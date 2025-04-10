Türkiye ve İsrail arasında yaşanan 'Suriye gerilimi' hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Türkiye ve İsrail arasında yaşanan 'Suriye gerilimi' hakkında neler biliniyor?

Türkiye ve İsrail arasında yaşanan \'Suriye gerilimi\' hakkında neler biliniyor?

Türkiye ve İsrail arasında bir süredir devam eden “Suriye gerilimi” İsrail ordusunun geçen hafta Suriye’de düzenlediği askeri saldırılar sonrasında somutlaştı.

10.04.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esad yönetiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından başlayan süreçte en çok kaygı uyandıran unsurlardan biri potansiyel bir Türkiye- İsrail çatışması oldu.

Yeni Suriye yönetimi ile çok iyi ilişkileri bulunan Türkiye'nin bu ülkedeki askeri varlığını daha da genişletme ve daha kapsamlı askeri üsler elde etme ihtimali uluslararası toplumda sık sık gündeme geldi.

İsrail de aynı süreçte Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini Suriye toprakları içinde yeni tampon bölgeler oluşturmak üzere genişletti.

İsrail ayrıca Suriye'nin mevcut askeri kapasitesini zayıflatmak için askeri harekatlarını yoğunlaştırdı.

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas savaşı nedeniyle ilişkileri zaten son derece gergin olan Türkiye ve İsrail'in Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimali bölgesel istikrar kaygılarını derinleştirdi.

Türkiye üs iddialarına ne yanıt veriyor?

Gerilimi somutlaştıran gelişme ise geçen hafta İsrail tarafından gerçekleştirilen askeri saldırılar oldu.

İsrail ordusu, 2 Nisan gecesi Şam, Hama ve Humus şehirlerinde askeri ve bazı altyapı tesislerini vurduğunu açıkladı.

Bu tesisler arasında T4 askeri üssünün de yer aldığı aynı açıklamada yer aldı.

Suriye'nin Palmira kenti yakınlarındaki T4 askeri tesisinin Türkiye tarafından üs haline dönüştürülmesi, bu üsse hava savunma sistemlerinin de yerleştirilmesi son dönemde basında yer alan iddialar arasındaydı.

İsrailli kaynaklar, diğer vurulan üsler ve altyapı tesislerin de Türkiye'nin ilgisi dahilinde olduğunu iddia ettiler.

Türk Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam ile askeri işbirliği konusunda görüşmelerin yapıldığını doğrularken, askeri üs kurulmasına ilişkin iddialarla ilgili resmi açıklama yapmadılar ve basında çıkan bu tür iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundular.

Türkiye ve Suriye'nin savunma ve güvenlik konularında bir anlaşma yapma konusunda mutabık kaldıkları, fakat bunun ayrıntılarının belirlenmediği taraflarca yapılan açıklamalara yansıdı.

9 Nisan'da CNN Türk yayınında konuşan Fidan, "Bizim deklare ettiğimiz üs bölgemiz yok. Suriye'ye biraz saygılı olmamız gerekiyor. Onların da değerlendirmeleri duruşları önemli" dedi.

İsrail basınına konuşan ancak ismi açıklanmaya yetkililer İsrail Ordusu'nun T4 askeri tesisine saldırılarının Türkiye'ye bir "mesaj" olduğunu söyledi.

Bu mesaj basında İsrail'in Türkiye'nin bu bölgede askeri üs kurmasına "izin vermeyeceği" şeklinde yorumlandı.

Aynı günlerde İsrailli üst düzey yetkililerin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'ye dönük eleştirel açıklamaları da gerilimin dozunu artırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "diktatör ve anti-semitik" tanımını kullandığı Erdoğan'ın "hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli" olduğu iddiasını dile getirdi ve NATO'nun da artık bunu görmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamayı NATO dışişleri bakanlarının Brüksel'de toplandığı 3 Nisan'da yapması ayrıca dikkat çekti.

Saar'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mart'ta " Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz. Siyonist İsrail'i Rabbim kahhar sıfatıyla kahru perişan eylesin" demesinin ardından geldi.

Türkiye ve İsrail'den karşılıklı açıklamalar

İsrail ile yaşanan bu gerilime ilişkin ilk kapsamlı değerlendirmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından 4 Nisan'da Brüksel'de yapıldı.

Reuters'a konuşan Fidan'ın en temel mesajı Türkiye'nin İsrail "çatışma" istemediği oldu:

"Her şeyden önce, biz Suriye'de İsrail ile bir çatışma istemiyoruz. Çünkü Suriye, Suriyelilere aittir. Suriye, Türkiye'ye ait değildir. Suriye, İsrail'e ait değildir."

Fidan ayrıca Şam yönetiminin istediği ülkeyle işbirliği yapabileceğini, buna İsrail'in de dahil olduğunu kaydetti.

Fidan'ın bu açıklamalarını ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 3 Nisan'da yaptığı görüşmenin hemen ardından yapmış olması dikkat çekti.

Fidan'ın açıklamalarından saatler sonra adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in de Türkiye ile Suriye'de bir çatışma istemediğini gazetecilere açıkladı.

Ancak, aynı yetkili, Türkiye'nin İsrail sınırlarına yakın bölgelerde tahkimat yapmasına da izin verilmeyeceğini, bunu engellemenin birçok yolu olduğunu da kayda geçirdi.

Fidan'dan IŞİD vurgusu

Türkiye'nin Suriye'ye dönük yoğun bir askeri gündemi bulunuyor.

2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlık bulunduran Türkiye, sınırlarını "terör örgütlerine" karşı korumak amacında olduğunu vurguluyor.

IŞİD ile mücadele koalisyonunda yer alan Türkiye, "terör örgütü" olarak tanımladığı Halkın Savunma Birlikleri (YPG) ile de aktif mücadele ediyor.

YPG, ABD'nin IŞİD'e karşı işbirliği yaptığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) omurgasını oluşturuyor.

8 Aralık sonrası süreç, Türkiye'nin bu ülkedeki askeri varlığını ve ilgisini artırmasına neden oldu.

Rusya ve İran'ın çekilmek zorunda kaldığı Suriye'de yeni yönetimle işbirliğini kuvvetlendirmek isteyen Türkiye açısından ilk önemli proje IŞİD ile mücadeleyi "bölgesel bir platforma" taşıma çalışmaları oldu.

Dışişleri Bakanı Fidan, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile çatışma yaşamak istemediklerini vurguladıktan sonra Türkiye'nin askeri gündemine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak, planlanan askeri varlığın tek amacının IŞİD ile mücadele olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin İsrail'e karşı bir askeri yapı oluşturmak niyetinde olmadığını kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin bölge ülkeleri Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan'la birlikte IŞİD'e karşı bir platform oluşturmak istediğini, bunun Suriye'nin ve bölgenin güvenliği için gerekli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı bu konuyu ABD ile de konuştuklarını ve IŞİD'in yeniden canlanmasının önlenmesi için bölge ülkelerinin sorumluluk alması gerekliliğinin ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonuyla uyuştuğunu ekledi.

Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan dışişleri ve savunma bakanları ile istihbarat şefleri Mart ayında Amman'da bir araya gelmişler ve IŞİD'e karşı bir platform oluşturmak konusunda uzlaşmışlardı.

Anlaşma kapsamında Suriye'de bir "müşterek harekat merkezi" kurulması konusunda mutabakat sağlandığı belirtilmişti.

Harekat merkezinin nerede ve nasıl kurulacağının beş ülke yetkililerinin ileriki günlerde Türkiye'de yapmayı planladıkları ikinci toplantıda ele alınması bekleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve İsrail arasında yaşanan 'Suriye gerilimi' hakkında neler biliniyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
Serdar Aziz’in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt
Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
16:14 Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
00:07 Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
23:41 Özgür Özel’den Çatalca Müftüsü’ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın
23:35 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
23:26 Ankara’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
23:23 Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
23:04 Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
22:58 CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 18:28:45. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve İsrail arasında yaşanan 'Suriye gerilimi' hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement