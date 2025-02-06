2024 Nüfus Kayıt Sonuçları Açıklandı

Ekonomi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 yılı sonuçları açıklandı. 2009 yılında illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi iken, son yılda 3,11 kişiye geriledi" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı. 2009 yılında illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi iken, son yılda 3,11 kişiye geriledi. 2025 senesinin "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "İllere göre bir değerlendirme yaptığımızda 2024 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,8 ortalaması ile Şırnak olurken, bu ilimizi 4,6 kişi ile Şanlıurfa, 4,5 kişi ile Batman, 4,4 kişi ile Hakkari ve Siirt takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,5 kişi ile Çanakkale ve Giresun olurken, 2,6 kişi ile Tunceli, Eskişehir, Balıkesir, Sinop, Karabük ve Edirne oldu" dedi.

İlk 5 büyükşehirde durum

Nüfus değişimlerinden de örnekler veren Özelmacıklı " İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi. Ortalama hane halkı büyüklüğü 2024 yılında İstanbul ve Bursa'da 3,1, Ankara ve Antalya'da 2,9 ve İzmir'de 2,8 kişi oldu" dedi.

Yabancı nüfusu 1 milyon 480 bin

Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus sayısının bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olduğunu belirten Özelmacıklı "Ülkemizde 177 bin 988 Irak, 139 bin 251 Afganistan, 115 bin 958 Almanya, 113 bin 762 Türkmenistan, 95 bin 924 İran, 85 bin 752 Rusya Federasyonu ve 80 bin 133 Azerbaycan vatandaşı bulunuyor. Bu rakamlara ayrıca 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler hariç" dedi.

Türkiye'de kilometrekareye 111 kişi düşüyor

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" verisinin de Türkiye genelinde 111 kişi olduğunu ifade eden Özelmacıklı "İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'u 623 kişi ile Kocaeli ve 390 kişi ile en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova izledi. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan ve Gümüşhane izledi. Diğer yandan yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 olarak gerçekleşti" dedi. - İSTANBUL