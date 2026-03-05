TGB ve CKD'den İran'a destek: Minab meleklerinin kanı Netanyahu'nun ellerinde - Son Dakika
TGB ve CKD'den İran'a destek: Minab meleklerinin kanı Netanyahu'nun ellerinde

TGB ve CKD\'den İran\'a destek: Minab meleklerinin kanı Netanyahu\'nun ellerinde
05.03.2026 16:36
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına karşı İstanbul'da bir eylem düzenledi. 'Minab'ın Melekleri' başlıklı eylemde, İran'ın savunmasının Türkiye'nin savunması olduğu vurgusu yapıldı ve ABD-İsrail'e meydan okundu. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, bölgedeki ABD ve İsrail'e karşı Türkiye ile İran'ın kader ortaklığını vurguladı. Eylemde, İran'ın hedef aldığı noktaların aslında Türkiye'nin de düşmanları olduğu belirtildi.

İstanbul bugün, ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin saldırganlığına karşı yükselen bir sese, mücadeleye ev sahipliği yaptı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyeleri, bugün saat 12.00'de İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek, direnen İran devletinin ve milletinin yanlarında olduklarını tüm dünyaya ilan etti.

Yoğun bir katılımla düzenlenen "Minab'ın Melekleri" başlıklı basın açıklamasında, başta İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve İran'ın Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen canice saldırıda katledilen 168 öğrenci olmak üzere tüm şehitler anıldı. "Çocuk Katili ABD ve İsrail'e Meydan Okuyoruz! Direnen İran Devletinin ve Milletinin Yanındayız!" yazılı pankartın açıldığı eylemde; 168 beslenme çantaları, okul çantaları, oyuncak ayılar ve şehit çocukların fotoğraflarıyla ABD-İsrail vahşetine karşı sembolik ama sarsıcı bir tepki gösterildi.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, yaptığı açıklamada, bölgedeki ABD ve İsrail'e karşı Türkiye ile İran'ın kader ortaklığının altını çizdi.

"Minab Meleklerinin Kanı Netanyahu'nun Ellerinde"

Basın açıklamasında konuşan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, ABD ve İsrail'in çocuk katili karakterini ve Netanyahu'nun kanlı ellerini vurgulayarak, ekranlarda tarafsızlık çağrısı yapanlara şu sözlerle seslendi:

"Buraya, cani ABD ve İsrail bombalarıyla küçücük mezarlara girmek zorunda kalan kardeşlerimizin masum hatırasını hatırlatacak eşyalarla geldik. Sırt çantalarıyla, beslenme çantalarıyla, sarılarak uyudukları ayıcıklarla... Düşünün; bir sabah kızınızı okula gönderiyorsunuz ve ABD-İsrail canilerinin bir talimatıyla çocuğunuz bir daha geri dönmüyor. Çantası, defteri kana bulanıyor. Soruyoruz o ekranlarda 'tarafsız kalalım' diyenlere: Siz ABD ve İsrail'in bu coğrafyanın çocuklarını tek bir düğmeye basıp katledebilmesini kabul ediyor musunuz, hazmedebiliyor musunuz? "

Çetin, çocukları katleden gücü "Epstein Koalisyonu" olarak tanımlayarak, bu ellerin kendi ülkelerinde çocuklara sapkınca uzandığını, bu coğrafyada ise can aldığını ifade etti.

"Vur İran Vur, Arkandayız!"

İran'ın askeri yanıtlarını açıkça desteklediklerini belirten Çetin, direnişin dilinden ancak bu şekilde anlaşılabileceğini savundu:

"Bölgemize hançer gibi saplanmış o ABD casus yuvalarını dağıtan füzelerinin arkasındayız, Tel Aviv'de MOSSAD karargahlarını darmaduman eden füzelerinin arkasındayız. "

"Türk Milleti arkanda, İslam dünyası arkanda, tüm dünyada insanlık cephesi arkanda! Vur İran, vur! Siyonizm bu dilden anlar, Amerika bu dille yola gelir. "

"İkinci İsrail" ve Kukla Kürdistan Planına Karşı Ortak Cephe

Kayahan Çetin, emperyalist güçlerin bölgeyi parçalama stratejilerine dikkat çekerek, İran'ın mücadelesinin doğrudan Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu vurguladı:

ABD Başkanı Trump'ın ayrılıkçı bölücü örgütleri birleştirerek İran'ın üzerine sürme ve İran'ın batısında bir "kukla Kürdistan" kurma peşinde olduğunu belirten Çetin, PJAK gibi piyonların bu plan için hazırlandığını ifade etti.

İran'ın aslında Türkiye'yi de bölmeyi amaçlayan "İkinci İsrail" projesine karşı savaştığını söyleyen Çetin, Doğu Akdeniz ve Batı Asya'ya yığılan silahların namlusunun hem İran'a hem de Türkiye'ye çevrildiğini hatırlattı.

Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye ve İran'ı birbirine kışkırtmaya çalışan odaklar olduğunu savunan Çetin, "Her türlü NATO'cu provokasyonla, laf oyunlarıyla görevlerini yapıyorlar. İran ve Türkiye'yi birbirine kırdırmaya ağababalarınız ABD ve İsrail'in, CIA ve MOSSAD'ın gücü yetmeyecek!" sözleriyle tepki gösterdi.

İran'ın hedef aldığı noktaların (GKRY'deki üsler, Doğu Akdeniz'deki koalisyon) aslında Türkiye'nin de düşmanları olduğunu belirterek, komşu ülkenin savunmasının Türkiye'nin savunması anlamına geldiğini yineledi.

"Üsler Bağrımıza Saplanmış Hançerdir"

Türkiye'deki ABDaskeri varlığına dair dikkat çeken Çetin, hükümete ve kamuoyuna şu somut gerçekleri hatırlattı:

"İncirlik üssü, ABD'nin ülkemize ve bölgemize her türlü karanlık operasyonunun merkezidir. Kürecik Radar Üssü, topraklarımızda NATO bayrağı altında İsrail adına İran'ı gözlemektedir. "

"Neymiş, Kürecik'e gelen istihbaratlar NATO müttefikleriyle paylaşılıyormuş İsrail ile değil. ABD, İsrail ile birlikte savaşa girecek ama bu istihbaratları paylaşmayacak öyle mi? Aklımızla alay etmeyi bırakın. "

"Konya'daki NATO üssünden kalkan AWACS uçakları İran'ı gözetliyor, istihbarat topluyor. Buna izin verilemez. "

Çetin, bu üslerin derhal TSK denetimine alınması gerektiğini vurgulayarak, "Komşumuza komşuluk, kardeşimize kardeşlik görevimizi ancak bu hançerleri çıkarıp atarak yaparız" dedi.

"Savaşlar Sadece Teknolojiyle Kazanılmaz"

İran'ın bu savaştan galip çıkacağına olan inancını dile getiren TGB Genel Başkanı, İran halkının kültürel ve manevi derinliğine atıf yaptı: "İran'da teknoloji de var ama esas Firdevsileri, Sadi Şirazileri, Hayyamları var. Kendisini şehadette ve cesarette halkıyla eşitleyen, ailesiyle birlikte kendi konutunda düşmandan saklanmadan görevi başında şehit olan bir lideri (Ayetullah Seyyid Ali Hamaney) var. Bu liderin şehadetinin ateşlediği bir millet var. "

"İran'ın Zaferi Tüm Batı Asya'yı Aydınlatacak"

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in ardından söz alan CKD Genel Yönetim Kurulu (GYK) Üyesi Zeynep Ses, Türk kadınının dayanışma duygularını ve emperyalizme karşı ortak kader vurgusunu dile getirdi. Ses, konuşmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"İran, Boyun Eğmeyenlerin Ülkesidir"

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Zeynep Ses, İran'ın tarihsel direniş gücüne dikkat çekti:

İran'ın, binlerce yıllık tarihi boyunca nice işgalciyi topraklarında boğmuş, boyun eğmeyen bir milletin devleti olduğunu ifade etti.

Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizminin saldırılarını, "eceli gelen bir canavarın son çırpınışları" olarak tanımladı.

İran'ın direnişinin sadece kendi sınırlarını değil; Filistin, Suriye, Lübnan, Irak ve Türkiye'nin direnişi olduğunu vurguladı.

"Atatürk'ün Kadınlarından İranlı Kız Kardeşlerine Selam"

Zeynep Ses, Türk ve İran halkı arasındaki tarihsel bağa ve emperyalizme karşı kazanılan ilk zaferlere atıfta bulundu:

"Bizler, bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı tarihte ilk zaferi elde etmiş Türk milletinin kadınları olarak, İran'daki kız kardeşlerimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Direnişiniz direnişimizdir; şehitleriniz şehitlerimizdir".

Batıcı Sivil Toplum Kuruluşlarına Sert Tepki

Zeynep Ses, konuşmasında özellikle Batı merkezli demokrasi ve özgürlük söylemlerini savunan sivil toplum kuruluşlarını (STK) ikiyüzlülükle suçladı:

Minab kentindeki kız ilkokuluna yapılan saldırıda 150'den fazla can kaybı yaşandığını ve Lamerd ilçesinde bir spor salonunda kadın voleybolcuların hedef alındığını hatırlattı.

Batıcı STK'lara seslenen Ses, "İşte ABD-İsrail'in öldürdüğü kız çocukları... Haydi demokrasiden, özgürlükten, çağdaşlıktan konuşun! Konuşun haydi!" diyerek tepki gösterdi.

İranlı Analara ve Liderliğe Övgü

Konuşmasının sonunda İran'ın toplumsal iradesine ve liderliğine değinen Ses şunları kaydetti:

En yiğit evlatları bağrından çıkaran İranlı analara seslenerek, çocuklarına vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu öğrettikleri için onlarla gurur duyduklarını belirtti.

Ayetullah Ali Hamaney'i "bütün insanlık için canını ortaya koymuş büyük bir lider" olarak tanımlayarak, onun hem İran hem de Türk milletinin şehidi olduğunu ifade etti.

Savaşları ölmekten korkmayanların kazanacağını belirten Ses, "Şafak, İran'ın zaferiyle sökecek ve tüm Batı Asya'yı aydınlatacaktır" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Basın açıklaması, İran milletiı ve devletiyle dayanışma sloganları eşliğinde sona erdi. TGB ve CKD, bu eylemin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek; önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde ve meydanlarda "İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır" şiarıyla mücadeleyi sürdüreceklerini ilan ettiler.

Açıklama, "Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail", "Yaşasın Türkiye-İran kardeşliği!" sloganlarıyla noktalandı.

Tüm kamuoyundan eylemimizi desteklemelerini ve sosyal medyada #MirabMelekleri etiketiyle paylaşım yapmalarını bekliyoruz.

Asya Günes, Politika, Dünya, Son Dakika

