyu önündeki sarhoşluk görüntüleri birçok Rus'u hayal kırıklığına uğratmış ve utandırmıştı.

Putin savaş uçağı kullanırken pilot kaskı taktı. Judo yetenekleri sergilendi.

Bütün bunlar, onun hasta ve alkolik bir lider değil; güçlü, sağlıklı ve eylem adamı olduğu mesajını vermek içindi.

Belki de en meşhurları, 2007'den itibaren yayımlanan üstsüz fotoğraflardı. Birinde at üzerinde Rusya'nın Marlboro adamı gibi poz veriyor, bir diğerinde nehirde balık avlıyor ya da kelebek stili yüzerken kaslarını sergiliyordu.

Peki bunlar gerçekten ciddiye alınması gereken görüntüler miydi? Yoksa içinde bilinçli bir mizah da mı vardı?

Pomerantsev'e göre Putin'in halkla ilişkiler ekibi ne yaptığını çok iyi biliyordu.

"Bir kitle için bu görüntüler son derece kaba ama ironik bir şekilde sunulduğu için havalı görünüyordu. Başka bir kitle için ise Rusya'nın geleneksel sert bir kahraman tarafından yönetilmesi gerektiği mesajını taşıyordu."

Pomerantsev şöyle devam ediyor:

"Putin son derece geleneksel bir Sovyet lider rolünü oynuyordu ama bunu reality şovlar, MTV ve zengin koruyucular çağında yapıyordu."

Rusya uzmanı ve ABD başkanlarına danışmanlık yapan Fiona Hill ise şöyle diyor:

"Putin bir trend belirleyici. 21'inci yüzyılın ilk popülist lideri ve ilk büyük güçlü adam figürünün imajını şekillendirdi."

Gerçekten de Putin farklı kitlelere farklı mesajlar veriyordu.

Dış dünyaya verilen mesaj, Rusya'nın artık zayıf olmadığı ve ciddiye alınması gereken bir güç haline geldiğiydi. Putin'in kendi sözleriyle, dişleri ve pençeleri olan bir ayıydı artık Rusya.

Diğer gösterişli sahneler ise daha da sıra dışıydı ve belki de çocukluk hayallerini nihayet gerçekleştirebilen Leningradlı bir okul çocuğunun izlerini taşıyordu: Karadeniz'in dibine önceden yerleştirilmiş tarihi eserleri tüplü dalış yaparak "keşfetmesi", nesli tehlike altındaki turnalar eşliğinde motorlu yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzülmesi ve bir Sibirya kaplanı yavrusunu sevmesi bunlardan bazılarıydı.

Putin bütün bunların amacının çevre ve bilim konusunda farkındalık yaratmak olduğunu savunuyordu.

Ancak bu gösterilerin zaman zaman kendi kendisinin parodisine dönüştüğünün farkında mıydı? Yardımcılarından hiçbiri artık ona bunu söylemeye cesaret edemiyor muydu? Yoksa başkalarının ne düşündüğünü artık umursamıyor muydu?

Tekrarlanan yeniden icat

1985 yılında Doğu Almanya'nın gizli polisi Stasi için düzenlenen kimlik kartındaki fotoğrafı da dahil olmak üzere erken dönem görüntüleri, Putin'in maskesinin arkasında çelik gibi bir kararlılık olduğunu düşündürüyor.

Bu bilinçli suskunluk ve kendini geri planda tutma hali, kuşkusuz KGB görevi için son derece uygundu ve KGB eğitimiyle daha da pekişmişti.

1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kendisini sadık ve verimli bir devlet görevlisi olarak yeniden tanımladı. Önce St. Petersburg Belediye Başkanı'nın yanında çalıştı, ardından Moskova'ya giderek Yeltsin'in başkanlık ekibine katıldı.

O döneme ait fotoğraflarda genellikle kadrajın arka tarafında ya da kenarında yer alıyor; kameraya bakmıyor ve ilgi odağı olmuyordu.

Sovyet lideri Nikita Kruşçev'in torununun torunu olan Nina Kruşçeva, 1990'larda KGB çevrelerinde Putin'e "güve" lakabının takıldığının anlatıldığını söylüyor. Yani istediği yerde saklanabilen, gölgelerde yaşayan bir adam.

Fakat devlet başkanı olduktan sonra her şey değişti.

Farklı rollere bürünmekten hoşlanıyor gibiydi.

2007 yılında Time dergisinin "Yılın Kişisi" seçildiğinde çekilen fotoğrafında, koltuğuna yaslanıp doğrudan kameraya baktı. Bir tahtta oturan çarı ya da tehditkâr bir mafya patronunu andırıyordu.

Fotoğrafı çeken Platon şöyle diyor:

"Benim için gücü canlandırıyordu. Bildiğim kadarıyla Putin bu fotoğrafları seviyor. Destekçilerinin çoğu da seviyor. Çünkü onu sert bir milliyetçi olarak gösteriyorlar."

Pomerantsev'in ifadesiyle bu, "otoriter propagandanın postmodern bir versiyonuydu"; Putin ise bir performans sanatçısı gibi bütün rolleri üstleniyordu.

Putin'in benimsediği güçlü lider kimliğinin farklı yüzleri, izlediği politikalara da yansıdı. Rusya'yı yeniden güçlü kılmak için daha fazla düzen ve merkezden daha sıkı denetim gerektiğini savunuyordu. Bu nedenle adım adım Rus toplumu üzerindeki kontrolünü artırdı; ifade özgürlüğü ve eleştiri alanını daralttı, Devlet Duması'nı büyük ölçüde hükümet kararlarını onaylayan bir parlamentoya dönüştürdü, siyasi rakiplerini etkisizleştirdi ya da tasfiye etti ve Rusya'ya yeterince saygı göstermedikleri gerekçesiyle Batılı güçlere sert şekilde yüklendi.

Maskenin ardındaki kişi

Putin'in aşırı erkeksi bir imaj sergilediği üstsüz fotoğraf çekimleri, yıllardır özgüveninin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ancak belki de bu görüntüler, onun güvensizlikleri hakkında da bir şeyler anlatıyor: Hâlâ en önemli kişinin kendisi olduğunu, formunu koruduğunu ve geçmişte olduğu kadar güçlü olduğunu hem çevresine hem de kendisine kanıtlama isteğini.

2008 yılında devlet başkanlığından ayrılarak dört yıllığına başbakan olduğunda, bu tür dikkat çekici fotoğraflar aynı zamanda ülkedeki gerçek gücün Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'de değil, kendisinde olduğunu göstermenin bir yolu haline geldi.

2011 yılında ise hem görünümünde hem de siyasi yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına işaret eden çarpıcı bir değişim yaşandı. Bir anda kamuoyu karşısına daha dolgun ve şişkin görünen, daha hareketsiz ve ifadesiz bir yüzle çıkmaya başladı. Bu durum birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Acaba bu, bir hastalık nedeniyle gördüğü steroid tedavisinin sonucu muydu? Yoksa yaşlanmanın ve fiziksel yıpranmanın izlerini gizlemek için botoksa mı başvurmuştu?

Birkaç ay sonra yeniden devlet başkanlığına aday oldu. Sonuç baştan beri neredeyse kesindi. Ancak zaferini ilan ettiği açık hava mitinginde, yeni yüzünden süzülen gözyaşları kameralara yansıdı.

Ben, gözyaşlarının gerçek olduğu sonucuna vardım. Sesi de duygusallıktan kısılmış gibiydi. Bu görüntü, seçim öncesinde ülke genelinde protestolar yaşanmasına ve hatta bazı göstericilerin şaşırtıcı bir şekilde onun görevi bırakmasını talep eden sloganlar atmasına rağmen, her şeyin planlandığı gibi gitmiş olmasının yarattığı rahatlamayı yansıtıyordu.

Ancak bazı analistler bunun da kurgulanmış bir performans olup olmadığını sorguladı. Onlara göre bu sahne, ağlayan dini ikonaların çağrıştırdığı imgeleri kullanarak Putin'i Rusya'nın kutsal kurtarıcısı gibi göstermeyi amaçlıyor olabilirdi.

Hangisi doğru olursa olsun, bu olay Putin'in siyasi yolculuğunda belirleyici bir dönüm noktasıydı. Ülke üzerindeki hakimiyeti zaten yıllardır giderek güçleniyordu. Bu dönemden sonra kamusal alanda her türlü muhalefet yalnızca hoş karşılanmayan bir davranış olmaktan çıktı; doğrudan yasa dışı hale geldi. Putin giderek daha otoriter bir lidere dönüşürken, Rusya da muhalif seslere karşı daha az hoşgörülü bir ülke haline geldi.

Protestoları nedeniyle hapse atılan ve daha sonra "yabancı ajan" ilan edilen Pussy Riot üyesi Nadya Tolokonnikova bunu şöyle ifade ediyor:

"Putin, kendisini tarihe yalnızca Rusya'nın değil, tüm dünyanın kurtarıcısı olarak yazdırma fikrine saplantılı hale geldi. Ve işte bu... bugün tanıdığımız Putin'e dönüşmesindeki kırılma noktasıydı."

Bugün 73 yaşında olan Putin, iktidarı bırakmaya 1999'da olduğundan daha yakın görünmüyor. Ancak artık kamuoyu önünde çok daha seyrek görülüyor.

Son yıllarda birçok kişi Putin'in daha paranoyak hale geldiğini düşünüyor. Bu değerlendirmelerde özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ve Covid-19 salgını önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Artık kameraların karşısına çıktığında, ortaya çıkan görüntüler son derece titizlikle planlanmış ve kontrol edilmiş oluyor; sanki dış dünyayla arasına bilinçli olarak mesafe koymaya çalışıyormuş gibi.

Rusya uzmanı Fiona Hill bu durumu şöyle yorumluyor:

"İnsanların onun yerini kolayca tespit edememesi konusunda açıkça dikkatli davranmak istiyor. Bu, mikroplardan ya da suikast girişimlerinden korkan, kişisel güvenliği konusunda paranoyaklaşmış birini gösteriyor."

Bugün Ukrayna'daki savaş, Putin'in imajının merkezinde yer alıyor.

Deneyimli Rus gazeteci Mikhail Fishman ise şöyle diyor:

"Putin'in 2012'de Kremlin'e geri döndükten sonraki haline baktığımızda, hâlâ kim olduğunu ve neyi temsil ettiğini tam olarak bilmediğini görüyoruz. Ama artık nihayet misyonunu, rolünün ne olduğunu bulduğuna inanıyor. Ve bu rol savaş."

Bununla birlikte, başlamasının üzerinden dört yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen Ukrayna'daki geniş çaplı savaş artık Putin için aynı zamanda bir yük haline gelmiş durumda. Savaşı sürdürmek giderek daha zor görünürken, sona erdirmek de ciddi riskler barındırıyor. Putin, savaş ekonomisine dayanan bir sistem ve güçlü bir iç baskı mekanizması kurdu; bunları tersine çevirmesi ise kendi iktidarı açısından büyük tehlikeler yaratabilir.

İktidara gelişinin üzerinden çeyrek asır geçtikten sonra Putin, kendi yarattığı bir tuzağın içine sıkışıp kalmış gibi görünen, uzak ve esnek olmayan bir lider izlenimi veriyor. Bu görüntü, bir zamanlar kendisini tanımlamasını istediği dinamik sporcu ve aksiyon kahramanı imajından oldukça uzak.

