Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.510,90 -4,90 -29,60 İş Bankası (C) 5,49 1,10 -19,18 İş Bankası (Kur.) 348.249,70 -8,36 İş Fin.Kir. 3,04 0,66 -21,24 İş Girişim 7,98 0,88 -57,89 İş GMYO 1,92 1,05 -24,41 İş Y. Men. Değ. 15,15 0,00 -8,72 İş Yat. Ort. 2,72 0,00 -19,12 İşbir Holding 56,60 -2,33 5,44 Işık Plastik 6,23 0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 1,06 -16,67 İttifak Holding 1,27 1,60 -43,05 İz Hayvancılık Tarım 24,52 0,00 36,22 İzmir Demir Çelik 2,32 1,75 -29,90 İzmir Fırça 6,05 -0,17 8,81 Jantsa Jant Sanayi 58,20 -0,43 40,42 Kafein Yazılım 20,40 2,00 -4,40 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,30 0,70 Kaplamin 24,38 2,27 -27,87 Kardemir (A) 6,46 0,78 8,57 Kardemir (B) 6,41 0,94 21,63 Kardemir (D) 7,59 1,07 31,31 Karel Elektronik 8,61 0,94 28,04 Karsan Otomotiv 3,73 2,47 14,77 Karsu Tekstil 8,48 -0,59 -0,82 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,54 0,69 Kartonsan 52,05 5,79 -45,02 Katmerciler Ekipman 1,32 1,54 -23,80 Kent Gıda 183,00 2,46 -48,54 Kerevitaş Gıda 4,22 0,48 -35,87 Kervan Gıda 11,78 0,68 15,09 Kervansaray Yat. Holding 0,76 2,70 -39,68 Kiler GMYO 1,96 1,03 -21,91 Kızılbük GYO 28,02 -0,14 Klimasan Klima 10,24 0,89 21,36 Koç Holding 23,30 1,13 13,92 Konfrut Gıda 4,19 1,70 -0,83 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,70 3,88 212,29 Konya Çimento 834,30 1,62 -26,17 Koray GMYO 7,52 0,13 68,99 Kordsa Teknik Tekstil 26,72 3,09 71,83 Koza Altın 104,90 0,10 8,48 Koza Madencilik 16,62 0,48 7,30 Körfez GMYO 5,99 4,17 3,28 Kristal Kola 1,30 0,78 -57,45 Kron Telekomünikasyon 32,76 1,24 -11,07 Kuştur Kuşadası Turizm 270,10 1,62 71,71 Kuyas Yatırım 2,62 1,16 13,91 Kütahya Porselen 68,65 0,81 36,08 Kütahya Şeker Fabrikası 32,08 -2,61 Lider Faktoring 3,16 0,96 -7,33 Link Bilgisayar 28,70 0,91 -9,17 Logo Yazılım 43,08 -1,19 38,34 Lokman Hekim Sağlık 10,19 0,89 43,57 Lüks Kadife 46,72 0,26 62,71 Makina Takım 3,21 0,00 -5,87 Manas Enerji Yönetimi 15,64 0,51 Margün Enerji 8,44 1,20 Marka Yatırım Holding 4,23 0,48 -34,21 Marmaris Altınyunus 177,80 1,02 60,04 Marshall 251,10 0,40 -18,13 Martı GMYO 0,93 3,33 -63,58 Martı Otel 1,68 -1,18 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 22,66 1,52 Mavi Giyim 70,20 -0,99 36,02 Mazhar Zorlu Holding 32,24 0,50 2,41 Meditera Tıbbi Malzeme 34,26 -0,12 Mega Polietilen 5,06 0,40 -33,94 Menderes Tekstil 2,06 0,00 -33,33 Mercan Kimya 10,16 0,59 Merit Turizm 28,78 9,93 177,82 Merko Gıda 4,62 0,65 -46,53 Metemtur Yatırım 3,13 2,96 -61,29 Metro Holding 1,30 1,56 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,75 0,36 -4,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 34,28 -0,46 -19,91 Milpa 3,94 1,29 -14,35 Mistral GMYO 4,47 0,00 -5,10 MLP Sağlık 26,22 2,82 31,96 MMC San. ve Tic. Yat. 5,55 -0,72 20,65 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,09 3,50 -40,17 Mondi Tire Kutsan 9,13 0,77 20,13 Nasmed Egepol 5,20 0,78 Naturel Enerji 33,62 4,09 -5,32 Naturelgaz 7,33 1,10 Net Holding 4,38 0,23 27,70 Netaş Telekom. 17,43 1,81 -37,93 Niğbaş Niğde Beton 7,82 -0,76 -84,96 Nuh Çimento 44,04 -0,09 -8,30 Nurol GMYO 14,89 0,47 104,25 Odaş Elektrik 1,43 2,14 -51,08 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,01 1,45 Orge Enerji Elektrik 5,89 1,90 27,70 Orma Orman Mahsulleri 26,70 0,75 81,39 Osmanlı Menkul 24,56 2,42 -20,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,78 1,14 -23,73 Otokar 350,90 1,95 15,32 Oyak Çimento 6,77 1,04 -22,89 Oyak Yat. Ort. 6,85 0,29 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 28,40 -0,98 Oylum Sınai Yatırımlar 7,94 0,51 68,58 Özak GMYO 5,15 0,59 0,98 Özbal Çelik Boru 16,48 0,67 151,60 Özderici GMYO 1,62 0,62 -27,03 Özerden Plastik 7,34 0,55 -18,44 Pamel Elektrik 64,70 1,25 203,47 Panora GMYO 6,31 -0,47 7,48 Papilon Savunma 12,97 0,54 -42,96 Park Elek.Madencilik 4,90 1,24 -8,75 Parsan 31,08 4,02 27,90 Pegasus 78,90 0,64 5,76 Peker GMYO 0,98 1,03 -58,11 Penguen Gıda 3,56 2,01 -29,50 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 195,00 2,63 Pera GMYO 1,43 2,88 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 23,46 -0,17 28,00 Petkim 6,68 1,37 34,14 Petrokent Turizm 3.530,00 0,57 289,45 Pınar Et ve Un 16,48 1,67 -24,69 Pınar Su 3,91 1,30 -3,79 Pınar Süt 16,60 1,53 -26,39 Plastikkart 18,32 -0,81 28,61 Polisan Holding 2,76 1,47 -28,21 Politeknik Metal 327,40 0,24 -19,30 Prizma Press Matbaacılık 3,90 0,00 -28,83 QNB Finans Fin. Kir. 64,05 0,16 -48,88 QNB Finansbank 33,82 0,12 -51,93 QUA Granite Hayal Yapı 10,95 0,55 Ral Yatırım Holding 5,41 -3,39 21,85 Ray Sigorta 9,75 -1,02 -36,89 Reysaş GMYO 2,83 0,71 -12,70 Reysaş Lojistik 5,12 0,20 -1,04 Rhea Girişim 1,88 2,17 -49,46 Rodrigo Tekstil 14,30 2,51 4,30 Royal Halı 3,03 1,00 -11,92 RTA Laboratuvarları 21,24 1,72 -29,85 Sabancı Holding 10,84 1,12 -1,69 Safkar Ege Soğutmacılık 7,23 1,54 -33,55 Sanel Mühendislik 4,93 -0,20 44,15 Sanifoam Sünger 27,68 6,46 103,53 Sanko Pazarlama 10,00 1,11 7,90 Saray Matbaacılık 3,89 1,04 -55,64 Sarkuysan 15,79 5,69 81,55 Sasa Polyester 29,88 1,70 99,41 Say Yenilenebilir Enerji 21,62 1,50 154,05 Sekuro Plastik 19,12 1,16 36,96 Selçuk Ecza Deposu 8,80 0,11 -34,48 Selçuk Gıda 4,25 -0,47 -14,66 Selva Gıda Sanayi 8,55 4,27 Senkron Güvenlik 29,00 0,21 10,43 Serve Film Prodüksiyon 14,60 0,00 -8,75 Servet GMYO 68,40 1,63 -12,76 Seyitler Kimya 15,51 0,58 15,20 Silverline Endüstri 5,16 1,57 -40,00 Sinpaş GMYO 3,99 0,25 -4,55 Smartiks Yazılım 5,23 0,00 -40,97 Sodaş Sodyum Sanayii 24,08 1,35 -8,57 Söktaş 3,03 0,66 -6,79 Sönmez Filament 26,70 1,37 -49,80 Sönmez Pamuklu 13,50 -0,22 -43,75 Sumaş Suni Tahta 83,50 0,00 63,69 Şeker Fin. Kir. 4,86 1,46 -24,06 Şekerbank 1,01 1,00 -33,11 Şişe Cam 8,64 0,70 20,68 Şok Marketler Ticaret 11,15 0,54 -10,66 T. Halk Bankası 4,41 0,92 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,00 2,42 -29,17 T.S.K.B. 1,27 0,79 -27,28 T.Tuborg 15,81 0,00 -10,83 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,84 127,92 Tat Gıda 10,10 0,10 -12,64 TAV Havalimanları 26,06 1,16 22,35 Tek-Art Turizm 1,25 1,63 -38,12 Tekfen Holding 15,13 2,72 -7,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,22 0,48 -28,17 Temapol Polimer Plastik 14,32 0,70 24,52 Tetamat Gıda Yatırımları 188,10 0,27 -13,04 TGS Dış Ticaret 15,08 0,47 18,65 Tofaş Oto. Fab. 59,35 -0,67 92,00 Torunlar GMYO 3,79 1,88 -2,82 Trabzon Liman 31,10 6,00 -3,18 Trabzonspor Sportif 4,87 9,93 99,59 Trend GMYO 6,32 0,32 -49,72 TSKB GMYO 2,96 1,02 -38,67 Tuğçelik 13,16 1,15 62,87 Tukaş 6,76 0,90 -30,24 Turcas Petrol 3,61 1,12 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık 11,85 1,98 Turkcell 15,79 -0,13 3,22 Tümosan Motor ve Traktör 15,99 1,52 13,65 Tüpraş 141,00 -0,56 30,56 Türk Hava Yolları 14,45 1,19 11,93 Türk İlaç Serum 10,29 0,39 Türk Prysmian Kablo 22,16 4,23 83,71 Türk Telekom 7,57 0,53 -4,17 Türk Traktör 174,70 1,28 2,54 Türker Proje Gayrimenkul 137,20 0,51 21,52 Türkiye Sigorta 5,16 0,19 -16,48 Ufuk Yatırım 22,20 0,00 65,67 Ulaşlar Turizm Yat. 3,94 -0,76 -7,08 Ulusoy Elektrik 51,10 0,10 -0,49 Ulusoy Un Sanayi 5,27 0,76 3,57 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,66 1,22 -29,06 Utopya Turizm 19,40 2,11 -50,00 Uzertaş Boya 29,86 -0,53 -47,24 Ülker Bisküvi 19,70 0,36 -11,73 Ünlü Yatırım Holding 5,76 1,41 Vakıf Fin. Kir. 6,60 2,01 93,66 Vakıf GMYO 1,55 0,65 -35,38 Vakıf Yat. Ort. 6,08 0,83 -17,39 Vakıflar Bankası 3,40 0,89 -27,81 Vakko Tekstil 9,37 0,64 49,53 Vanet Gıda 5,92 3,68 -23,42 VBT Yazılım 20,78 -0,57 Verusa Holding 46,10 0,22 2,26 Verusaturk Girisim 20,18 0,20 54,66 Vestel 25,06 0,40 39,67 Vestel Beyaz Eşya 6,07 0,50 36,76 Viking Kağıt 6,36 -0,63 -29,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,61 0,77 -12,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,42 0,73 -15,95 Yataş 13,11 2,34 -7,35 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 0,31 -26,36 Yeni Gimat GMYO 14,97 -0,47 29,14 Yeo Teknoloji 68,40 -0,73 Yeşil GMYO 0,91 2,25 -34,06 Yeşil Yapı 1,09 1,87 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,11 2,43 -50,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.730,60 0,31 -37,63 Yonga Mobilya 18,90 0,00 -36,55 Yükselen Çelik 5,21 1,17 0,28 Yünsa 12,04 -1,23 -13,33 Ziraat GMYO 1,66 0,00 Zorlu Enerji 1,66 -3,49 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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