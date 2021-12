Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri milletimizin gözbebeğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz" dedi.

Erdoğan, Türk askerine hitaben yaptığı konuşmasına şöyle devam etti;

"Sizlere tüm Türkiye 'deki ailelerinizin, sevdiklerinizin ve aziz milletimizin selamlarını, sevgilerini getirdim. 84 milyonun her bir ferdinin duası, daima sizinledir, sizin yanınızdadır. Sizler, milletimizin gözbebeğisiniz. Sizler hem vatandaşlarımızın hem de dostlarımızın güven kaynağısınız. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplin ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum."BU TOPRAKLARDA ASLA GELİRİM, ÇATIŞMA VE HUSUMET GÖRMEK İSTEMİYORUZCumhurbaşkanı Erdoğan "Değerli arkadaşlar, kahraman ordumuz asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta, yedi iklimde kendisine verilen görevleri gerektiğinde canı pahasına yerine getiriyor. Silahlı kuvvetlerimiz, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet ediyor. Türkiye olarak Katar'la birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gelirim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibariyle gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan "Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim öz ve öz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz. Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın elbette milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere, Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. Cumartesi günü Siirt ziyaretimizde açılışını yaptığımız Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi, iki ülke arasındaki ortaklığın sembollerinden birisidir. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da inşallah hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 kardeşimiz istihdam imkanına kavuşacaktır. Bu ortak girişim dışında, Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz" dedi.KATAR'I KENDİ ÜLKEMİZDEN AYRI TUTMUYORUZCumhurbaşkanı Erdoğan "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost, kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik. 2014 yılında kurduğumuz Yüksek Stratejik Komite ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bugün de toplantımızın 7'ncisini, aziz kardeşim Emir Şeyh Temim'in ev sahipliğinde hamdolsun başarıyla icra ettik. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim'in de güçlü desteğiyle, önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz" ifadelerini kullandı.DÜNYANIN EN KÖKLÜ ORDUSU, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

Türk ordusunun mazisiyle dünyanın en köklü ordusu olduğunu belirten Erdoğan "Bu ziyaretimiz vesilesiyle Katar makamlarının ve Katar halkının size yönelik teveccühüne de yakından şahit oldum. Katarlı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki milli, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla, Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla, gayretlerinizle, disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim. Türkiye-Katar arasındaki müstesna ilişkiler bu gibi önemli misyonların da katkısıyla daha da derinleşiyor. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak addetmeyin. 2 bin 230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli birer mensubu olan sizler, aziz milletimizin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk Bayrağı'nı ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle askerlerimizi büyük bir sevgiyle basan ve burayı kendilerine tahsis eden başta Katar Emiri kıymetli kardeşim Şeyh Temim Al Sani olmak üzere, tüm Katarlı dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.