Son dakika haberi: 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na 52 ülkeden yatırımcı katılacak

14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl 13-15 Ekim tarihlerinde Antalya ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Kongreye çok sayıda yerli ve yabancı katılımcının yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

52 ülkeden yüzlerce yatırımcı pandemiye rağmen fuara katılım sağlayacak. Çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların Türk şirketlerinin kendi ülkelerine enerji santrali kurmaları için anlaşma yapmak üzere fuara gelecekleri kaydedildi. EIF Enerji Kongresi ve Fuarı yönetimi Ticaret Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile gelen tüm heyetten aşı kartları ve PCR testleri istenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek olan 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, bu yıl 13-15 Ekim tarihlerinde, Akkuyu Nükleer-Rosatom ana sponsorluğunda, Antalya ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Fuar kapsamında dünya çapında ilgiyle takip edilen kongreye enerji konusunda tüm dünyanın takip ettiği yerli ve yabancı 50'yi aşkın konuşmacı katılacak. Geniş tasarımlı stantlarda sektör temsilcileri tasarım ve teknoloji avantajları ile yeni nesil teknolojilerini sergileme imkanı bulacak.

Bu yıl EIF Kongre Başkanı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, güneş enerjisinden verimli faydalanma solar tarlaların kurulması, enerjide yerli üretim, regülasyonların sağladığı imkanlar, karbon nötr önlemler ile doğaya saygılı ilerleyiş, finansman süreçleri ve global alanda Türkiye'nin enerjide önemli bir jeopolitik konumunda olması gibi birçok başlığın fuarda ele alınacağı bildirildi.

EIF ENERJİ KONGRELERİ BU YIL DA İLGİYLE BEKLENİYOR

Yıllardır düzenlenen EIF Uluslararası Enerji Kongreleri'nin sektöre yön verdiğini belirten EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek, "Her yıl düzenlenen kongreye bugüne kadar pek çok bakan, üst düzey bürokrat, özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. Enerjinin tüm dallarının ele alındığı kongrede bu yıl;?dijitalleşme, endüstri 4.0, elektrikli araçlar, enerji depolama gibi son yılların güncel ve yeni konuları üzerinde de durulacak. Üç gün sürecek kapsamlı bir kongre?olan EIF 2021'a?tüm sektörü davet etmekten mutluluk duyarım" dedi.

"GELECEK TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİDE"

Global Enerji Derneği ve Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, "Modern?ve kaliteli hizmet anlayışıyla,?1999 yılından bu yana?özellikle?enerji sektöründe birçok kurum ve kuruluşun da desteğini alarak?onlarca etkinliğe imza attık. Bunlardan en başarılı olanı şüphesiz ki 'Energy is Future!' sloganı ile yola çıktığımız Türkiye'nin en büyük Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarıdır.?Bu büyük etkinliği, 14. kez organize etmekten onur duyuyoruz. Dünyada 55 farklı noktada bulunan anlaşmalı acentelerimiz sayesinde, etkinliklerimize?katılımlarını sağladığımız yerli ve yabancı misafirlerimize?sınırsız müşteri memnuniyeti sağlamak en öncelikli hedefimiz. Müşterilerimizin?firmamıza duyduğu güven sayesinde yıllardır ülkemize?hedef odaklı ve devamlı ziyaretler yapılmakta. EIF her zaman enerji sektöründe en inovatif çözümlerin sunulduğu ve güncel lansmanların yapıldığı fuar olarak ülkemizin en önemli buluşma merkezlerinden biri olmaktadır" diye konuştu.

"YATIRIM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Fuarlarındaki tecrübelerinden dolayı artık elektrik, doğalgaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini doğru kanallarla kesiştirmek ve enerjide rehber olabilmek için enerji yatırımcı ajansı görevi gördüklerini dile getiren Dilek, "Bu yıl yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için yatırımcıların daha cesur, daha öngörülü adımlar atacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Dilek, kongredeki ön plana çıkan konularını şöyle sıraladı:

"Nükleer enerji, YETA modeli ve yenilenebilir enerji yatırımları, YEKA yarışmaları ve yenilenebilir enerji yatırımları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji biyokütleden enerji üretimi, hidroelektrik enerji, elektrik dağıtımında güncel gelişmeler, enerji yatırımlarının finansmanı, Türkiye enerji mevzuatı değerlendirilmesi, enerji santrallerinde işletme, bakım ve modernizasyon, akıllı şehirler, elektrik depolama, enerji teknolojilerinde yerlileşme, enerji sektöründe dijitalleşme, Türkiye petrol ve doğalgaz piyasaları ve kömür kaynaklarından elektrik üretimi."

GÜNEŞ ENERJİSİ PAVİLYONU KURULACAK

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, "Türkiye'nin en büyük enerji kurumlarından GÜNDER ve enerji sektörünün en büyük fuarı EIF arasında yapılan işbirligi neticesinde 'Güneş Enerjisi Pavilyon'u kurulacak. Toplam 18 firmaya katılım imkanı sağlanacak pavilyonda, üye firmalar stant açarak hem görünürlüğünü artıracak hem de fuarı ziyaret edecek birçok yatırımcı ile yeni

işbirlikleri yapma olanağı bulacaklar. Türkiye'nin en büyük enerji kurumlarından GÜNDER, EIF Enerji Fuarında Güneş Enerjisi Pavilyonu kuruyor. Katılımcı firmaların kolaylıkla kendilerini tanıtacakları bir konsept tasarlandı. Tüm güneş enerji dostlarını, ailemizin bu büyük buluşmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca WINDBABA EIF'de rüzgar enerji paydaşlarını biraraya getiriyor. EIF'de rüzgar sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek, rüzgar enerjisi sektöründeki günümüz sorunlarına çözümler aranacağı ve gelecek trendlerinin masaya yatırılacağı oturumları ile sektöre yön vermeye hazırlanıyor. Rüzgar enerjisi sektöründe yer alan lider firmaların ürünlerini tanıtma fırsatı bulacağı fuaye alanı, pandemi nedeni ile birbirlerinden fiziksel olarak uzak kalan sektör profesyonellerinin yeni işbirliklerine sahne olacak.

Fuar kapsamında GÜNDER'in iki yılda bir düzenlediği, Türkiye'nin güneş enerjisine özgü tek uluslararası konferansı olan SOLARTR 2021'e ev sahipliği yapılacak. SOLARTR 2021 kapsamında, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelerek Antalya'da buluşacak olan bilim insanlarından sanayicilere, kamu kesimi temsilcilerinden güneş enerjisi uygulamacılarına kadar farklı kesimlerin olduğu sektör paydaşları güneş enerjisindeki yerel, küresel ve bilimsel son gelişmeleri değerlendirme ve öngörülerde bulunma fırsatı bulacak.

50'DEN FAZLA ÜLKENİN TEMSİLCİSİ FUARDA OLACAK

Avrupa İşletmeler Ağı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSTİM Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ile yaptıkları işbirliği ile Ekim ayında EIF fuar katılımcılarına özel, B2B görüşmelerinin yapılması amacıyla yabancı ülkelerden heyetleri de getirdiklerini belirten Murat Dilek, "Avrupa, Asya, Afrika ve özellikle Ortadoğu'da bulunan, koordinatörlüğümüze bağlı ajanslarımız ve network ağımızla,?etkinliğimize enerjinin her alanından şirketleri?davet ederek, ziyaretçilerimize?kongre programından izole edilmiş bir ortamda,?açık ofis sistemiyle?rahat bir görüşme imkanı sağlıyoruz. Ağımız ile dünya çapında 60'a yakın ülkede, 600'den fazla üye kuruluş aracılığı ile EIF Katılımcı ve delegeleri için, ticari destek konusunda çalışmalar yürütmekteyiz.? Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Çin, BAE, Bahreyn, Cezayir, Çad, Etiyopya, Fas, Gine, Güney Afrika, Irak, İran, İsrail, Katar, Kamerun, Kenya, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mali, Mısır, Mozambik, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Somali, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Zimbabve'den alım heyetleri fuara katılacaklar" diye konuştu.

İNGİLTERE TİCARİ HEYETİ DE FUARDA OLACAK

Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, İngiltere Büyükelçiliği ve OSTİM Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde, B2B ikili görüşmelerini gerçekleştirmek üzere fuar İngiltere'den gelecek firmaların da kongreye katılacağını söyledi.