Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.110,00 -9,32 -30,59 İş Bankası (C) 5,15 -0,96 -24,18 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 3,00 0,00 -22,28 İş Girişim 7,90 -0,63 -58,31 İş GMYO 1,85 -0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,70 1,26 -17,46 İş Yat. Ort. 2,65 0,38 -21,20 İşbir Holding 55,00 0,00 2,46 Işık Plastik 6,20 -0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 0,00 -14,91 İttifak Holding 1,21 -1,63 -45,74 İz Hayvancılık Tarım 20,34 -3,14 13,00 İzmir Demir Çelik 2,28 -0,87 -31,11 İzmir Fırça 6,00 -0,50 7,91 Jantsa Jant Sanayi 55,35 0,18 33,54 Kafein Yazılım 20,02 0,50 -6,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,82 -0,36 Kaplamin 23,64 0,17 -30,06 Kardemir (A) 5,92 0,85 -0,50 Kardemir (B) 5,89 0,86 11,76 Kardemir (D) 6,84 1,33 18,34 Karel Elektronik 9,23 0,33 37,26 Karsan Otomotiv 3,57 0,00 9,85 Karsu Tekstil 8,40 -1,18 -1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,11 0,00 Kartonsan 46,36 -1,15 -51,03 Katmerciler Ekipman 1,32 -1,49 -23,80 Kent Gıda 178,50 0,00 -49,80 Kerevitaş Gıda 4,09 0,25 -37,84 Kervan Gıda 11,53 0,35 12,65 Kervansaray Yat. Holding 0,77 10,00 -38,89 Kiler GMYO 1,94 1,57 -22,71 Kızılbük GYO 28,60 -9,95 Klimasan Klima 9,90 1,54 17,33 Koç Holding 21,60 -0,37 5,61 Konfrut Gıda 4,15 -0,24 -1,78 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,70 7,51 169,92 Konya Çimento 807,30 0,04 -28,56 Koray GMYO 7,18 -1,91 61,35 Kordsa Teknik Tekstil 24,10 0,33 54,98 Koza Altın 101,10 -0,79 4,55 Koza Madencilik 15,39 -0,13 -0,65 Körfez GMYO 5,11 -0,78 -11,90 Kristal Kola 1,29 0,00 -57,77 Kron Telekomünikasyon 33,40 -0,42 -9,34 Kuştur Kuşadası Turizm 225,90 3,10 43,61 Kuyas Yatırım 2,48 -1,20 7,83 Kütahya Porselen 67,00 0,60 32,80 Kütahya Şeker Fabrikası 31,78 0,32 Lider Faktoring 3,29 0,00 -3,52 Link Bilgisayar 27,28 0,59 -13,66 Logo Yazılım 41,92 0,10 34,62 Lokman Hekim Sağlık 10,53 -0,28 48,36 Lüks Kadife 49,02 -9,97 70,72 Makina Takım 2,77 0,36 -18,77 Manas Enerji Yönetimi 15,83 -0,06 Margün Enerji 8,33 0,00 Marka Yatırım Holding 4,26 -2,07 -33,75 Marmaris Altınyunus 177,40 -2,10 59,68 Marshall 243,70 -0,20 -20,54 Martı GMYO 0,95 0,00 -62,80 Martı Otel 1,58 1,94 -25,82 Matriks Bilgi Dağıtım 31,62 -0,57 Mavi Giyim 72,30 2,12 40,09 Mazhar Zorlu Holding 30,70 -0,07 -2,48 Meditera Tıbbi Malzeme 35,70 0,39 Mega Polietilen 5,10 -1,16 -33,42 Menderes Tekstil 2,02 0,00 -34,63 Mercan Kimya 9,63 -0,82 Merit Turizm 28,72 8,38 177,24 Merko Gıda 4,45 -0,67 -48,50 Metemtur Yatırım 3,09 -0,96 -61,78 Metro Holding 1,27 0,79 -38,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 -1,16 -11,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 31,30 0,26 -26,87 Milpa 3,98 -1,24 -13,48 Mistral GMYO 4,77 -1,04 1,27 MLP Sağlık 25,54 -0,78 28,54 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 0,00 22,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,42 0,31 -45,82 Mondi Tire Kutsan 8,73 -0,46 14,87 Nasmed Egepol 5,24 -0,95 Naturel Enerji 31,80 -1,06 -10,44 Naturelgaz 7,23 0,28 Net Holding 4,41 -0,45 28,57 Netaş Telekom. 16,56 -1,19 -41,03 Niğbaş Niğde Beton 7,72 -0,64 -85,15 Nuh Çimento 37,50 5,75 -21,92 Nurol GMYO 15,08 0,53 106,86 Odaş Elektrik 1,46 1,39 -50,06 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,45 -1,02 Orge Enerji Elektrik 5,77 0,00 25,09 Orma Orman Mahsulleri 25,68 -0,08 74,46 Osmanlı Menkul 24,02 -0,74 -22,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,72 0,58 -26,30 Otokar 336,60 0,33 10,62 Oyak Çimento 6,52 0,31 -25,74 Oyak Yat. Ort. 6,79 0,15 -1,62 Oyak Yatırım Menkul 30,42 1,06 Oylum Sınai Yatırımlar 7,50 3,16 59,24 Özak GMYO 4,73 1,07 -7,25 Özbal Çelik Boru 15,68 -5,54 139,39 Özderici GMYO 1,51 0,67 -31,98 Özerden Plastik 7,41 0,41 -17,67 Pamel Elektrik 58,85 0,09 176,03 Panora GMYO 6,20 -0,32 5,61 Papilon Savunma 12,23 -1,21 -46,21 Park Elek.Madencilik 4,73 -1,25 -11,92 Parsan 28,76 1,63 18,35 Pegasus 81,65 3,35 9,45 Peker GMYO 0,94 -1,05 -59,82 Penguen Gıda 3,57 5,00 -29,31 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 183,80 2,11 Pera GMYO 1,38 0,00 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,98 0,44 25,38 Petkim 6,12 0,16 22,89 Petrokent Turizm 3.550,70 0,90 291,74 Pınar Et ve Un 15,87 -0,87 -27,48 Pınar Su 3,72 0,27 -8,47 Pınar Süt 15,91 -0,75 -29,44 Plastikkart 18,99 -3,63 33,32 Polisan Holding 2,64 0,38 -31,33 Politeknik Metal 327,90 -0,33 -19,18 Prizma Press Matbaacılık 3,82 2,14 -30,29 QNB Finans Fin. Kir. 67,70 3,99 -45,97 QNB Finansbank 34,10 -3,29 -51,53 QUA Granite Hayal Yapı 10,66 -0,37 Ral Yatırım Holding 4,75 -0,42 6,98 Ray Sigorta 10,05 -2,80 -34,95 Reysaş GMYO 2,64 -0,38 -18,56 Reysaş Lojistik 4,66 -1,06 -9,93 Rhea Girişim 1,88 1,08 -49,46 Rodrigo Tekstil 12,98 0,08 -5,32 Royal Halı 3,10 0,00 -9,88 RTA Laboratuvarları 20,70 -0,67 -31,64 Sabancı Holding 9,98 -1,29 -9,49 Safkar Ege Soğutmacılık 7,09 0,00 -34,83 Sanel Mühendislik 4,94 0,41 44,44 Sanifoam Sünger 26,56 5,90 95,29 Sanko Pazarlama 9,36 -0,74 0,99 Saray Matbaacılık 3,85 -0,77 -56,10 Sarkuysan 13,32 6,39 53,15 Sasa Polyester 26,88 0,30 79,39 Say Yenilenebilir Enerji 20,56 -0,58 141,60 Sekuro Plastik 18,91 -2,17 35,46 Selçuk Ecza Deposu 8,27 -0,72 -38,43 Selçuk Gıda 4,18 -1,42 -16,06 Selva Gıda Sanayi 8,18 0,62 Senkron Güvenlik 30,50 -1,61 16,15 Serve Film Prodüksiyon 14,65 1,03 -8,44 Servet GMYO 71,35 -0,90 -8,99 Seyitler Kimya 14,83 0,82 10,15 Silverline Endüstri 5,03 0,40 -41,51 Sinpaş GMYO 4,06 -0,25 -2,87 Smartiks Yazılım 5,17 -0,58 -41,65 Sodaş Sodyum Sanayii 24,04 1,18 -8,72 Söktaş 2,84 1,43 -12,64 Sönmez Filament 37,46 -2,19 -46,64 Sönmez Pamuklu 13,52 -2,03 -43,67 Sumaş Suni Tahta 84,50 -1,11 65,65 Şeker Fin. Kir. 4,64 -1,07 -27,50 Şekerbank 0,99 0,00 -34,44 Şişe Cam 8,07 -0,49 12,72 Şok Marketler Ticaret 10,67 0,85 -14,50 T. Halk Bankası 4,34 -0,91 -21,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,70 -1,24 -33,35 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,08 0,06 -9,31 Taç Tarım Ürünleri 23,82 0,08 126,21 Tat Gıda 9,55 -2,15 -17,40 TAV Havalimanları 25,78 1,50 21,03 Taze Kuru Gıda 186,60 0,21 -13,73 Tek-Art Turizm 1,19 -0,83 -41,09 Tekfen Holding 13,73 0,15 -16,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,05 1,51 -30,14 Temapol Polimer Plastik 13,75 -1,50 19,57 TGS Dış Ticaret 14,18 0,64 11,57 Tofaş Oto. Fab. 56,20 0,36 81,81 Torunlar GMYO 3,92 2,08 0,51 Trabzon Liman 26,58 -0,52 -17,25 Trabzonspor Sportif 3,14 0,00 28,69 Trend GMYO 6,45 -1,07 -48,69 TSKB GMYO 2,86 -0,69 -40,74 Tuğçelik 13,09 0,46 62,00 Tukaş 6,64 -0,15 -31,48 Turcas Petrol 3,52 -0,28 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık 11,67 -0,77 Turkcell 15,23 0,46 -0,44 Tümosan Motor ve Traktör 15,36 0,13 9,17 Tüpraş 128,20 2,56 18,70 Türk Hava Yolları 14,39 0,63 11,46 Türk İlaç Serum 11,22 -0,18 Türk Prysmian Kablo 15,86 -8,69 31,48 Türk Telekom 7,23 -1,90 -8,47 Türk Traktör 162,80 0,43 -4,44 Türker Proje Gayrimenkul 134,90 -0,74 19,49 Türkiye Sigorta 4,89 -0,41 -20,85 Ufuk Yatırım 19,00 -1,35 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,84 0,79 -9,43 Ulusoy Elektrik 50,65 -0,88 -1,36 Ulusoy Un Sanayi 5,15 0,39 1,21 Umpaş Holding 1,17 0,00 -55,17 Uşak Seramik 1,60 -0,62 -31,62 Utopya Turizm 19,25 -1,64 -50,39 Uzertaş Boya 29,26 1,46 -48,30 Ülker Bisküvi 19,36 0,16 -13,25 Ünlü Yatırım Holding 5,77 0,17 Vakıf Fin. Kir. 6,51 -0,91 91,02 Vakıf GMYO 1,48 0,68 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,09 -0,33 -17,26 Vakıflar Bankası 3,36 -2,61 -28,66 Vakko Tekstil 9,17 -0,54 46,34 Vanet Gıda 5,94 -1,00 -23,16 VBT Yazılım 21,12 2,42 Verusa Holding 43,86 -0,36 -2,71 Verusaturk Girisim 19,45 -1,52 49,06 Vestel 23,68 -0,84 31,98 Vestel Beyaz Eşya 46,30 -0,17 23,87 Viking Kağıt 6,29 -0,47 -30,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,84 -20,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,28 0,33 -16,33 Yataş 13,06 -0,15 -7,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,14 -1,57 -28,64 Yeni Gimat GMYO 14,99 0,60 29,31 Yeo Teknoloji 76,05 -1,23 Yeşil GMYO 0,90 1,12 -34,78 Yeşil Yapı 1,07 0,94 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,04 0,99 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.540,00 0,00 -32,44 Yonga Mobilya 19,96 3,96 -33,00 Yükselen Çelik 5,05 -0,20 -2,80 Yünsa 13,65 0,66 -1,74 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,52 0,00 -39,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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