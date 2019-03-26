Avustralya'da Karaya Vuran Canlı Yürekleri Ağza Getirdi!

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Avusturalya'da karaya vuran bir deniz atibası
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Filipinler'de gözlerini dinlendiren devasa bir yarasa!
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Avustralya'daki Huntsmen örümcekleri, tüysüz tarantula gibi
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Tembel kurbağalar bir pitonun sırtında yolculuk yapıyor
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Bu çok zeki sürüngen saklanmak için mükemmel bir yer buldu. Plastik bir örümceğin içini yuva olarak kullanıyor!
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Uzun bir süre önce ölen kirpi...
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Mutasyona uğramış bu kurbağanın gözleri ağzında büyüyor..
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Paslı eski bir bisiklet koltuğunun altına yuva yapan arılar...
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Buzda donan bir tilki...
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Bu sevimli yavru kuşlar, ölü bir timsahın ağzında büyüyor
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Kurumuş bir kertenkele yüzü mü bu!
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Bir kafatasının boş göz yuvasından bir mantar filizlenmiş..
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Bir spor ayakkabı içinde kurnaz bir yılan..
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Elektriğe çarpılmış bir yılan..
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Bu örümcek ağı, Örümcek Adam maskesi gibi görünüyor..
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Telefon kutusuna gizlenen hamamböcekleri..
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Karıncalar, böcekler ve sinekler gibi bazı küçük organizmaları avlayan bir suikastçı böcek Acanthaspis petax..
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Eski bir kedi maması konservesi, uzun süredir filizlenmeye başlandı ve tuhaf küf 'saçları' oluştu.