Pazarlamanın geleceği İstanbul\'da buluştu

World Marketing Summit (WMS) 2025, bu yıl İstanbul'un gözde mekânı Çırağan Sarayı'nda 18 Nisan 2025 Cuma günü gerçekleşti. Etkinlik, pazarlamanın dönüşümüne yön veren dünyaca ünlü isimlerin keynote konuşmalarıyla başladı. Prof. Philip Kotler, "Pazarlamanın Geleceği" başlıklı açılış sunumunda, Türkiye'nin inovatif kapasitesine ve kadın liderliğine duyduğu hayranlığı dile getirdi. Roger Hurni, davranışsal pazarlama ve değişen tüketici davranışları üzerine konuşurken; Prof. Timothy Coombs, kriz iletişimi, sürdürülebilirlik ve yöneticilerde artan ahlaki öfke konularına dikkat çekti. Ardından sahne alan Prof. David Aaker, markalaşmanın yıkıcı inovasyon çağındaki yeni sınırlarını anlattı. Zirvede konuşma yapan bir diğer önemli isim Roger Dooley ise nöropazarlama üzerine yaptığı sunumla, tüketici beyninin karar alma süreçlerine ışık tuttu.

Etkinlikte düzenlenen paneller, geleceğin pazarlama stratejilerini farklı perspektiflerden ele aldı. "Yapay Zekâ ve Pazarlama" panelinde Şule Güner'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Ömer Wilson görüşlerini paylaştı. "Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik" panelinde Esra Baykal'ın moderatörlüğünde Thomas Garvey, Ülkü Yüksel, Dr. İdris Onay ve Dr. Necip Özçer çevresel etki, marka sorumluluğu ve stratejik sürdürülebilirlik konularını tartıştı. "Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler" başlıklı panelde ise Neslihan Olcay'ın moderasyonunda Sertaç Ersayın, Zeynep Bortaçina Yener ve Kerem Ayırtman yeni nesil tüketici anlayışı ve yaratıcı pazarlama araçlarını değerlendirdi.

Zirvede kadın liderliğinin yükselişi ve Türkiye'nin dijitalleşme sürecindeki rolü sıkça vurgulandı. Kotler Impact & WMS Group CEO'su Sadia Kibria, Türkiye'nin dijitalleşme ve yaratıcılık yolculuğunun etkileyici olduğunu ve bu zirvenin ülkenin stratejik potansiyelini pazarlama dünyasına bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Buz Ajans Ajans Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, "Philip Kotler'in vizyonundan ilhamla, WMS 2025 pazarlamanın dönüşümünü yalnızca konuşmakla kalmadı; aynı zamanda onu hissettirdi" dedi. 27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Destinasyon Pazarlaması Strateji Danışmanı ve WMS 2005 Danışma Kurulu BaşkanıÖzgül Özkan Yavuz ise, "Türkiye'nin rekabet gücünü artırma, katma değerli ekonomiye geçme, küresel markalar çıkarma ve ihracat gelirlerini artırma yolunda bu tür etkinliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner ise zirveyi şu sözlerle değerlendirdi: "WMS 2025, sadece akademik değil aynı zamanda duygusal bir bağ kurduğum bir platform oldu. Türkiye'nin yaratıcı enerjisini, dünyayla paylaşmak çok değerliydi."

Doç. Dr. Gülşah Aydın Tolunay ise zirveye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "World Marketing Summit 2025, pazarlamanın dönüşümünü tüm boyutlarıyla ortaya koydu. İnovasyon, insan merkezlilik ve toplumsal etki ekseninde şekillenen bu büyük buluşmada yer almak, Türkiye'nin bu küresel vizyona ne kadar hazır olduğunu bir kez daha gösterdi." Aynı günün akşamında, World Marketing Summit 2025'in ardından düzenlenen Kotler Awards 2025 ödül töreniyle pazarlama dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Yaratıcılığı, stratejik vizyonu ve toplumsal etkiyi merkeze alan projelerin değerlendirildiği bu tören, Türkiye'nin küresel pazarlama arenasındaki güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.