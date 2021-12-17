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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.12.2021 14:00
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)52.110,20-0,1928,67
İş Bankası (C)9,425,8438,68
İş Bankası (Kur.)664.400,00

74,84
İş Fin.Kir.4,064,375,18
İş Girişim10,075,11-46,86
İş GMYO3,208,8425,98
İş Y. Men. Değ.25,965,9656,41
İş Yat. Ort.3,384,320,50
İşbir Holding66,0010,0022,95
İşbir Sentetik Dokuma12,43-0,96

Işık Plastik5,16-0,39

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,001,01-12,28
İttifak Holding1,411,44-36,77
İz Hayvancılık Tarım21,20-0,3817,78
İzmir Demir Çelik3,033,77-8,45
İzmir Fırça6,850,0023,20
Jantsa Jant Sanayi78,203,1088,67
Kafein Yazılım22,181,743,94
Kalekim Kimyevi Maddeler19,141,43

Kaplamin29,442,22-12,90
Kardemir (A)11,456,0292,44
Kardemir (B)11,375,47115,75
Kardemir (D)13,206,97128,37
Karel Elektronik14,414,04114,30
Karsan Otomotiv4,442,7836,62
Kar su Tekstil9,180,667,37
Kartal Yenilenebilir Enerji14,780,07

Kartonsan67,854,22-28,33
Katmerciler Ekipman1,543,36-11,10
Kent Gıda185,200,54-47,92
Kerevitaş Gıda5,543,17-15,81
Kervan Gıda14,333,7740,00
Kervansaray Yat. Holding0,641,59-49,21
Kiler GMYO2,03-0,49-19,12
Kızılbük GYO33,941,25

Klimasan Klima12,411,3947,08
Koç Holding39,584,9393,52
Konfrut Gıda5,120,3921,18
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,200,35201,70
Konya Çimento1.230,202,768,87
Konya Kağıt8,181,36

Koray GMYO7,140,0060,45
Kordsa Teknik Tekstil42,863,88175,63
Koza Altın162,508,3368,05
Koza Madencilik25,627,8365,40
Körfez GMYO6,592,9713,62
Kristal Kola1,712,40-44,03
Kron Telekomünikasyon44,404,2320,52
Kuştur Kuşadası Turizm254,009,5861,47
Kuyas Yatırım4,38-2,0190,43
Kütahya Porselen107,50-3,07113,08
Kütahya Şeker Fabrikası31,100,52

Lider Faktoring4,290,7025,81
Link Bilgisayar32,182,881,85
Logo Yazılım53,402,6971,48
Lokman Hekim Sağlık14,465,62105,64
Lüks Kadife58,850,26104,95
Makina Takım3,62-0,286,16
Manas Enerji Yönetimi16,010,19

Margün Enerji10,241,99

Marka Yatırım Holding3,87-0,51-39,81
Marmaris Altınyunus304,101,03173,72
Marshall243,800,41-20,51
Martı GMYO1,031,98-59,66
Martı Otel1,850,54-13,15
Matriks Bilgi Dağıtım23,781,80

Mavi Giyim83,305,3861,41
Mazhar Zorlu Holding35,040,2311,31
Meditera Tıbbi Malzeme52,357,49

Mega Polietilen6,330,00-17,36
Menderes Tekstil2,492,89-19,42
Mercan Kimya10,741,23

Merit Turizm32,30-0,31211,80
Merko Gıda5,04-3,45-41,67
Metemtur Yatırım3,87-1,53-52,14
Metro Holding1,271,60-32,16
Metro Petrol ve Tesisleri2,481,22-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,790,56-21,47
Mia Teknoloji34,62-0,80

Migros Ticaret51,554,2720,44
Milpa4,192,20-8,91
Mistral GMYO4,562,01-2,48
MLP Sağlık40,202,19102,32
MMC San. ve Tic. Yat.3,901,30-15,22
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,72-1,15

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,08-0,98-23,38
Mondi Tire Kutsan11,392,6149,87
Nasmed Egepol8,14-2,75

Naturel Enerji43,544,9222,62
Naturelgaz8,062,28

Net Holding6,266,1082,51
Netaş Telekom.21,063,85-25,00
Niğbaş Niğde Beton16,56-10,00-68,15
Nuh Çimento51,705,087,65
Nurol GMYO7,82-1,147,27
Odaş Elektrik1,602,56-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi21,580,28

Orge Enerji Elektrik7,463,6161,73
Orma Orman Mahsulleri40,004,60171,74
Osmanlı Menkul31,461,032,33
Ostim Endüstriyel Yat1,832,23-21,58
Otokar452,606,6948,74
Otto Holding29,100,55176,35
Oyak Çimento8,724,43-0,68
Oyak Yat. Ort.7,572,029,68
Oyak Yatırım Menkul47,202,79

Oylum Sınai Yatırımlar6,46-9,7837,15
Özak GMYO7,572,8548,43
Özbal Çelik Boru23,280,69255,42
Özderici GMYO1,760,57-20,72
Özerden Plastik7,81-0,76-13,22
Pamel Elektrik90,501,86324,48
Panora GMYO9,454,1960,97
Papilon Savunma15,411,38-32,23
Park Elek.Madencilik6,625,4123,28
Parsan38,982,6360,41
Pasifik GYO17,581,33

PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,710,44

Pegasus112,303,9850,54
Peker GMYO1,081,89-53,83
Penguen Gıda4,141,97-18,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım469,603,89

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret28,642,6556,26
Petkim11,276,22126,31
Petrokent Turizm6.599,008,84628,05
Pınar Et ve Un23,583,797,75
Pınar Su3,920,77-3,55
Pınar Süt22,082,51-2,08
Plastikkart19,182,4634,65
Polisan Holding3,414,28-11,30
Politeknik Metal606,002,5949,36
Prizma Press Matbaacılık3,99-0,75-27,19
QNB Finans Fin. Kir.86,959,99-30,61
QNB Finansbank46,004,59-34,61
QUA Granite Hayal Yapı14,282,22

Rainbow Polikarbonat13,12-0,91

Ral Yatırım Holding12,80-0,93188,29
Ray Sigorta14,15-1,12-8,41
Reysaş GMYO3,842,9518,45
Reysaş Lojistik5,861,9113,26
Rhea Girişim2,04-2,39-45,16
Rodrigo Tekstil17,639,9828,59
Royal Halı3,500,861,74
RTA Laboratuvarları22,421,08-25,96
Sabancı Holding17,464,2458,35
Safkar Ege Soğutmacılık8,233,39-24,36
Sanel Mühendislik5,150,3950,58
Sanifoam Sünger34,28-0,06152,06
Sanko Pazarlama10,792,1816,42
Saray Matbaacılık4,27-1,16-51,31
Sarkuysan23,965,27175,48
Sasa Polyester59,955,36300,08
Say Yenilenebilir Enerji30,360,73256,76
Sekuro Plastik18,831,7834,89
Selçuk Ecza Deposu13,204,93-1,73
Selçuk Gıda4,781,06-4,02
Selva Gıda Sanayi11,084,53

Senkron Güvenlik25,004,17-4,80
Serve Film Prodüksiyon13,50-1,10-15,63
Servet GMYO101,101,5128,95
Seyitler Kimya15,68-0,4416,46
Silverline Endüstri5,562,02-35,35
Sinpaş GMYO4,497,937,42
Smartiks Yazılım5,491,48-38,04
Sodaş Sodyum Sanayii33,100,3025,68
Söktaş2,952,79-9,25
Sönmez Filament42,603,95-19,90
Sönmez Pamuklu9,68-2,71-34,40
Sumaş Suni Tahta102,109,20100,15
Şeker Fin. Kir.5,626,24-12,19
Şekerbank1,356,30-10,60
Şişe Cam18,665,36160,63
Şok Marketler Ticaret17,453,8739,82
T. Halk Bankası5,903,696,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,90-0,19-16,10
T.S.K.B.1,884,447,64
T.Tuborg23,225,4530,96
Tat Gıda13,164,4413,83
TAV Havalimanları43,184,81102,72
Tek-Art Turizm1,472,80-27,23
Tekfen Holding29,867,2682,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,672,82-11,43
Temapol Polimer Plastik16,642,2744,70
Tetamat Gıda Yatırımları317,604,9946,83
TGS Dış Ticaret16,701,0931,39
Tofaş Oto. Fab.96,902,54213,48
Torunlar GMYO4,924,9026,15
Trabzon Liman42,160,1931,26
Trabzonspor Sportif6,78-1,02177,87
Trend GMYO6,922,67-44,95
TSKB GMYO3,061,32-36,60
Tuğçelik15,980,6397,77
Tukaş8,291,59-14,45
Turcas Petrol4,671,08-3,71
Tureks Turizm Taşımacılık13,080,23

Turkcell23,942,7560,50
Tümosan Motor ve Traktör22,023,1956,50
Tüpraş216,104,75100,09
Türk Hava Yolları26,144,06102,48
Türk İlaç Serum12,300,99

Türk Prysmian Kablo60,000,00397,41
Türk Telekom11,474,0845,20
Türk Traktör245,703,5844,22
Türker Proje Gayrimenkul137,201,4021,52
Türkiye Sigorta6,042,37-2,24
Ufuk Yatırım21,989,9564,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,58-0,83-15,57
Ulusal Faktoring2,510,40

Ulusoy Elektrik73,654,9943,43
Ulusoy Un Sanayi7,281,5343,07
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,892,16-19,23
Utopya Turizm13,90-7,33-64,18
Uzertaş Boya36,26-0,60-35,94
Ülker Bisküvi23,482,805,21
Ünlü Yatırım Holding7,323,54

Vakıf Fin. Kir.5,710,7167,55
Vakıf GMYO2,034,64-15,37
Vakıf Yat. Ort.6,071,17-17,53
Vakıflar Bankası4,595,28-2,55
Vakko Tekstil11,201,5478,73
Vanet Gıda6,12-3,62-20,83
VBT Yazılım23,003,05

Verusa Holding55,652,9623,45
Verusaturk Girisim25,982,2899,11
Vestel32,904,7898,38
Vestel Beyaz Eşya9,277,79108,85
Viking Kağıt7,190,70-20,11
Yapı ve Kredi Bank.4,246,0041,47
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,120,06-8,49
Yataş14,376,051,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,200,31-27,27
Yeni Gimat GMYO22,74-0,2696,17
Yeo Teknoloji56,850,18

Yeşil GMYO0,920,00-33,33
Yeşil Yapı1,100,00-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme16.700,009,227,05
Yonga Mobilya30,107,501,04
Yükselen Çelik6,673,8928,38
Yünsa14,202,082,22
Ziraat GMYO2,931,38

Zorlu Enerji2,015,24-20,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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