Sanayi Teknoloji Arama Konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Teknoloji Arama Konferansı gerçekleştirildi

Sanayi Teknoloji Arama Konferansı gerçekleştirildi

Mersin Ekonomi Zirvesi (MEZ) kapsamında ilki düzenlenen "Sanayi Teknoloji Arama Konferansı" iş dünyası ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz de bir konuşma yaptı.

22.11.2024 12:29
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Mersin Ekonomi Zirvesi (MEZ) kapsamında ilki düzenlenen "Sanayi Teknoloji Arama Konferansı" Prof. Dr. Mustafa Taşkın moderatörlüğünde, kamu, üniversite, yerel yönetimler, iş dünyası ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Mersin Üniversitesi Girişim Limanında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenecek olan Mersin Ekonomi Zirvesi; Mersin'in dört temel ekonomik odak noktası olan "Sanayi Teknoloji , Lojistik, Turizm ve Tarım" sektörlerindeki temel sorun, çözüm ve beklentilerin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden oluşan tüm ilgili sektör paydaşlarıyla masaya yatırılacağı sektörel arama konferanslarını kapsıyor.

Mersin Ekonomi Zirvesi çatısı altında yapılacak olan bu ortak akıl buluşmalarıyla ortaya çıkacak olan dört ayrı sektör raporuyla, Mersin ekonomisi "acil eylem planının" oluşturulması, Ticaret Bakanlı başta olmak üzere, tüm ilgili Bakanlıklarla iş birliği içinde bir aksiyon planının hazırlanması ve bütün bu süreçlerin yakından takibi ve Mersin için vizyon projeleri tartışılıp geliştirilmesi hedefleniyor.

VALİ YARDIMCISI DEMİRÖZ DE KATILDI

Mersin Ekonomi Zirvesi (MEZ) kapsamında ilki düzenlenen "Sanayi Teknoloji Arama Konferansı" program akışında Girişim Limanının tanıtımı yapılarak program akışı başladı. Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sanayi Teknoloji Arama Konferansı gerçekleştirildi

Mersin Ekonomi Zirvesi MEZ Genel Koordinatörü Kemal Kaçmaz Mersin Ekonomi Zirvesi yol haritası, Mersin Teknopark Genel Müdürü Nihan Baran, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Deniz Kaçmaz OSB'lerin güncel durumu hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi.

Sanayi Teknoloji Arama Konferansı Moderatörü Prof. Dr. Mustafa Taşkın'ın çalıştay formatına dair bilgilendirmeleri ve Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mesut Özcan'ın "Sanayi ve Teknoloji" alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulan sorunları derlediği sunumu ile birinci bölüm tamamlanarak ara verildi.

İkinci bölümde sanayi ve teknoloji sektörü ile ilgili sırasıyla Güncel Sorunların Tartışılması ve eklenmesi, Sorunların Önceliklendirilmesi, Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi ve Vizyon Projelerin Tartışılması, genel değerlendirme ve kapanış programı ile verimli bir faaliyet gerçekleştirildi.

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Son Dakika Ekonomi Sanayi Teknoloji Arama Konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika

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