PANKOBİRLİK'te Konuk görevi Erkoyuncu'ya devretti

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin (PANKOBİRLİK) pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 48. Olağan Mali Genel Kurulu ile 49. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Birliğin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirildi. 21 yıldır PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Recep Konuk, görevini Ramazan Erkoyuncu'ya devretti.

Genel Kurula 31 Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Şeker'i temsilen Dr. Erkan İçöz katıldı. Genel Kurul'da gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan teşekkül ettirildi ve Balıkesir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasan oybirliği ile Divan Başkanlığı'na seçildi. 21 yıldır Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Recep Konuk'un Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı'nın ardından PANKOBİRLİK'teki görevini de devrettiği Genel Kurul'da Divanın oluşmasından sonra kürsüye gelen Pankobirlik Genel Müdürü Ayhan Işık, birlik faaliyetlerini anlattı ve tüm çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

PANKOBİRLİK'in kooperatiflere ve pancar üreticisine piyasa şartlarına göre uygun fiyatlarla üre ve DAP gübresi kullandırmak için doğrudan ithalat gerçekleştireceğini, bu çerçevede 400 tona yakın üre gübresinin ithalatını gerçekleştirdiklerini, DAP gübresi ithalatı için de tescil işlemlerinde son aşamaya geldiğini ifade eden Genel Müdür Işık, "2019 döneminde 395 bin ton katı gübre tedarikimiz 2020 döneminde yaklaşık yüzde 10 artarak 430 bin ton seviyesinde olmuş, 2019 Faaliyet Döneminde motorin tedarikimiz 17 milyon litre iken 2020 Faaliyet Dönemimizde yüzde 24 artarak 21 milyon litreye yaklaşmıştır. 2019 Faaliyet Döneminde gerçekleşen 293 bin ton yem ve yem katkı maddeler, tedarikimiz 2020 yılında yüzde 2 oranında artarak 298 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 2019 Faaliyet Döneminde gerçekleşen 97 milyon TL Tarım Alet ve Makine tedarikimiz 2020 Faaliyet Döneminde yüzde 120 oranında artış göstererek 214 milyon TL seviyesine yükselmiştir" dedi.

"21 yılın sonunda ben direksiyondan ayrılıyorum, ama yine aynı arabadayım"

Genel Müdür Işık'ın ardından kürsüye gelen ve 21 yıllık görev süresinde birliğin hizmetlerindeki değişimi rakamlarla özetleyen Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, "21 yılın ardından bir tazelenmeye, budanmaya ihtiyacımız vardı. 21 yılın sonunda ben direksiyondan ayrılıyorum, ama yine aynı arabadayım. Sadece arabanın içinde oturacağım koltuk değişiyor" dedi.

Tüm kooperatiflerin ortak sorunu olan bir meseleyi yaptıkları girişimlerle çözdüklerini ve yapılan kanun değişikliği ile Kooperatif Satış Mağazalarının hem ortak dışı satış, hem de faaliyet konusu dışında ürün satışı yapma imkanına kavuştuğunu belirten Başkan Konuk, "Yapılan onlarca somut iş, girdi tedarikinde artan etkinliğimiz bir yana benim en büyük başarım, 31 Kooperatifin sağladığı el ve gönül birliği oldu. Van sarsıldı, Malatya, Elazığ, Konya, Kayseri, Balıkesir kooperatiflerimiz ortaklarımız sallanmasın diye hep birlikte el uzattı. Konya'da oklar ortaklarımızın yatırımlarını hedef aldı, Ilgın, Ereğli, Alpullu, Kırşehir, Afyon, Burdur, Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Erciş, Kastamonu, Adapazarı, Uşak, Balıkesir, Dinar, Sivas, Kayseri, Yozgat, Ankara, Elbistan, Turhal, Bor, Çorum, Muş, Eskişehir, Samsun, Kütahya, Amasya destekleriyle Konya'daki pancar üreticisine kalkan oldular. 21 yılda yaptığın en büyük iş nedir derseniz işte bu birliktir. Çünkü bizim ortak paydamız şeker pancarıdır. Biz hepimiz pancarcıyız. Konyalılığımız, Kayserililiğimiz, Yozgatlılığımız, Amasyalılığımız pancarcılığımızdan sonra gelir ve biz bu dönemde memleketçiliği bir kenara koyup bir olur bir hareket eder, tek ses, tek yürek olursak zorlukları daha kolay aşacağımızı keşfettik. 31 kooperatif benim arkamda dimdik durmasaydı benim sesim cılız çıkar mücadele verdiğimiz parası, lobisi ve daha nice silahı olan pancarın karşısındaki karteller ile baş edemez, onlara geri adım attıramazdık. Eğer bugün dünyanın hiçbir yerinde Pazar kaybetmeyen pancar şekerinin tam karşısında yer alan bir ürün gurubunun Türkiye'de kotası düşürüldüyse bu 31 kooperatifin safları sık tutmasının, omuz omuza vermesinin sonucudur. Eğer bugün billboardlarda, televizyonlardaki reklamlarda, gazete ilanlarında, ürün ambalajlarında, hatta ve hatta pastahane, lokanta camlarında 'tatlılarımızda, içeceklerimizde pancar şekeri kullanılmaktadır' ya da 'pancar şekerinden' yazıyorsa bizim Türkiye'nin dört bir yanında tek ses olmamızdandır. Siz safları sıkı tuttunuz aramıza ayrılığı kaşıyacakların girmesine müsaade etmediniz, tek ses oldunuz sesimizin arasına yabancı ve yalancı sesler karışamadı. Türkiye'nin dört bir tarafında pancar tarlasını ve pancar üretimini koruyan bu el ve gönül birliğidir" diye konuştu.

"Türkiye'nin pancar şekerinden de pancar üretiminden de vazgeçmemesini sağlayacağız"

Konuk konuşmasının devamında, "Bugün bir seçim yapacağız sizden ricam seçilecek arkadaşımızın arkasında da aynı şekilde durmanız, el ve gönül birliğimize zeval gelmesine müsaade etmemenizdir. Çünkü buna dün olduğu gibi bugün de yarın da ihtiyacımız var. Hatta bugün belki dünkünden daha çok ihtiyacımız var. Bunu şunun için söylüyorum şeker sektörünün önünde halledilmesi gereken halledilmezse önce şeker fabrikalarını sonra pancar tarlasındaki üretimi etkileyecek ciddi bir risk var. Şeker fiyatları. Eğer şeker fiyatları artan maliyetler göz önüne alınarak revize edilmez ise bu durum fabrikaların ayakta kalamamasına, fabrikalar ayakta kalamazsa tarlada pancar üretilememesine sebep olacak kadar ciddi bir durumdur. Yani pancar şekeri kaybederse, pancar tarlaları da yeşermez. Özelde pancar ve pancar şekeri üretimi genelde tarımsal üretim ve gıda üretimi riskin göze alınamayacağı birkaç sektörden ve alandan biridir. Bir millet, bir devlet ordusu olmadan nasıl vatan toprağını koruyamazsa, bir millet, bir devlet kendi gıdasını kendisi üretmeden hayatta kalamaz. Toplum hayatında birçok alanda hata yapabilir, sonra düzeltebilirsiniz. Ancak bazı sektörlerde, bazı işlerde hata yapma lüksü yoktur. Vergi dairesi hata yapar düzeltilir. Sanayi de hata yaparsınız düzeltirsiniz. İnşaatta hata yaparsınız yıkar yeniden inşa edersiniz. Ancak güvenlik, sağlık ve gıda da hiçbir ülkenin hata yapma, ihmal etme, önlem almama lüksü yoktur. Gıda ve gıda üretiminin başladığı tarlada tapanda, ahırda ağılda hatanın bedeli ağırdır. Üretilmezse dışardan bulunur diyebilirsiniz. Bulursunuz da ama o zaman da bağımsızlığınızdan taviz verirsiniz, farkına bile varmazsınız. Kaldı ki hazıra dağ dayanmaz demiş atalarımız. Türkiye'nin hazır yemesine yetecek ne altın tepeleri ne de petrol dağları var. O nedenle görevi devralacak arkadaşımızın arkasında sıra dağlar gibi duracağız. Türkiye'nin pancar şekerinden de pancar üretiminden de vazgeçmemesini sağlayacağız, pancar şekeri sanayinde ve pancar üretiminde krizi ellerini ovuşturarak bekleyen lobilerin hevesini yine kursaklarında bırakacağız" şeklinde konuştu.

"31 kooperatifimiz ve şeker sanayini temsil eden Derneğimiz ile birlikte biz düne göre daha güçlüyüz"

Recep Konuk, "Emaneti devralacak arkadaşımızın eminim ajandasında yazan ilk iş budur. 31 kooperatifimiz ve şeker sanayini temsil eden Derneğimiz ile birlikte biz düne göre daha güçlüyüz ve daha önce aştığımız krizler de düşünüldüğün de daha tecrübeliyiz. Nöbeti devralacak arkadaşlarım ile PANKOBİRLİK'teki mesai arkadaşlarıma da bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Önce mesai arkadaşlarıma sesleneceğim. Aynı gayretinizi, aynı samimiyetinizi ve PANKOBİRLİK'te oluşturduğumuz çalışma ahlakını sıkı sıkıya muhafaza edin. Çünkü bu kurum sadece bir işyerinden ibaret değildir. Bu kurum yüzbinlerce ailenin işine, aşına, tarladaki alın terine bekçilik yapan merkez kaledir. Bu kalenin surlarında gedik oluşur, bu kale viraneye dönerse, Türkiye'nin dört bir tarafındaki pancar üreticisinin hisarları istila edilir. Nöbeti devralacak arkadaşımıza da sözüm şudur. Bu kurum 21 yıl boyunca guguk kuşlarını yuvasından da çiftçinin tarlasından da uzak tuttu, şimdi dikkatli olma dikkat etme yükümlülüğü sizdedir. Bilir misiniz guguk kuşunu. Bu kuş, kuşlar aleminin en düzenbaz kuşu. Guguk kuşu yumurtasını küçük kuşların yumurtalarının arasına bırakan kurnaz bir kuş. Yumurtasının kuluçka süresi, yuvanın asıl sahibinin yumurtalarının kuluçka süresinden kısa. Yani önce guguk kuşunun yavrusu yumurtadan çıkıyor. Çıkan yavrunun ilk işi diğer yumurtaları yuvadan atmak. Guguk kuşunun yavrusunu kendi yavrusu sanan serçe, sığırcık yavruyu beslemeye başlıyor. Yavrunun cüssesi bir haftaya kalmadan anne babalık yapan kuşun cüssesini geçiyor ve sürekli yemek istiyor. Zavallı sığırcık, serçecik karı koca buna yemek yetiştireceğiz diye dört dönüp duruyor. Bu kurumda emaneti taşıyacak olanın birinci görevi ortaklarımıza guguk kuşlarını besletmemektir. Guguk kuşlarını yuvamızdan uzak tutmaktır. Hem girdi tarafında hem ürünün pazara çıkışı sürecinde. Bu kurum ve kooperatiflerimiz hem girdilere müdahil olarak hem ortaklarımızın ürettiği ürünleri pazarda doğru konumlandırarak yaptı, nöbet değişiminden sonra da aynı kararlılığı sürdüreceğimizden ben eminim. Sözlerime son verirken, yıllar sonra üçüncü katta sadece duvardaki fotoğrafımla değil yaptıklarımla ve kuruma varsa kattıklarımla da hatırlanabilirsem bunun benim gibi bir fani ve çocuklarım, torunlarım için taşınacak en büyük onur olacağını belirtir, görevi devralacak arkadaşlarımıza Rabbimin hayırla anılacak işler yapmayı nasip etmesi temennisiyle hepinizi saygıyla selamlarım" diye konuştu.

Yeni başkan Ramazan Erkoyuncu oldu

Konuşmaların ardından yapılan oylamalarda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edilirken faaliyet yılına ait hesaplar da oybirliği ile tasdik edildi. Türkşeker'le birlikte 32 ortağın tam katılımı ile gerçekleştirilen Genel Kurulda seçimlere tek liste ile girildi. Genel kurulda, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine 4 yıl süreyle, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, Erciş Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Faruk Ünal, Samsun Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Osman Yıldırım, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Zafer Arpacı, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Üyesi Ramazan Ülker, Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Genç, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sebahattin Karasakal seçilirken, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Balık, Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Naim Polat, Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yılmaz Gürcan seçildi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Yapılan seçimlerin adından genel kurula bir teşekkür konuşması yapan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu genel kuruldaki birlik ve beraberlik ortamına teşekkür ederek başladığı konuşmasında "seçime tek liste gidilmesinde emeği, katkısı olan Elbistan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Aslan'a teşekkür ederim. Bizim gibi kurumlarda esas olan, öncelikli olan adalet ve temsil noktasında eşitliktir. Bu kurumda Türkşeker ile birlikte 32 kooperatifimiz yönetimde temsil edilsin edilmesin herkes ev sahibidir. Bunu seçilenlerin söylediği gibi popülist bir ifade olarak kullanmıyorum, bunu yürekten söylüyorum. Hepimizin bu kurumun işler ile ilgili ortak emeği ortak gayreti gerekiyor Bizim yönetim kurulu olarak birinci önceliğimiz bu birliği adaletle ve herkese eşit hizmet götürerek sağlamak, muhafaza etmek olacak. Bizim görevimiz işimizi iyi yapmak. Ama size de bir görev düşüyor, düzensiz ve savurgan bir şekilde yönetirsek bizi uyarmak sizin göreviniz, uyarmazsanız vebali sizin üstünüzedir. Tekraren ve tüm samimiyetimle söylemek istiyorum, herkes bu evin sahibi, bu ev herkese aittir. Birlikten kuvvet doğar, beraber bu işi hep birlikte yönetelim diyerek bana güvenen 31 kooperatifimize ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizi mahcup etmemek için elimden geleni tüm samimiyetimle yapacağım, çok çalışacağım ve kurumumuzu inşallah elbirliği ile daha yukarılara taşıtacağız" dedi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen seçildi. - KONYA