Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den gururlandıran video! Deprem konutları hızla yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 afet kentinde, bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunu sürdürürken bir taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı. Özhaseki paylaşımında "Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor… Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız." dedi.
Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "asrın afeti" denen depremin bu topraklarda kurulan bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu belirtti. Depremden 11 ilin etkilendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok." ifadelerine yer verdi.
Bu yükün altından kalkacaklarını da vurgulayan Bakan Özhaseki, "Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. Çarşamba günü kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız." diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 11 ilin her birinde toplam yapılacak konut rakamlarını şu şekilde açıkladı:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 11 ilin her birinde yapımına başlanan konut sayısı ise şu şekildedir:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 10 ilin her birinde toplam yapılacak köy evi sayısını ise şu şekilde açıkladı:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 10 ilin her birinde yapımına başlanan köy evleri ve ahır sayısı ise şu şekilde açıkladı:
Bu kapsamda, toplamda TOKİ ve Emlak Konut eliyle 148 bin 252 konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evi olmak üzere toplamda 191 bin 762 konutun yapımına başlandı.
Son Dakika › Ekonomi › Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den gururlandıran video! Deprem konutları hızla yükseliyor - Son Dakika