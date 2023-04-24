Başvurular 26 Nisan'da! "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının detayları belli oldu - Son Dakika
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Başvurular 26 Nisan'da! "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının detayları belli oldu

24.04.2023 11:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla başlatılacak "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Kampanya başvurularının 26 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, işte 20 soruda merak edilen tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta kentsel dönüşümde ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını belirterek "İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

DETAYLARI BAKAN KURUM PAYLAŞTI

Heyecan yaratan açıklamanın ardından bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın detaylarını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, "20 soruda Yarısı Bizden" notuyla en çok merak edilen soruları cevaplandırdı.

Başvurular 26 Nisan'da başlıyor! İşte 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasının tüm detayları

1. KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5. FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

6. BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

11. KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12. YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?

Yapılacaktır.

13. BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?

Olmayacak.

14. BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. DAHA ÖNCE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL MİDİR?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16. YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18.DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI?

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20. SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR?

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.

YORUMLAR (6)
  • Ramzan Güler: Siz önce 8 sene 10 sene hakimi yediyiniz emeklilerin işini halledin Cevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Yarısı bizden kulağa hoş geliyor, ancak ben dahil milyonlarca asgarî ücretli ve düşük maaşla yarı aç yarı tok yaşamaya çalışan emekli diğer yarısını hangi maaşla ödeyecek. Sadece yaşamak için ne buldu ise onla yaşamaya çalışan ve sosyal yaşama bir kuruş para bulamayan bizler bunu hiç odeyemeyiz. Cevap Yaz 37 15 Yayından Kaldır
  • alos : YARISI SİZDEN NDEĞİL YARISI MİLLETTEN YARISI KENDİNDEN, BİNİN ÜZERİME OLMAYAN PARAMI BÖLÜŞTÜRÜN. Cevap Yaz 38 49 Yayından Kaldır
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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başvurular 26 Nisan'da! 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasının detayları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başvurular 26 Nisan'da! "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının detayları belli oldu - Son Dakika
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