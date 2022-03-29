Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları sonrasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le ortak basın toplantısına katıldı.

TİCARET HACMİ 3,6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Açıklamalarında Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa süredeki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

" Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk elçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke yine Türkiye'dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz, bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeğiyle İstiklal Harbi'ni verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu.

ÖZBEKİSTAN'DA 241 PROJEYE İMZA ATILDI

Başarıyla tamamladığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısını 'maziden atiye uzanan' yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttik."

Bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek Türkiye – Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Müteahhitlik firmalarımızda Özbekistan'da bu güne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza atmıştır."

SAVUNMA SANAYİSİ

Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık, bu imzalarla birlikte savunma sanayinde imkanlarımızı imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız."

İŞTE İMZALANAN ANLAŞMALAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda 10 anlaşma imzalandı.

"Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısının Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında "Tercihli Ticaret Anlaşması"nı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Hükümlülerin Nakli Anlaşması"nı ve "Adli Bilimler Alanında İşbirliği Mutabakatı"nı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Özbekistan Adalet Bakanı Ruslan Davletov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Özbekistan Gümrük Komitesi Başkanı Ekmel Hocamevlanov tarafından imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı arasında "İnşaat Alanında Mutabakat Zaptı"nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan İnşaat Bakanı Batır Zakirov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında "2022-2023 Yıllarında İşbirliğine Dair Eylem Planı"na, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Özbekistan Sağlık Bakanı Behzad Musayev imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Özbekistan Çalışma ve İstihdam Bakanı Nazım Husanov imzaladı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Özbekistan Milli Haber Ajansı (UZA) arasında "İşbirliği Anlaşması"nı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile UZA Genel Müdürü Abusaid Kuçimov imza altına aldı.