Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Karaya Vuran Canlı Yürekleri Ağza Getirdi!

Avustralya'da Karaya Vuran Canlı Yürekleri Ağza Getirdi!

2 saat önce

Devasa yarasalardan ve mutasyona uğrayıp gözleri ağzında büyüyen kurbağaya; ölü bir kirpinin iskeletinden, pitonu otobüs gibi kullanan kurbağa sürüsüne, işte doğada insanlığın karşısına çıkan en ilginç görüntüler...

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Avusturalya'da karaya vuran bir deniz atibası
Avusturalyada karaya vuran bir deniz atibası
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Filipinler'de gözlerini dinlendiren devasa bir yarasa!
Filipinlerde gözlerini dinlendiren devasa bir yarasa!
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Avustralya'daki Huntsmen örümcekleri, tüysüz tarantula gibi
Avustralyadaki Huntsmen örümcekleri, tüysüz tarantula gibi
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Tembel kurbağalar bir pitonun sırtında yolculuk yapıyor
Tembel kurbağalar bir pitonun sırtında yolculuk yapıyor
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Bu çok zeki sürüngen saklanmak için mükemmel bir yer buldu. Plastik bir örümceğin içini yuva olarak kullanıyor!
Bu çok zeki sürüngen saklanmak için mükemmel bir yer buldu. Plastik bir örümceğin içini yuva olarak kullanıyor!
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Uzun bir süre önce ölen kirpi...
Uzun bir süre önce ölen kirpi...
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Kuşlar göç ediyor...
Kuşlar göç ediyor...
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Mutasyona uğramış bu kurbağanın gözleri ağzında büyüyor..
Mutasyona uğramış bu kurbağanın gözleri ağzında büyüyor..
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Testere balığı..
Testere balığı..
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Paslı eski bir bisiklet koltuğunun altına yuva yapan arılar...
Paslı eski bir bisiklet koltuğunun altına yuva yapan arılar...
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Buzda donan bir tilki...
Buzda donan bir tilki...
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Bu sevimli yavru kuşlar, ölü bir timsahın ağzında büyüyor
Bu sevimli yavru kuşlar, ölü bir timsahın ağzında büyüyor
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Kurumuş bir kertenkele yüzü mü bu!
Kurumuş bir kertenkele yüzü mü bu!
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Bir kafatasının boş göz yuvasından bir mantar filizlenmiş..
Bir kafatasının boş göz yuvasından bir mantar filizlenmiş..
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Bir spor ayakkabı içinde kurnaz bir yılan..
Bir spor ayakkabı içinde kurnaz bir yılan..
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Elektriğe çarpılmış bir yılan..
Elektriğe çarpılmış bir yılan..
17
Bu örümcek ağı, Örümcek Adam maskesi gibi görünüyor..
Bu örümcek ağı, Örümcek Adam maskesi gibi görünüyor..
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Telefon kutusuna gizlenen hamamböcekleri..
Telefon kutusuna gizlenen hamamböcekleri..
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Karıncalar, böcekler ve sinekler gibi bazı küçük organizmaları avlayan bir suikastçı böcek Acanthaspis petax..
Karıncalar, böcekler ve sinekler gibi bazı küçük organizmaları avlayan bir suikastçı böcek Acanthaspis petax..
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Eski bir kedi maması konservesi, uzun süredir filizlenmeye başlandı ve tuhaf küf 'saçları' oluştu.
Eski bir kedi maması konservesi, uzun süredir filizlenmeye başlandı ve tuhaf küf saçları oluştu.

»      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:53 

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