Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenski ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Rusya- Ukrayna arasında anında gerçekleşecek bir ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşemiyor." dedi.

BEYAZ SARAY'DA TRUMP-ZELENSKİ ZİRVESİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta barış için görüşmeler sürerken, dikkatler bir kez daha Beyaz Saray'a çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a geldi. Trump, Zelenski'yi Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

AVRUPALI LİDERLER DE ZİRVEDE

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılmak için Beyaz Saray'a geldi.

TRUMP: ATEŞKES ŞU ANDA GERÇEKLEŞMİYOR

Trump, Zelenski ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçildi. Ateşkes sorusuna yanıt veren Trump, "Rusya, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etti. Anında gerçekleşecek bir ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşemiyor." dedi.

"TOPRAK TAKASINI MÜZAKERE ETMELİYİZ"

Trump şunları söyledi: Yakın gelecekte işe yarayan bir anlaşma yapmak istiyoruz. Barış anlaşması yakın gelecekte imzalanır. Rusya Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etti. Toprak takasını müzakere etmeliyiz."

TRUMP: SAVAŞIN BİTMESİ KONUSUNDA ŞANSIMIZ VAR

Trump ve Zelenski zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump şunları söyledi: "Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü.

"PUTİN DE BU SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR"

Putin'in de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ukrayna ile birlikte çalışıyoruz, uzun vadeli bir barış istiyoruz, bu hengame ve kargaşayı ortadan kaldırmak istiyoruz, iki tarafın da faydasına bir barış istiyoruz. Burada 7 ülkenin liderleri var, kesin bir şekilde katılmayacağımızı söyleyemem, güvenlik konusunda çok fazla destek sağlayacağız. Orda bulunan kişiler tarafından, AB birinci savunma mekanizması olacaklar. Bu savaş bitirecek, yanımdaki beyefendi savaşı bitirmek istiyor, Putin de istiyor. Kolay bir savaş değil, birçok nedeni var, bitirmek zor. Her şey güzel giderse üçlü toplantı yapılacak.

"BUGÜNKÜ GÖRÜŞMELERDEN SONRA PUTİN'İ ARAYACAĞIM"

Bugün çok önemli bir görüşmemiz var ve birçok bakımdan ilerleme kaydettik. Makul düzeyde savaşı sona erdirme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız. Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşme "yolun sonu değil" ancak barışa ulaşma ihtimalimiz yüksek. Ateşkes olacağını sanmıyorum. Onlar savaşırken biz barışı hedefleyen bir anlaşma yapabiliriz. Güvenlik garantilerini tartışacağız. Bugünkü görüşmelerden sonra Putin'i arayacağım."

ZELENSKİ: BARIŞ SAĞLANDIKTAN SONRA SEÇİME AÇIĞIZ

Zelenski ise şu ifadeleri kullandı: "Trump'ın bu Rusya ile savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik. Güvenlik ve barış sağlandıktan sonra seçime açığız. Bu savaşı durdurmamız, Rusya'yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var.

"ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Üçlü görüşmeye hazırız. ABD'den silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda "her şey" istiyoruz."