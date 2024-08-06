İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO\'su: Fiyatlar Avrupa\'daki havalimanlarından daha pahalı değil

Ekonomi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO 'su Alp Er Tunga Ersoy, havalimanındaki yemek yerlerinin fiyatları ile ilgili "Esasında fiyatları euro bazına çevirirseniz Avrupa'daki havalimanından çok daha pahalı değiliz aynı fiyatlar" dedi. Yeni bir terminal binasına ihtiyaç olduğunu belirten Ersoy, yeni terminal binasının inşaasını yapmak istediklerini, hem operasyonel hem de finansal olarak hazır olduklarını, ilgili makamların süreci başlatmasını beklediklerini ifade etti. Ersoy, yeni terminal binası açıldığında yolcu kapasitesinin 15-20 yıl içerisinde 80 milyona ulaşabileceğini aktardı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen toplantında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"35 MİLYON EURO YATIRIMLA 24 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Sabiha Gökçen CEO'SU Alp Er Tunga Ersoy, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında "Bu sene 35 milyon euro yatırımla 24 projeyi hayata geçirdik. Amacımız girişten başlayarak uçağa kadar yolcuların sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak. Bu kapsamda hem metro girişi, hem de ana girişlerdeki X- Ray sayısını arttırdık ve alanları büyüttük. Özellikle otel tarafından ve eski terminale park eden yolcularımızın girişi rahat olsun diye giriş kata bir giriş kapısı daha ekledik. X-Ray ve pasaportun yerini değiştirdik ve duty free alanını biraz daha sağ tarafa alarak pasaport kabinlerini yerleştirdik. Hem X-Ray'in hem de pasaport alanının önünde bir havuz alanı yarattık. Hem giden de hem gelende e- pasaport sayısını arttırdık. Dış hatlarda pasaport sayısını arttırdık. Bu sayede yolcularımızın geçişleri rahatladı. Bazı ticari alanları da kaldırarak yolcu geçişini rahatlatacağız. GATE bölgesinde ölü nokta dediğimiz kimsenin kullanmadığı yerleri yeniden tasarlayıp kullanıma katarak bekleme alanlarının kapasitesini büyüteceğiz. Hem de yolcunun yürüdüğü alanı genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"OTOPARKIMIZIN KAPASİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ"

Tuvaletleri yenilediklerini ve otopark kapasitesini yükselttiklerini ifade eden Ersoy, "Tuvaletlerden şikayet vardı. Bunları yenilemeye başladık. 6 tanesi bitti 4 tanesini bu sene bitireceğiz. Gün içerisinde 130 bin kişinin kullandığı 24 saat çalışan bir yerde mahalleri kapatıp tamirat yapmak veya yenilemek çok kolay değil. Biz hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. 24 proje aynı anda devam ediyor. Otoparkımızın kapasitesini yükseltiyoruz. 5 bin 300 araçlık otoparkımıza, bin 100 araçlık ilave yapıyoruz. İnşallah 4 ay içerisinde bitecek. İlerleyen dönemlerde de yolcuların konforunu daha çok arttıracak çözümlerimiz var. Bir tanesi yol bulma. 'Way Finding' denilen ve yolcuya girişten itibaren yol gösteren levhalar. Dijital ekranlara daha fazla önem vereceğiz ki daha fazla bilgi olsun. Girişlerde gene yolcu yönlendirme ekranlarımız var. Bunları daha efektif hale getireceğiz" dedi.

SLOT'ları daha verimli kullanmayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, "DHMİ'nin SLOT Koordinasyon Merkezi ve hava yolları ile görüşüyoruz, SLOT'ları daha verimli kullanıp yeni hava yolları ile frekans artışı yapmak istiyoruz. İkinci pist devreye girdi. Ancak gece çalışmıyor. Gece çalışmaya başlamasıyla beraber hava tarafında bir rahatlık olacak. Terminaldeki bu rahatlamayı sağlayınca yolcularımızın geçişi buradan daha hızlı ve daha konforlu olacak" ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR YOLCU SAYISINDA YÜZDE 18'LİK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

Yolcu kapasitesinin artırılması ve hedefleri ile ilgili konuşan Ersoy, "Geçen sene iç ve dış hatlar beraber 37.1 milyon yolcu kullandı. Bu sene yüzde 18'lik bir artış var. Avrupa'da kendi kategorimizde en yüksek yolcu artışı gösteren ikinci havalimanıyız. Yılsonuna kadar yüzde 18'lik bir artış bekliyoruz. Kapasitemiz şu anda 41 milyon. Yakın zamanda bu kapasiteye ulaşırız" dedi.

"AMACIMIZ BURADAN YOLCULARIN EN KISA ZAMANDA UÇUŞUNU SAĞLAMAK"

Son dönemlerde yaşanan uçuşların gecikmesi ve yolcu yoğunluğu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, "Burada entegre bir sistem var. Amacımız buradan yolcuların en kısa zamanda uçuşunu sağlamak. Ancak tabii başka etkenler de var. Avrupa hava sahasının hem Avrupa Şampiyonası hem Olimpiyatlardan dolayı fazla kullanılması, Rusya- Ukrayna savaşından dolayı kapalı olan koridorun buraya aktarılması burada gecikmelere sebep oluyor. Ancak havayollarımız önlemlerini aldı. 1 ay öncesine kıyasla bugün çok daha iyi 'on time' performanslar var. Avrupa'da bile temmuz ayındaki en yüksek zamanında kalkış yüzde 56 civarında. Bugün hava yollarımız bunu yüzde 80'lere çıkarttılar" diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ HAVALİMANINDAN ÇOK DAHA PAHALI DEĞİLİZ"

Havalimanında yer alan yemek yerlerinin fiyatları hakkında konuşan Ersoy, "Esasında fiyatları euro bazına çevirirseniz Avrupa'daki havalimanından çok daha pahalı değiliz aynı fiyatlar. Ama bunun yanında bizim yolcularımızın bütçesine göre koyduğumuz otomat makinelerden özellikle su, kahve, sandviç gibi temel ihtiyaçları daha düşük fiyata alınabiliyor. Havalimanları genellikle yolcuların bütçesine göre düşükten yükseğe doğru değişik konseptleri hayata geçirirler. Bizim havalimanımızda da bunu bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

"BİZ İSTANBUL'UN YÜKÜNÜ KALDIRIYORUZ"

İGA ile iş birliği yapabileceklerini belirten Ersoy, "Biz İstanbul'un yükünü kaldırıyoruz. Geçen sene 20.2 milyon yolcu geldi. 16 milyon da İstanbul'da yaşayan var. Böyle bir metropolde iki havalimanı olarak bu yükü kaldırıyoruz. O bakımdan ilerleyen dönemlerde hatta iş birliği dahi yapabiliriz" dedi.

"YENİ TERMİNAL AÇILDIĞI ZAMAN 80 MİLYON YOLCUYA ULAŞILABİLİR"

Yapılması planlanan terminal binası ile ilgili Ersoy, "Yeni terminal binası için Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kararını bekliyoruz. Yaklaşık 45 milyon kapasiteli bir terminal binası düşünülüyor. Sonraki süreçte ihtiyaçlara göre, yapılan yolcu sayısı tahminlerine göre bu rakam daha da büyür çünkü yeterli yerimiz var. İki pistin arasına yapılacak ikinci terminalle ilki birbirine tren hattı ile bağlanacak. Tasarım aşamasında şu an için. Sabiha Gökçen esasında bu yeni pist açıldığından beri hava tarafında kapasiteyi artırdı. Terminal de açıldığı zaman, çok rahat önümüzdeki 15-20 yılda 80 milyon yolcuya ulaşabilir" diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 2023 yılını 37,1 milyon yolcu rekoru ile tamamladı.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe)'un açıkladığı Haziran 2024 hava trafik raporuna göre yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 19.835.915 kişiye ulaştı. ISG, ACI EUROPE'un yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan 'mega havalimanları' kategorisinde pandemi öncesine (2019 yılının ilk yarısı) kıyasla ilk yarıda yolcu trafiğinde yüzde 18,5 ile en yüksek artışı bildiren 2. havalimanı oldu. Bu yılın ilk 7 ayında ISG toplam 23.5 milyon yolcuyu misafir etti (Dış hat: 12.2 m (yüzde 52), İç hat : 11.3m (yüzde 48)).

ISG, 40 iç hat ve 125 dış hat bağlantısı ile toplam 165 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor. 47 hava yolu şirketiyle 55 ülkede 125 dış hat noktasına bağlantı sağlanıyor. Havalimanı aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ikinci taşıyıcısı Pegasus Hava Yolları ve yüzde 100 THY iştiraki AJet'in ana üssü durumunda.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 Aralık 2023'te açılan ikinci pistin test çalışmaları sürüyor. 2024 yılında terminal tesislerini geliştirmek amacıyla yaklaşık 12 milyon euro yatırımla 'Yolcu Akışını İyileştirme Peojesi' (Decongestion Project) ve BHS (Şut Altı) projesiyle bagaj geçiş süresi hızlandı. Daha önce 88 adet olan X-Ray cihazlarına 22 adet ilave edilerek toplam sayı 110'a çıkarıldı.

Toplantının ardından Ersoy, gazetecilerle terminal binasını gezdi. Binaya ilişkin bilgi verilen gezi, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.