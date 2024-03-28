TÜRKPATENT Şubat ayı Faydalı Model başvuru verilerini yayımladı. Erzurum'dan Şubat ayında 1, bu yılın ilk iki ayı toplamında ise 2 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl başvuru sayısı düzeyinde Bölge illeri içinde Elazığ'ın ardından 2, ülkede ise 14'üncü sırayı aldı.
Veriler üzerinden DOSİAD tarafından yapılan araştırmaya göre Şubat ayında Erzurum'dan 1, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 2, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 16, ülkede ise 210 faydalı model başvurusu yapıldı.
2024 yılının ilk iki ayında Erzurum'dan 2, KUDAKA istatistiki Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 3, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 18, ülkede ise 377 Faydalı model başvurusu kaydedildi. Erzurum'un 2 aylık düzeyde faydalı model başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 11.1'lik dilim oluşturdu.
Doğu'dan 4 İl başvuru yaptı
Bu yılın ilk iki ayında Doğu Anadolu Bölgesinden yalnızca 4 ilden faydalı model başvurusu yapıldı. Başvuru kaydedilen iller Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Malatya olarak bildirildi. Verilere göre Elazığ'dan 14, Erzurum'dan 2, Erzincan ve Malatya illerinden ise 1 faydalı model başvurusu gerçekleşti.
Erzurum 14'üncü sırada
Erzurum bu yılın ilk iki ayı kaydında faydalı model başvuru sayısı ölçeğinde 14'üncü sırada yer aldı. Ülkede faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Elazığ, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Samsun, Antalya, Balıkesir, Adana, Denizli, Tekirdağ, Eskişehir, Isparta, Aksaray, Çorum, Hatay, Kütahya, Muğla, Tokat, Yalova, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Niğde olarak açıklandı. - ERZURUM
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum, Faydalı Model Başvurularında 14. Sırada - Son Dakika
İklim değişikliğine bağlı mevsim değişiklikleri ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımı, tarlalar ve bahçelerde bal üretiminde kayba yol açıyor. Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Şükrü Gedik, arıcılığın iklim değişikliğinden ve tarım ilaçlarının etkilerinden olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Arıcılar, kuraklık nedeniyle çiçeklerin az olması ve tarım ilaçlarının arılara zarar vermesi sebebiyle yeterli bal alamamaktadır. İklim değişikliği arıların direncini düşürmekte ve bal üretimini azaltmaktadır. Tarım ilaçlarının ise arı ölümlerine neden olduğu ve ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekilmedik alan kalmaması için harekete geçen Kaymakam Yüksel Ünal, 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Kaymakam Ünal, böğürtlen yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Muhtarlar da bu girişimden memnuniyetlerini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in gücünü inovasyondan alan kalkınma stratejisine bağlı kalacağını ve bilimsel ve teknolojik inovasyonlar yoluyla endüstriyel inovasyonu teşvik edeceğini belirtti. Zhao ayrıca, Çin'in diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye, yeni ekonomik büyüme noktaları geliştirmeye ve yapay zeka sektörünün sağlıklı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin lider konteyner terminali Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2007'den bu yana 25 milyonuncu (TEU) konteynerini elleçleyerek yeni bir kilometre taşına imza attı. MIP, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçleyecek.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, üreticilere teslim edilmek üzere 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi verildi. Fide dağıtım törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir ve muhtarlar katıldı. Ünal, köylerde ekilmedik alan kalmasın, köyler böğürtlenle renklensin diye bir proje başlattıklarını söyledi. Kırsal bölgelerdeki çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince deneme amaçlı olarak 27 köyde her haneye ikişer adet fide verileceğini belirtti.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ETSO'nun Şubat Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu onaylandı. Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Mart ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasında, ETSO'nun sosyal sorumluluk anlayışıyla ramazan yardımlarını ve diğer faaliyetleri anlattı. Toplantı, Meclis üyelerinin dilek ve temenniler kısmıyla sona erdi.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile Gediz ilçesinde boş bekleyen veya nadasa bırakılan atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılmak amacıyla 153 çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli farklı çeşitlerde tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtımda 111 çiftçiye yüzde 50 hibeli 11 bin 250 kg nohut tohumu, 18 çiftçiye yüzde 50 hibeli 240 kg ayçiçeği tohumu ve 24 çiftçiye yüzde 75 hibeli 352 kg sorgum tohumu dağıtıldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve bahçelerindeki ağaçlarda liken oluşumlarını gözlemlemek amacıyla arazi kontrolleri gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?