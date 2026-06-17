Bakan Bayraktar: Nükleer Türkiye için olmazsa olmaz - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Nükleer Türkiye için olmazsa olmaz

Bakan Bayraktar: Nükleer Türkiye için olmazsa olmaz
17.06.2026 11:03
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Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2050'ye kadar 20 bin megavat nükleer kapasite hedefine dikkat çekti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak, bu yatırımları yapmak istiyor hem de aynı zamanda en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya Köstence'deki Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Santralde bilgi alan Bakan Bayraktar, burada kullanılan reaktör teknolojisini yerinde inceledi.

NÜKLEER OLMAZSA OLMAZ

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye sahip olma hedefi bulunduğunu ifade etti. Bakan Bayraktar, "Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak hem de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu '2053 Net sıfır Emisyon' hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus" ifadelerini kullandı.

KRİTİK SÜREÇ

Akkuyu'da dört nükleer reaktörün inşasının devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "20 bin megavat hedefine gidebilmek için Türkiye olarak hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var. Türkiye, şu anda kritik bir süreçte. Biz bu noktada özellikle Akkuyu sonrasında yapacağımız santrallerde teknoloji seçimiyle alakalı, birlikte bu alanda ortaklık yapacağımız, birlikte çalışacağımız teknolojiler ve ülkelerle alakalı çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

CANDU TEKNOLOJİSİ

Bu konuda Çin ile uzun yıllardır yürütülen bir müzakere süreci ve bir çalışma olduğunu, Çin'in yanı sıra Güney Kore ile çok yakın zamanda daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, "Kanada'daki nükleer teknolojiyle alakalı da son aylarda özellikle çok yoğunlaşan bir çalışma sürecimiz oldu. Bununla beraber özellikle bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da bugün ülkemize çok yakın bir mesafede, 'komşumuz' diyebileceğimiz ve çok iyi ilişkilerimizin olduğu Romanya'da CANDU teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu" bilgisini verdi.

KAPSAMLI VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Bakan Bayraktar, "Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak, bu yatırımları yapmak istiyor hem de aynı zamanda en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Nükleer atık yönetimi ve nükleer yakıt tedarikiyle alakalı da daha kapsamlı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

YERLİLEŞME ÖN PLANDA

Kanadalı şirketin Türkiye'deki tedarikçilerle ve ekipman sağlayıcılarla haziran ayı sonunda veya temmuz ayı başında yapacağı toplantının da önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Çünkü biz rekabetçi, daha uygun fiyatlı, daha güvenli ama aynı zamanda yerlileşmesi yüksek bir nükleer santrale sahip olmak istiyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımızı ileri götürmek için bugün buradayız."

SOYDAŞLARLA BULUŞMA

Bakan Bayraktar, Romanya'daki temasları çerçevesinde, Köstence'de Yaşayan İş İnsanı ve Soydaşlarla Buluşma programına da katıldı. Programa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile Köstence Başkonsolosu Asiye Derya Dingiltepe de iştirak etti. Romanya'da bulunan Türklere seslenen Bakan Bayraktar, "Sizler, burada bu ülkenin gelişiminde, ilerlemesinde ve Türkiye ile olan ikili iş birliğinin daha ileri gitmesi noktasında çok önemli bir yer tutuyorsunuz. Sizin buradaki varlığınız, buradaki faaliyetleriniz ve yaptığınız çalışmalar, Romanya'nın ekonomisine, Romanya'nın ekonomik ve içtimai hayatına çok önemli katkılar yapıyor" ifadelerini kullandı.

Soydaşlara destek mesajı da veren Bakan Bayraktar, "Her ne konuda olursa olsun arkanızda olduğumuzu, çok güçlü bir devlet olarak her alanda sizlere destek olduğumuzu ve olacağımızı, devletimizi temsil eden tüm kurumlarımız adına ifade ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Nükleer Türkiye için olmazsa olmaz - Son Dakika

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