Avustralya'da Karaya Vuran Canlı Yürekleri Ağza Getirdi!

JÜL SEZAR:

Filipinler’de gözlerini dinlendiren devasa bir yarasa. .. bu resım gercek olamaz

fernando aleksiz cipras teodorakis:

O resim Gercek Evet Devasa ölcülerde tabi bir insan boyutunde değil ama bir bebekten biraz daha büyük kanatlarını avtığında cok daha bbüyük oluyorlar youtubede görevbilirsin