Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız

Ticaret Bakanlığı'nın 'fahiş fiyatlar' nedeniyle 5 zincir markete müfettiş görevlendirmesinin ardından Rekabet Kurumu, söz konusu marketler ve tedarikçi firmalar hakkında soruşturma başlatmış ve temsilcilerin sözlü savunmasını almıştı. Kurum bugün itibarıyla ilgili soruşturmayı tamamlayıp nihai kararını açıkladı.
BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası veren Rekabet Kurulu'nun ses getiren kararına ilk tepki ise Migros'tan geldi. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Şirketimizin 20 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun COVID-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, 27 Ekim 2021 tarihindeki sözlü savunma toplantısına Şirketimizin de savunmasını yapmak üzere iştirak edeceği duyurulmuştu. Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda ve Şirketimize iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu'nun 21-53/747-360 sayılı 28.10.2021 tarihli kararında özetle;
Yeni Mağazacılık A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş., Savola Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesini ihlal ettiğine,
Bu nedenle, Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75-TL; idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmiştir.
Açıklanan kararda aleyhimize yöneltilen hususlar Şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini takiben, yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacaktır.
Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir.
Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasını bugün tamamladı. Kurul, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.
Kurumdan yapılan nihai karara ilişkin yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı; Koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 28.10.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-53/747-360 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
I. a) Yeni Mağazacılık A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Şok Marketler Ticaret A.Ş. arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı; yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün ve/veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri ve/veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma stratejileri yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği; böylelikle adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla, anılan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine,
b) Yukarıda adı geçen teşebbüslerle birlikte soruşturma tarafı tedarikçilerden Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'nin de kendi ürünleri bakımından söz konusu perakendeciler arasında raf fiyatları ve fiyat geçişleri konusunda danışıklılığın/koordinasyonun sağlanması ve bu danışıklılığın sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe dönük fiyatları ve fiyat geçiş tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık etmesi yönüyle açıkça perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt (hub and spoke) kartel görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu ihlal nedeniyle perakendeciler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu olduğuna,
c) Bu çerçevede Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in (Ceza Yönetmeliği) 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren
1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;
2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL
3. Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;
4. Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye (Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;
5. Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;
6. Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL idari para cezası verilmesine,
II. a) Sağlayıcı/tedarikçi konumundaki Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine,
b) Bu nedenle adı geçen teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Ceza Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrıca 2020 mali yılı sonunda oluşan Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren 11.105.499,32-TL idari para cezası verilmesine,
III. a) 1. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
3. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
4. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
5. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
6. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
7. Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
8. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.
9. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş
10. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
11. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
12. Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
13. Colgate- Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
14. Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
15. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
16. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
17. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
18. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
19. Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
20. Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
21. Dalan Kimya End. A.Ş.
22. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.
23. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. unvanlı teşebbüsler ve Gıda Perakendecileri Derneği tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,
b) Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesini teminen Başkanlığa yetki verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ İle karar verilmiştir.
Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız - Son Dakika Ekonomi