Daniel Kasırgası, Libya'yı felakete sürüklüyor: 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi kayıp - Son Dakika

Daniel Kasırgası, Libya'yı felakete sürüklüyor: 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi kayıp

Son Güncelleme: 11.09.2023 23:01

Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe, Daniel Kasırgası'nın etkilediği bölgede 1500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusuna ulaşan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.

Son Dakika: Libya'nın doğusundaki 'hükümetin İçişleri Bakanı' Ebu Zeribe: Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

DANIEL FIRTINASI LİBYA'YI VURDU

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

Son Dakika: Libya'nın doğusundaki 'hükümetin İçişleri Bakanı' Ebu Zeribe: Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 BİN KİŞİ KAYIP

Ülkenin batısında yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Öte yandan son yapılan açıklamada ise Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hükümetin İçişleri Bakanı Zeribe ise sel nedeniyle 7 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Son Dakika: Libya'nın doğusundaki 'hükümetin İçişleri Bakanı' Ebu Zeribe: Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

LİBYA BAŞBAKANI ÇAĞRI YAPTI

Libya Başbakanı Abdülhamid Muhammed el-Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI MÜDAHALEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Libya'nın Derne kentinin Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur da, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derna'da çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti. Emdur, "Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var. Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Daniel Kasırgası, Libya'yı vurdu: 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

ACİL MÜDAHALE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, Libya'nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.

Son Dakika: Daniel Kasırgası, Libya'yı vurdu: 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

MISIR'A DOĞRU İLERLİYOR

Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

Son Dakika: Daniel Kasırgası, Libya'yı vurdu: 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

TÜRKİYE'DE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'yi de vuran Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde Kırklareli ve İstanbul'da olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika: Daniel Kasırgası, Libya'yı vurdu: 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

YUNANİSTAN'DA 15, BULGARİSTAN'DA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yunanistan'ın, 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkenin özellikle Volos kentinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemiş ve birçok ev, iş yeri ve araç zarar görmüştü.

Son Dakika: Daniel Kasırgası, Libya'yı vurdu: 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp
Libya'da Daniel Fırtınası nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti

Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Daniel Kasırgası, Libya'yı felakete sürüklüyor: 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daniel Kasırgası, Libya'yı felakete sürüklüyor: 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi kayıp - Son Dakika
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