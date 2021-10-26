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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

26.10.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.510,90-4,90-29,60
İş Bankası (C)5,491,10-19,18
İş Bankası (Kur.)348.249,70

-8,36
İş Fin.Kir.3,040,66-21,24
İş Girişim7,980,88-57,89
İş GMYO1,921,05-24,41
İş Y. Men. Değ.15,150,00-8,72
İş Yat. Ort.2,720,00-19,12
İşbir Holding56,60-2,335,44
Işık Plastik6,230,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,951,06-16,67
İttifak Holding1,271,60-43,05
İz Hayvancılık Tarım24,520,0036,22
İzmir Demir Çelik2,321,75-29,90
İzmir Fırça6,05-0,178,81
Jantsa Jant Sanayi58,20-0,4340,42
Kafein Yazılım20,402,00-4,40
Kalekim Kimyevi Maddeler14,300,70

Kaplamin24,382,27-27,87
Kardemir (A)6,460,788,57
Kardemir (B)6,410,9421,63
Kardemir (D)7,591,0731,31
Karel Elektronik8,610,9428,04
Karsan Otomotiv3,732,4714,77
Karsu Tekstil8,48-0,59-0,82
Kartal Yenilenebilir Enerji17,540,69

Kartonsan52,055,79-45,02
Katmerciler Ekipman1,321,54-23,80
Kent Gıda183,002,46-48,54
Kerevitaş Gıda4,220,48-35,87
Kervan Gıda11,780,6815,09
Kervansaray Yat. Holding0,762,70-39,68
Kiler GMYO1,961,03-21,91
Kızılbük GYO28,02-0,14

Klimasan Klima10,240,8921,36
Koç Holding23,301,1313,92
Konfrut Gıda4,191,70-0,83
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,703,88212,29
Konya Çimento834,301,62-26,17
Koray GMYO7,520,1368,99
Kordsa Teknik Tekstil26,723,0971,83
Koza Altın104,900,108,48
Koza Madencilik16,620,487,30
Körfez GMYO5,994,173,28
Kristal Kola1,300,78-57,45
Kron Telekomünikasyon32,761,24-11,07
Kuştur Kuşadası Turizm270,101,6271,71
Kuyas Yatırım2,621,1613,91
Kütahya Porselen68,650,8136,08
Kütahya Şeker Fabrikası32,08-2,61

Lider Faktoring3,160,96-7,33
Link Bilgisayar28,700,91-9,17
Logo Yazılım43,08-1,1938,34
Lokman Hekim Sağlık10,190,8943,57
Lüks Kadife46,720,2662,71
Makina Takım3,210,00-5,87
Manas Enerji Yönetimi15,640,51

Margün Enerji8,441,20

Marka Yatırım Holding4,230,48-34,21
Marmaris Altınyunus177,801,0260,04
Marshall251,100,40-18,13
Martı GMYO0,933,33-63,58
Martı Otel1,68-1,18-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım22,661,52

Mavi Giyim70,20-0,9936,02
Mazhar Zorlu Holding32,240,502,41
Meditera Tıbbi Malzeme34,26-0,12

Mega Polietilen5,060,40-33,94
Menderes Tekstil2,060,00-33,33
Mercan Kimya10,160,59

Merit Turizm28,789,93177,82
Merko Gıda4,620,65-46,53
Metemtur Yatırım3,132,96-61,29
Metro Holding1,301,56-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,750,36-4,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret34,28-0,46-19,91
Milpa3,941,29-14,35
Mistral GMYO4,470,00-5,10
MLP Sağlık26,222,8231,96
MMC San. ve Tic. Yat.5,55-0,7220,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,093,50-40,17
Mondi Tire Kutsan9,130,7720,13
Nasmed Egepol5,200,78

Naturel Enerji33,624,09-5,32
Naturelgaz7,331,10

Net Holding4,380,2327,70
Netaş Telekom.17,431,81-37,93
Niğbaş Niğde Beton7,82-0,76-84,96
Nuh Çimento44,04-0,09-8,30
Nurol GMYO14,890,47104,25
Odaş Elektrik1,432,14-51,08
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,011,45

Orge Enerji Elektrik5,891,9027,70
Orma Orman Mahsulleri26,700,7581,39
Osmanlı Menkul24,562,42-20,12
Ostim Endüstriyel Yat1,781,14-23,73
Otokar350,901,9515,32
Oyak Çimento6,771,04-22,89
Oyak Yat. Ort.6,850,29-0,75
Oyak Yatırım Menkul28,40-0,98

Oylum Sınai Yatırımlar7,940,5168,58
Özak GMYO5,150,590,98
Özbal Çelik Boru16,480,67151,60
Özderici GMYO1,620,62-27,03
Özerden Plastik7,340,55-18,44
Pamel Elektrik64,701,25203,47
Panora GMYO6,31-0,477,48
Papilon Savunma12,970,54-42,96
Park Elek.Madencilik4,901,24-8,75
Parsan31,084,0227,90
Pegasus78,900,645,76
Peker GMYO0,981,03-58,11
Penguen Gıda3,562,01-29,50
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım195,002,63

Pera GMYO1,432,88-18,37
Pergamon Dış Ticaret23,46-0,1728,00
Petkim6,681,3734,14
Petrokent Turizm3.530,000,57289,45
Pınar Et ve Un16,481,67-24,69
Pınar Su3,911,30-3,79
Pınar Süt16,601,53-26,39
Plastikkart18,32-0,8128,61
Polisan Holding2,761,47-28,21
Politeknik Metal327,400,24-19,30
Prizma Press Matbaacılık3,900,00-28,83
QNB Finans Fin. Kir.64,050,16-48,88
QNB Finansbank33,820,12-51,93
QUA Granite Hayal Yapı10,950,55

Ral Yatırım Holding5,41-3,3921,85
Ray Sigorta9,75-1,02-36,89
Reysaş GMYO2,830,71-12,70
Reysaş Lojistik5,120,20-1,04
Rhea Girişim1,882,17-49,46
Rodrigo Tekstil14,302,514,30
Royal Halı3,031,00-11,92
RTA Laboratuvarları21,241,72-29,85
Sabancı Holding10,841,12-1,69
Safkar Ege Soğutmacılık7,231,54-33,55
Sanel Mühendislik4,93-0,2044,15
Sanifoam Sünger27,686,46103,53
Sanko Pazarlama10,001,117,90
Saray Matbaacılık3,891,04-55,64
Sarkuysan15,795,6981,55
Sasa Polyester29,881,7099,41
Say Yenilenebilir Enerji21,621,50154,05
Sekuro Plastik19,121,1636,96
Selçuk Ecza Deposu8,800,11-34,48
Selçuk Gıda4,25-0,47-14,66
Selva Gıda Sanayi8,554,27

Senkron Güvenlik29,000,2110,43
Serve Film Prodüksiyon14,600,00-8,75
Servet GMYO68,401,63-12,76
Seyitler Kimya15,510,5815,20
Silverline Endüstri5,161,57-40,00
Sinpaş GMYO3,990,25-4,55
Smartiks Yazılım5,230,00-40,97
Sodaş Sodyum Sanayii24,081,35-8,57
Söktaş3,030,66-6,79
Sönmez Filament26,701,37-49,80
Sönmez Pamuklu13,50-0,22-43,75
Sumaş Suni Tahta83,500,0063,69
Şeker Fin. Kir.4,861,46-24,06
Şekerbank1,011,00-33,11
Şişe Cam8,640,7020,68
Şok Marketler Ticaret11,150,54-10,66
T. Halk Bankası4,410,92-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,002,42-29,17
T.S.K.B.1,270,79-27,28
T.Tuborg15,810,00-10,83
Taç Tarım Ürünleri24,000,84127,92
Tat Gıda10,100,10-12,64
TAV Havalimanları26,061,1622,35
Tek-Art Turizm1,251,63-38,12
Tekfen Holding15,132,72-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,220,48-28,17
Temapol Polimer Plastik14,320,7024,52
Tetamat Gıda Yatırımları188,100,27-13,04
TGS Dış Ticaret15,080,4718,65
Tofaş Oto. Fab.59,35-0,6792,00
Torunlar GMYO3,791,88-2,82
Trabzon Liman31,106,00-3,18
Trabzonspor Sportif4,879,9399,59
Trend GMYO6,320,32-49,72
TSKB GMYO2,961,02-38,67
Tuğçelik13,161,1562,87
Tukaş6,760,90-30,24
Turcas Petrol3,611,12-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık11,851,98

Turkcell15,79-0,133,22
Tümosan Motor ve Traktör15,991,5213,65
Tüpraş141,00-0,5630,56
Türk Hava Yolları14,451,1911,93
Türk İlaç Serum10,290,39

Türk Prysmian Kablo22,164,2383,71
Türk Telekom7,570,53-4,17
Türk Traktör174,701,282,54
Türker Proje Gayrimenkul137,200,5121,52
Türkiye Sigorta5,160,19-16,48
Ufuk Yatırım22,200,0065,67
Ulaşlar Turizm Yat.3,94-0,76-7,08
Ulusoy Elektrik51,100,10-0,49
Ulusoy Un Sanayi5,270,763,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,661,22-29,06
Utopya Turizm19,402,11-50,00
Uzertaş Boya29,86-0,53-47,24
Ülker Bisküvi19,700,36-11,73
Ünlü Yatırım Holding5,761,41

Vakıf Fin. Kir.6,602,0193,66
Vakıf GMYO1,550,65-35,38
Vakıf Yat. Ort.6,080,83-17,39
Vakıflar Bankası3,400,89-27,81
Vakko Tekstil9,370,6449,53
Vanet Gıda5,923,68-23,42
VBT Yazılım20,78-0,57

Verusa Holding46,100,222,26
Verusaturk Girisim20,180,2054,66
Vestel25,060,4039,67
Vestel Beyaz Eşya6,070,5036,76
Viking Kağıt6,36-0,63-29,33
Yapı ve Kredi Bank.2,610,77-12,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,420,73-15,95
Yataş13,112,34-7,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,240,31-26,36
Yeni Gimat GMYO14,97-0,4729,14
Yeo Teknoloji68,40-0,73

Yeşil GMYO0,912,25-34,06
Yeşil Yapı1,091,87-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,112,43-50,66
Yibitaş İnşaat Malzeme9.730,600,31-37,63
Yonga Mobilya18,900,00-36,55
Yükselen Çelik5,211,170,28
Yünsa12,04-1,23-13,33
Ziraat GMYO1,660,00

Zorlu Enerji1,66-3,49-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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