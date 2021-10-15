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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

15.10.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.899,90-0,32-23,70
İş Bankası (C)5,14-1,15-24,33
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,95-1,67-23,58
İş Girişim7,79-2,01-58,89
İş GMYO1,85-0,54-27,17
İş Y. Men. Değ.13,640,81-17,82
İş Yat. Ort.2,62-0,76-22,10
İşbir Holding59,858,8211,50
Işık Plastik6,230,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,970,00-14,91
İttifak Holding1,21-1,63-45,74
İz Hayvancılık Tarım20,30-3,3312,78
İzmir Demir Çelik2,27-1,30-31,41
İzmir Fırça5,94-1,496,83
Jantsa Jant Sanayi55,350,1833,54
Kafein Yazılım19,54-1,91-8,43
Kalekim Kimyevi Maddeler13,78-0,65

Kaplamin23,941,44-29,17
Kardemir (A)6,022,561,18
Kardemir (B)6,002,7413,85
Kardemir (D)6,942,8120,07
Karel Elektronik8,96-2,6133,25
Karsan Otomotiv3,53-1,128,62
Karsu Tekstil8,37-1,53-2,11
Kartal Yenilenebilir Enerji15,250,93

Kartonsan45,68-2,60-51,75
Katmerciler Ekipman1,30-2,99-24,95
Kent Gıda178,500,00-49,80
Kerevitaş Gıda4,04-0,98-38,60
Kervan Gıda11,41-0,7011,48
Kervansaray Yat. Holding0,7710,00-38,89
Kiler GMYO2,025,76-19,52
Kızılbük GYO28,60-9,95

Klimasan Klima9,992,4618,40
Koç Holding21,50-0,835,12
Konfrut Gıda4,11-1,20-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,655,74165,47
Konya Çimento807,100,01-28,58
Koray GMYO7,06-3,5558,65
Kordsa Teknik Tekstil23,80-0,9253,05
Koza Altın98,40-3,431,76
Koza Madencilik15,18-1,49-2,00
Körfez GMYO5,08-1,36-12,41
Kristal Kola1,28-0,78-58,10
Kron Telekomünikasyon33,30-0,72-9,61
Kuştur Kuşadası Turizm241,0010,0053,21
Kuyas Yatırım2,48-1,207,83
Kütahya Porselen66,35-0,3831,52
Kütahya Şeker Fabrikası31,66-0,06

Lider Faktoring3,25-1,22-4,69
Link Bilgisayar27,00-0,44-14,55
Logo Yazılım41,56-0,7633,46
Lokman Hekim Sağlık10,32-2,2745,40
Lüks Kadife49,02-9,9770,72
Makina Takım2,74-0,72-19,65
Manas Enerji Yönetimi16,001,01

Margün Enerji8,340,12

Marka Yatırım Holding4,25-2,30-33,90
Marmaris Altınyunus179,00-1,2161,12
Marshall242,80-0,57-20,83
Martı GMYO0,94-1,05-63,19
Martı Otel1,603,23-24,88
Matriks Bilgi Dağıtım31,68-0,38

Mavi Giyim70,800,0037,18
Mazhar Zorlu Holding30,50-0,72-3,11
Meditera Tıbbi Malzeme35,30-0,73

Mega Polietilen5,07-1,74-33,81
Menderes Tekstil2,00-0,99-35,28
Mercan Kimya9,55-1,65

Merit Turizm29,149,96181,29
Merko Gıda4,43-1,12-48,73
Metemtur Yatırım3,06-1,92-62,15
Metro Holding1,260,00-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,631,54-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret31,280,19-26,92
Milpa3,91-2,98-15,00
Mistral GMYO4,72-2,070,21
MLP Sağlık25,54-0,7828,54
MMC San. ve Tic. Yat.5,721,2424,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,29-1,72-46,92
Mondi Tire Kutsan8,861,0316,58
Nasmed Egepol5,20-1,70

Naturel Enerji31,54-1,87-11,18
Naturelgaz7,16-0,69

Net Holding4,36-1,5827,11
Netaş Telekom.16,45-1,85-41,42
Niğbaş Niğde Beton7,67-1,29-85,25
Nuh Çimento37,766,49-21,38
Nurol GMYO15,583,87113,72
Odaş Elektrik1,450,69-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,10-3,27

Orge Enerji Elektrik5,770,0025,09
Orma Orman Mahsulleri25,50-0,7873,23
Osmanlı Menkul24,300,41-21,21
Ostim Endüstriyel Yat1,69-1,17-27,58
Otokar336,400,2710,55
Oyak Çimento6,45-0,77-26,54
Oyak Yat. Ort.6,75-0,44-2,20
Oyak Yatırım Menkul30,140,13

Oylum Sınai Yatırımlar7,523,4459,66
Özak GMYO4,64-0,85-9,02
Özbal Çelik Boru16,45-0,90151,15
Özderici GMYO1,500,00-32,43
Özerden Plastik7,380,00-18,00
Pamel Elektrik59,100,51177,20
Panora GMYO6,20-0,325,61
Papilon Savunma12,23-1,21-46,21
Park Elek.Madencilik4,67-2,51-13,04
Parsan28,520,7817,37
Pegasus81,202,788,85
Peker GMYO0,92-3,16-60,67
Penguen Gıda3,544,12-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım180,000,00

Pera GMYO1,36-1,45-22,36
Pergamon Dış Ticaret23,482,6228,10
Petkim6,06-0,8221,69
Petrokent Turizm3.560,001,17292,76
Pınar Et ve Un15,80-1,31-27,80
Pınar Su3,833,23-5,76
Pınar Süt15,87-1,00-29,62
Plastikkart19,47-1,1936,69
Polisan Holding2,61-0,76-32,11
Politeknik Metal330,400,43-18,57
Prizma Press Matbaacılık3,801,60-30,66
QNB Finans Fin. Kir.66,502,15-46,93
QNB Finansbank35,10-0,45-50,11
QUA Granite Hayal Yapı10,700,00

Ral Yatırım Holding5,209,0117,12
Ray Sigorta9,95-3,77-35,60
Reysaş GMYO2,63-0,75-18,87
Reysaş Lojistik4,62-1,91-10,71
Rhea Girişim1,870,54-49,73
Rodrigo Tekstil12,91-0,46-5,84
Royal Halı3,08-0,65-10,47
RTA Laboratuvarları20,70-0,67-31,64
Sabancı Holding10,02-0,89-9,12
Safkar Ege Soğutmacılık7,04-0,71-35,29
Sanel Mühendislik4,950,6144,74
Sanifoam Sünger26,505,6694,85
Sanko Pazarlama9,40-0,321,43
Saray Matbaacılık3,87-0,26-55,87
Sarkuysan13,346,5553,38
Sasa Polyester26,60-0,7577,52
Say Yenilenebilir Enerji20,34-1,64139,01
Sekuro Plastik18,80-2,7434,67
Selçuk Ecza Deposu8,22-1,32-38,80
Selçuk Gıda4,19-1,18-15,86
Selva Gıda Sanayi8,221,11

Senkron Güvenlik29,52-4,7712,41
Serve Film Prodüksiyon14,45-0,34-9,69
Servet GMYO70,60-1,94-9,95
Seyitler Kimya14,961,7011,12
Silverline Endüstri4,98-0,60-42,09
Sinpaş GMYO4,03-0,98-3,59
Smartiks Yazılım5,19-0,19-41,42
Sodaş Sodyum Sanayii23,62-0,59-10,31
Söktaş2,851,79-12,33
Sönmez Filament37,10-3,13-47,15
Sönmez Pamuklu13,60-1,45-43,33
Sumaş Suni Tahta87,902,8772,32
Şeker Fin. Kir.4,62-1,49-27,81
Şekerbank0,98-1,01-35,10
Şişe Cam8,06-0,6212,58
Şok Marketler Ticaret10,731,42-14,02
T. Halk Bankası4,32-1,37-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,70-1,24-33,35
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,03-0,25-9,59
Taç Tarım Ürünleri23,800,00126,02
Tat Gıda9,55-2,15-17,40
TAV Havalimanları26,142,9122,72
Taze Kuru Gıda184,90-0,70-14,52
Tek-Art Turizm1,17-2,50-42,08
Tekfen Holding13,62-0,66-16,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,970,17-31,06
Temapol Polimer Plastik13,80-1,1520,00
TGS Dış Ticaret14,110,1411,01
Tofaş Oto. Fab.55,80-0,3680,52
Torunlar GMYO3,81-0,78-2,31
Trabzon Liman28,486,59-11,33
Trabzonspor Sportif3,150,3229,10
Trend GMYO6,37-2,30-49,32
TSKB GMYO2,900,69-39,91
Tuğçelik12,81-1,6958,54
Tukaş6,62-0,45-31,68
Turcas Petrol3,49-1,13-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık11,47-2,47

Turkcell15,300,920,02
Tümosan Motor ve Traktör15,18-1,047,89
Tüpraş129,003,2019,44
Türk Hava Yolları14,642,3813,40
Türk İlaç Serum11,11-1,16

Türk Prysmian Kablo15,64-9,9629,66
Türk Telekom7,34-0,41-7,08
Türk Traktör163,500,86-4,03
Türker Proje Gayrimenkul132,70-2,3517,54
Türkiye Sigorta4,961,02-19,72
Ufuk Yatırım19,260,0043,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,80-0,26-10,38
Ulusoy Elektrik51,150,10-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,130,000,82
Umpaş Holding1,224,27-53,26
Uşak Seramik1,60-0,62-31,62
Utopya Turizm19,00-2,91-51,03
Uzertaş Boya29,000,55-48,76
Ülker Bisküvi19,340,05-13,34
Ünlü Yatırım Holding5,760,00

Vakıf Fin. Kir.6,43-2,1388,67
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,07-0,65-17,53
Vakıflar Bankası3,34-3,19-29,09
Vakko Tekstil9,11-1,1945,38
Vanet Gıda5,89-1,83-23,80
VBT Yazılım21,042,04

Verusa Holding43,50-1,18-3,51
Verusaturk Girisim19,28-2,3847,76
Vestel23,38-2,0930,30
Vestel Beyaz Eşya46,600,4724,68
Viking Kağıt6,27-0,79-30,33
Yapı ve Kredi Bank.2,35-1,67-21,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,360,60-16,11
Yataş13,00-0,61-8,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,15-1,25-28,41
Yeni Gimat GMYO15,101,3430,26
Yeo Teknoloji70,10-8,96

Yeşil GMYO0,88-1,12-36,23
Yeşil Yapı1,060,00-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,00-0,99-53,23
Yibitaş İnşaat Malzeme10.539,900,00-32,44
Yonga Mobilya19,933,80-33,10
Yükselen Çelik5,03-0,59-3,18
Yünsa13,610,37-2,03
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,51-0,66-40,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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