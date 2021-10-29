Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız

Ticaret Bakanlığı'nın 'fahiş fiyatlar' nedeniyle 5 zincir markete müfettiş görevlendirmesinin ardından Rekabet Kurumu, söz konusu marketler ve tedarikçi firmalar hakkında soruşturma başlatmış ve temsilcilerin sözlü savunmasını almıştı. Kurum bugün itibarıyla ilgili soruşturmayı tamamlayıp nihai kararını açıkladı.

REKABET KURUMU KARARINA İLK TEPKİ MİGROS'TAN GELDİ

BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası veren Rekabet Kurulu'nun ses getiren kararına ilk tepki ise Migros'tan geldi. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Şirketimizin 20 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun COVID-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, 27 Ekim 2021 tarihindeki sözlü savunma toplantısına Şirketimizin de savunmasını yapmak üzere iştirak edeceği duyurulmuştu. Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda ve Şirketimize iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu'nun 21-53/747-360 sayılı 28.10.2021 tarihli kararında özetle;

MİGROS İÇİN YAKLAŞIK 520 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Yeni Mağazacılık A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş., Savola Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesini ihlal ettiğine,

Bu nedenle, Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75-TL; idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmiştir.

"ALEYHİMİZE YÖNELTİLEN HUSUSLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR"

Açıklanan kararda aleyhimize yöneltilen hususlar Şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini takiben, yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacaktır.

"FAALİYETLERİMİZ KANUNLARA VE YASAL DÜZENLEMELERE UYGUN ŞEKİLDE SÜRMEKTEDİR"

Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir.